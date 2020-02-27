Aleyna Tilki kafası diye bir şey var. Neden mi?
Yeni yazdığı ve klibini kendi çektiği “Yalan” şarkısının hikayesini pür dikkat dinledim.
Klibinde üç farklı karakter var ve Aleyna aslında o karakterleri gerçek hayatında da taşıyor...
Karakterlerden birisi, Aleyna’nın ta kendisi.
İçindeki çocuğu canlandırmış.
Bir diğeri, popstar olmasına rağmen eski bir assolist havasında kaprisler yapan Aleyna...
Son karakter ise halı dokuyan Aleyna.
Bu klibin montajından sonra nasıl bir iş çıktı ortaya, çok merak ediyorum.
Klip ve şarkı bugün yayında.
Şarkıda yalanların öldüremediği bir aşk hikayesinden bahseden Aleyna, aşkının sonunda sahibi oluyor!
Arnavutköy 37
Arnavutköy’de ne zamandır hizmet veren bir yermiş meğerse 37 isimli restoran.
Mutfak şefi Ecem Çebi işini öyle sevgiyle yapıyor ki, yemeklerdeki lezzetlerde onu fazlasıyla hissediyorsunuz...
“Neden 37, Kastamonulu olduğunuz için mi?” diye sordum mekanın ortağı Alp Güler’e, “Mekanın kapasitesi 37 kişilik, ondan” dedi.
Her gün de doluymuş. Eee küçük mekan, haliyle...
Güler, yer isteyen yakın arkadaşlarına da “Yok” diyor ve tribi yiyormuş!
Bir gün yolunuz düşerse kesinlikle hamsili pilav, tarhanalı midye ve şahane sosuyla etli dolma denemeyi ihmal etmeyin...
En iyi hastane restoranı
Hafta başında iki yakın arkadaşım Maslak Acıbadem Hastanesi’nde peş peşe doğum yapınca, 48 saatim hastanede geçti.
Hastanenin alt katında öyle bir İtalyan restoranı keşfettim ki, resmen parmaklarımızı yedik.
Trattoria isimli bu restoran, menüsüyle benim diyen İtalyan restoranlarına ciddi bir rakip. Hemen şehrin çeşitli yerlerinde şubeler açıp o lezzetleri herkese tattırmalılar.
Üç karakterli Aleyna
Aleyna Tilki kafası diye bir şey var. Neden mi?
Yeni yazdığı ve klibini kendi çektiği “Yalan” şarkısının hikayesini pür dikkat dinledim.
Klibinde üç farklı karakter var ve Aleyna aslında o karakterleri gerçek hayatında da taşıyor...
Karakterlerden birisi, Aleyna’nın ta kendisi.
İçindeki çocuğu canlandırmış.
Bir diğeri, popstar olmasına rağmen eski bir assolist havasında kaprisler yapan Aleyna...
Son karakter ise halı dokuyan Aleyna.
Bu klibin montajından sonra nasıl bir iş çıktı ortaya, çok merak ediyorum.
Klip ve şarkı bugün yayında.
Şarkıda yalanların öldüremediği bir aşk hikayesinden bahseden Aleyna, aşkının sonunda sahibi oluyor!
Arnavutköy 37
Arnavutköy’de ne zamandır hizmet veren bir yermiş meğerse 37 isimli restoran.
Mutfak şefi Ecem Çebi işini öyle sevgiyle yapıyor ki, yemeklerdeki lezzetlerde onu fazlasıyla hissediyorsunuz...
“Neden 37, Kastamonulu olduğunuz için mi?” diye sordum mekanın ortağı Alp Güler’e, “Mekanın kapasitesi 37 kişilik, ondan” dedi.
Her gün de doluymuş. Eee küçük mekan, haliyle...
Güler, yer isteyen yakın arkadaşlarına da “Yok” diyor ve tribi yiyormuş!
Bir gün yolunuz düşerse kesinlikle hamsili pilav, tarhanalı midye ve şahane sosuyla etli dolma denemeyi ihmal etmeyin...
En iyi hastane restoranı
Hafta başında iki yakın arkadaşım Maslak Acıbadem Hastanesi’nde peş peşe doğum yapınca, 48 saatim hastanede geçti.
Hastanenin alt katında öyle bir İtalyan restoranı keşfettim ki, resmen parmaklarımızı yedik.
Trattoria isimli bu restoran, menüsüyle benim diyen İtalyan restoranlarına ciddi bir rakip. Hemen şehrin çeşitli yerlerinde şubeler açıp o lezzetleri herkese tattırmalılar.