×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarCihan ŞENSÖZLÜYaman muhabir
Cihan Şensözlü
Cihan Şensözlü
Cihan ŞensözlüYazarın Tüm Yazıları

Yaman muhabir

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar

Of of of Akif Yaman!

Haberin Devamı

Hülya Avşar sabah sahilde köpeğiyle yürüyüş yapıyor.
Belki hafif sinirli uyanmış.
Karşısına geçip “18’lik kızlar gibi sek sek sekiyorsunuz” deyince, Hülya Avşar’ın hafif rüzgârlı fırçasına maruz kalıvermişsin işte gördün mü...
Geçen sene evlenme teklifi aldığın Avşar’dan şimdi “toy muhabir” lafını duydun...
Ama ben Hülya Avşar ve muhabir Akif Yaman arasında geçen bu tatlı-sert diyaloğu sevmedim diyemem.
İki taraf da kibarlıktan ödün vermeden söylemesi gerekenleri söylüyor.
Hülya Avşar tatlı bir üslupla serzenişte bulunuyor. Eski Hülya Avşar olsa, o kadar sakin kalamazdı diye düşünüyorum.
Muhabir arkadaşımız da saygısını bozmadan cevaplarını veriyor.
Yıllardır birine mikrofon uzatılıyor, diğeri de mikrofon uzatıyor. Biri cevap vermeyi, diğeri de soru sormayı öğrenmiş demek ki.
Sınavı geçtin Akif Yaman, Hülya Avşar’ı sakince yolcu etmek herkesin harcı değildir...
Ama yine de şunu söylemeden geçmemeyim...
Samimiyetle laubalilik arasında ince bir çizgi var, muhabirlerin buna dikkat etmesi çok önemli.

Haberin Devamı

Güle güle üstat

Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma” dedi, her döneme damgasını vurdu Edip Akbayram.
O kadar çok seveni, o kadar çok hayranı vardı ki; cenazesinde bir kez daha gördük ona duyulan sevgi ve saygının büyüklüğünü...
Şarkılarıyla herkesin hayatına dokunmuş büyük bir usta, sanat dünyasının ‘Edip Abi’siydi.
Yeri dolmayacak.
Güle güle üstat, şarkılarınla bizlerle olmaya devam edeceksin...

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Türk halkı PKK’nın silah bırakacağına inanıyor mu

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Tarih yazan cesurlar

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

İtibar proje değil yaşam felsefesidir

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Kadınlar Günü için müzik

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

‘Beynime çip taktın’ dedi, doktor bıçakladı... Komplo…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ