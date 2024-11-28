Yeni influencer taktiği

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Bunu sadece ben mi düşünüyorum, yoksa benim gibi düşünenler var mı okuyucularım arasında?

Nerede o eski samimiyet dolu paylaşımlar, nerede o eski öneriler...

Neredeyse bütün influencer’ların son dönemde istemeye istemeye paylaşım yaptığını hissediyorum.

“Yatır parayı, yapayım paylaşımı”na döndü işler artık.

Eee diyecek bir şey yok, sonuçta bu da bir sektör ve içinde büyük paralar dönüyor.

Ah bir de yeni yeni taktikler gelişiyor.

Mesela son dönemde hediye gönderimi yapan bazı isimler, listelerine tanışmak istedikleri kişileri de ekliyormuş.

Sonra arkadaş olup flörtleşmeye kadar götürüyorlarmış işi.

Bak sen güzel taktik!

Elinizde bir güç var ve onu amacı dışında kullanmak da sizin elinizde. Ama markalar listeleri didik didik ederken, niteliksiz profillere bir şey demiyor mu, onu da merak etmiyor değilim...

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İstanbul’da neler oluyor?

İstanbul’un nabzını tutmak, en sevdiğim şeylerden. Yazımı okuyanların önerdiğim mekânları deneyimleyip sosyal medyadan bana geri dönüş yapmaları da çok hoşuma gidiyor. Buyurun yeni popüler mekân önerilerime...

◊ Karkas:

Ocakbaşı kültürünü Rumelihisarı’na taşıyan bir mekân. Dekorasyonuna bakınca “İtalyan restoranı mı acaba” diye düşünebilirsiniz. İstanbul’un yeni gözdelerinden olmayı başarmış Karkas. Adana kebap ve ciğeri mutlaka denemelisiniz.

◊ Ahmet Ustam:

Ocağın başında şef Ahmet Usta’nın kendisi oturuyor. Oturduğu yerden bütün dükkânı süzüp müşterilerin yüzünden memnuniyetini anlayabiliyor.

Mutsuz bir yüz gördüğünde hop hemen müdahale ediyor, ettiriyor. Vallahi helal olsun. Maslak Sanayi bölgesine yolunuz düşerse, mutlaka uğrayın derim. Benden de selam söyleyin, en lezzetli Adana’yı yiyin.

◊ Boop Kuruçeşme:

Yazdan sonra ha açıldı ha açılacak, aynı yerde mi başka yerde mi olacak derken kapılarını sonunda açtı Boop. Hem de aynı yerinde. Konsepti de aynı. DJ Berk Suna kabinde, içerisi ünlü kaynıyor.

Herkes müziklerle eğleniyor, dans ediyor, sabah 04.00’lere kadar kapı önü sohbetleri de devam ediyor. He bir de pazar akşamları R&B gecesi yapılıyormuş. Dolu dolu eğlence Boop’ta devam ediyor.

◊ Club House:

Bütün Avrupa’da eğlence anlayışının üyelikli sisteme geçtiği dönemde, İstanbul’da Club House diye bir mekân hayatımıza girdi.

Dediğim gibi buraya sadece üyeliği olanlar giriş yapabiliyor ve yanında iki arkadaşını sokabiliyor.

Tam bir sosyal kulüp olmuş. Kitap söyleşileri, sinema geceleri ve sektörel sohbetlerle üyeleri mutlu ediyorlar.