Hayatımızın en uzun programı oldu resmen.
Evde geçirdiğimiz zaman içinde hop oturup hop kalkarak izledik “Survivor”ı.
Ve geçen gece mutlu son yaşandı.
Artık herkesin sevgilisi, evinin oğlu olan Cemal Can, birinciliğini ilan etti.
Milyonları canlı yayına kilitleyen programın finali, sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı desem abartmış olmam.
Rahatlığı, doğallığı ve başarısıyla yarışmayı açık ara birinci kapatan Cemal Can Canseven’in bundan sonra neler yapacağını merak ediyorum.
Bir söylentiye göre sosyal medyada reklam işleri yapacak, başka bir söylentiye göre de single çıkaracak.
Acun Ilıcalı’yı azıcık tanıyorsam, Cemal Can’a kanalında program yaptırır.
Hadi bakalım şampiyon, yeni yaşantında başarılar ve tebrikler...
Bodrum’un yenisi
Yalıkavak Marina’da yeni açılan Dior mağazasına gittim geçtiğimiz akşamüstü.
Koleksiyonda yer alan parçaları inceledim.
Tam marin havasında bir dükkan yapılmış.
Dior’un Capri ve St. Tropez mağazalarına benzer yaratılan mağazada, markanın Bodrum’a özel tasarımları da yer alıyor.
Eee tabii ki yabancı turistin bu sezon az geleceği ülkemizde bizim sosyetiklerimizin çoğu ürünlerden edinmiş bile.
Alışverişinizi bitirdikten sonra yorgunluk atmak için sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanmış teras kısmında bir kahve içmeyi unutmayın.
İlk IGTV
dizisi geliyor
Televizyonlar, internet TV’ler, Apple TV’ler derken şimdi de Instagram dizileri geliyor.
Instagram’ın bir özelliği olan IGTV üzerinden yayınlanacak ilk diziyi çeken yönetmen Deniz Akel, ilk bölümü haftaya paylaşacak.
Bölümlerin 20 dakika ile 25 dakika arasında olacağı dizinin başrolleri bile belli; Pınar Altuğ ve Ebru Akel.
Fatih Ürek de sürpriz oyuncu olarak kadroda yer almış.
Bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk Instagram dizisi olan “Altın Kod 5.2.0” nasıl bir ses getirecek, merak ediyorum.
Ve bitti...
Hayatımızın en uzun programı oldu resmen.
Evde geçirdiğimiz zaman içinde hop oturup hop kalkarak izledik “Survivor”ı.
Ve geçen gece mutlu son yaşandı.
Artık herkesin sevgilisi, evinin oğlu olan Cemal Can, birinciliğini ilan etti.
Milyonları canlı yayına kilitleyen programın finali, sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı desem abartmış olmam.
Rahatlığı, doğallığı ve başarısıyla yarışmayı açık ara birinci kapatan Cemal Can Canseven’in bundan sonra neler yapacağını merak ediyorum.
Bir söylentiye göre sosyal medyada reklam işleri yapacak, başka bir söylentiye göre de single çıkaracak.
Acun Ilıcalı’yı azıcık tanıyorsam, Cemal Can’a kanalında program yaptırır.
Hadi bakalım şampiyon, yeni yaşantında başarılar ve tebrikler...
Bodrum’un yenisi
Yalıkavak Marina’da yeni açılan Dior mağazasına gittim geçtiğimiz akşamüstü.
Koleksiyonda yer alan parçaları inceledim.
Tam marin havasında bir dükkan yapılmış.
Dior’un Capri ve St. Tropez mağazalarına benzer yaratılan mağazada, markanın Bodrum’a özel tasarımları da yer alıyor.
Eee tabii ki yabancı turistin bu sezon az geleceği ülkemizde bizim sosyetiklerimizin çoğu ürünlerden edinmiş bile.
Alışverişinizi bitirdikten sonra yorgunluk atmak için sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanmış teras kısmında bir kahve içmeyi unutmayın.
İlk IGTV
dizisi geliyor
Televizyonlar, internet TV’ler, Apple TV’ler derken şimdi de Instagram dizileri geliyor.
Instagram’ın bir özelliği olan IGTV üzerinden yayınlanacak ilk diziyi çeken yönetmen Deniz Akel, ilk bölümü haftaya paylaşacak.
Bölümlerin 20 dakika ile 25 dakika arasında olacağı dizinin başrolleri bile belli; Pınar Altuğ ve Ebru Akel.
Fatih Ürek de sürpriz oyuncu olarak kadroda yer almış.
Bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk Instagram dizisi olan “Altın Kod 5.2.0” nasıl bir ses getirecek, merak ediyorum.