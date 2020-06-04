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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Yeni normalleşme heyecanı

4 Haziran 2020

1 Haziran Pazartesi günü resmi karantina sürecinin sona ermesiyle sosyal hayatımıza mesafeli de olsa bir hareketlenme geldi.


Mekanlar heyecanlı bir şekilde ve yeni düzene uyum sağlayarak “merhaba” dedi.
Önlemlerin sıkı tutulduğu mekanlarda hijyen en üst seviyede...
◊ Maskeli servis personelleri tarafından girişte temassız ateş ölçerle ateşiniz ölçülüyor.
◊ Maskeniz yoksa maske temini yapılıp, masanıza gidene kadar takmanız isteniyor.
◊ Masaların arası sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiş.
◊ Çoğu mekan barkod ve dijital menü sistemlerini devreye sokmuş. Menünün elden ele gezmesi olayı tarihe karışacak gibi duruyor.
◊ Daha önceki yazımda bahsettiğim gibi; tek kullanımlık çatal ve bıçaklar kapalı halde size getiriliyor.
◊ Sohbetler edildi, yemekler yenildi, hesap istendi. Temassız şekilde kartla ödeme yapıp, maskenizi takarak mekandan ayrılıyorsunuz.

Yeni normalleşme heyecanı

Hayaller ülkesi nereye gidiyor?

Aylar öncesinden hayaller kurmaya başlardık gitmeden.
Liseyi zor bitirirdik, orada üniversiteye gitmek için.
Bazılarının kendi ülkesinde yönetici pozisyonunda olmasına rağmen garsonluk yapmak için bile gittiği yerdi orası.
Neresi mi? Tabii ki hayaller ülkesi Amerika...
Peki Amerikan rüyasının kabusa dönüştüğü bugünlerde Amerika’yı nelerle hatırlıyoruz?
◊ Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde verdiği binlerce can kayıplarıyla, sağlık sektörünün sınıfta kalmasıyla...
◊ Bir Amerikan polisinin dizlerinin altında öldürdüğü siyahi George Floyd için yapılan protestoların çığ gibi büyümesiyle...
◊ Tüm eyaletlerde devam eden adalet yürüyüşleri, yağmalamalar, polisle halk arasında çatışmalar ve en son Hollywood’da askerin şehre inmesiyle...
◊ Ve son dönemde yayınlanan Jeffrey Epstein belgeseliyle başta Trump olmak üzere birçok devlet adamının da adının geçtiği skandallar serisiyle...

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