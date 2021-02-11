Turizmde zirve Dubai’nin

Dolandırıcılık her sektörde ama en çok da dijital dünyada var.

Bir arkadaşım, geçtiğimiz günlerde Fransa’nın kayak merkezi Courchevel’deki popüler bir otelde oda ayırtmak için bir rezervasyon sitesine girmiş.

Planladığı tarihleri sayfaya girdiğinde, karşısına haftalık 30 bin euro gibi bir fiyat çıkmış.

Fiyatı garip bulan arkadaşım, ödemeyi askıya alıp hemen otelle irtibata geçmiş.

Otelin rezervasyon ekibi siteye ödeme yapmamasını, yoksa dolandırılacağını söylemiş.

Ayrıca söz konusu odanın haftalık değil, gecelik fiyatının 30 bin euro olduğu belirtilmiş.

Derin bir “oh” çeken arkadaşım ve eşi, bu yılki tatillerini askıya almaya karar vermiş. Diyeceğim şu ki, “rezervasyonu şimdiden yaptıralım, pandemi bitince gideriz” diye heyecanlanmadan önce dijital dolandırıcılara dikkat edin.

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