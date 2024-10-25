Düğünlerin ve kutlamaların pastası

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Millefoglie alla crema, Fransızların mille-feuille pastasına benzeyen bir tatlı ancak İtalya’da düğünlerde özel bir anlam kazanıyor. Bu tatlının lezzeti ve sunumu, sadece damakları şenlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda aile ve dostlarla paylaşmanın, kutlamanın ve yeni bir hayata başlamanın simgesi olarak da kabul ediliyor.

Millefoglie alla crema’nın anlamı ‘kremalı bin yaprak’. Bu tatlı, ince ve çıtır çıtır milföy hamur katmanları, genellikle vanilyalı pastacı kremasıyla (crema pasticcera) doldurulur. Fakat varyasyonları da yapılabiliyor. Örneğin bazı bölgelerde meyveler, özellikle kırmızı meyveler veya şeftali ekleniyor, başka bir bölgedeyse kreması çikolatalı yapılıyor. Ancak düğünlerde en yaygın tercih edilen versiyonu vanilya kremasıyla yapılanı. Kremanın pürüzsüz ve yoğun dokusu, çıtır hamurun hafifliğiyle mükemmel bir uyum sağlıyor.

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İtalyan düğünlerinde genellikle büyük bir pasta olarak hazırlanan bu tatlı, düğün boyunca dikkat çekici bir noktada sergilenir. Millefoglie alla crema’nın büyüklüğü ve ihtişamı, düğünün büyüklüğüne ve misafir sayısına bağlı olarak değişebilir. Çoğu zaman, kesilmeden önce üzerine taze meyveler, çikolata parçaları ya da bademden süslemeler yapılır.

Düğün pastası olmasının sebebi sadece tadı ve görüntüsü değil elbette... Simgelediği anlam tadından daha mühim; katman katman oluşu, ilişkinin farklı evrelerini anlatır. Kreması beraber geçirilen zamanın her bir katmanına tat katan mutluluğu simgeler. Pastanın düğünde misafirlere ikram edilmesi de çiftin sevinçlerini ve mutluluklarını aileleri, dostlarıyla paylaşma geleneğinin bir parçasıdır. İtalyan düğünlerinde son dönemde her ne kadar modern pastalar yapılıyor olsa da millefoglie alla crema hâlâ çok tercih ediliyor. Özellikle İtalya’nın kuzey bölgelerindeki düğünlerin vazgeçilmez ikramı.

İstanbul’da, Bağdat Caddesi’nde açtığımız yeni Filo D’olio şubemizin menüsünde millefoglie alla crema’ya da yer veriyor ve doğum günlerinizi birlikte kutluyoruz.

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Millefoglie alla crema (6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 adet dikdörtgen milföy hamuru

◊ 1 yemek kaşığı kadar toz şeker

◊ Yeterince su

Kreması için

◊ 4 yumurta sarısı

◊ 500 ml süt

◊ 120 gram toz şeker

◊ 40 gram mısır nişastası

◊ Tercihe göre aroma

(portakal, limon ya da vanilya)

◊ 2 yemek kaşığı pudra şekeri

NASIL YAPARIM?

◊ 2 milföy hamurunu 3’er parçaya ayırın, toplam 6 dikdörtgen elde etmelisiniz.

◊ Milföy hamurlarını yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine dizin. Üzerine çatalla delikler açın, bu işlem hamurun pişerken kabarmasını önleyecektir.

◊ Hamurların yüzeyini hafifçe suyla fırçalayın ve üzerlerine toz şeker serpin.

◊ Milföy hamurlarını 190 dereceye önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin. Fırınınızın performansına göre süreyi ayarlayabilirsiniz.

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◊ Milföy hamurunun yüzeyi iyice altın rengine dönüştüğünde fırından çıkarın ve dikkatlice hamurları ters çevirin.

◊ Diğer tarafını da suyla fırçalayın ve toz şeker serpin.

◊ Hamurları tekrar fırına koyun ve diğer tarafını da 7-8 dakika boyunca altın rengini alana kadar pişirin.

◊ Bu adım, milföy hamurunun her iki tarafının da iyice kurumasını sağlar, böylece kremalı milföyümüz bol katmanlı ve çıtır olur.

◊ Hamur pişerken krema malzemelerini bir sos tenceresine alın ve hepsini çırpın.

◊ Orta ateşte karıştıra karıştıra kaynayana kadar pişirin.

◊ Hamur piştikten sonra soğumaya bırakın. Kremayı da kabuk tutmaması için üzerine streç film kaplayarak dolapta soğutun.

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◊ İlk 3 dikdörtgen milföy hamurunu bir tabağa üst üste koyun.

◊ Ortasına hazırladığınız kremayı ekleyin, güzelce düzeltin ve diğer üç dikdörtgen milföy hamuruyla üzerini kapatın.

◊ Kremalı milföyü buzdolabına koyup

2 saat soğumaya bırakın.

◊ Kremalı milföy servise hazır! Geleneksel olarak, üzerine bolca pudra şekeri serpin. Muhteşem bir lezzet, afiyet olsun.