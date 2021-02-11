Turizmde zirve Dubai’nin

Bir arkadaşım, geçtiğimiz günlerde Fransa’nın kayak merkezi Courchevel’deki popüler bir otelde oda ayırtmak için bir rezervasyon sitesine girmiş.
Planladığı tarihleri sayfaya girdiğinde, karşısına haftalık 30 bin euro gibi bir fiyat çıkmış.
Fiyatı garip bulan arkadaşım, ödemeyi askıya alıp hemen otelle irtibata geçmiş.
Otelin rezervasyon ekibi siteye ödeme yapmamasını, yoksa dolandırılacağını söylemiş.
Ayrıca söz konusu odanın haftalık değil, gecelik fiyatının 30 bin euro olduğu belirtilmiş.
Derin bir “oh” çeken arkadaşım ve eşi, bu yılki tatillerini askıya almaya karar vermiş. Diyeceğim şu ki, “rezervasyonu şimdiden yaptıralım, pandemi bitince gideriz” diye heyecanlanmadan önce dijital dolandırıcılara dikkat edin.
Statham’a niyet dublöre kısmet
Biliyorsunuz ünlü yıldız Jason Statham, yeni filminin çekimleri nedeniyle bir süredir eşi ve çocuğuyla birlikte Antalya’da.
Sonra baktım InStyle dergisinin ocak sayısına “Yeni yıl yeni yüz” başlığıyla kapak olmuş.
Dior’lar içindeki genç kızımızla ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla tanışmak istedim ve kahve için sözleşip buluştuk.
Ben sordum, o anlattı.
Özel bir üniversitede pilotaj eğitimi alıyormuş ve en büyük hayali pilot olmakmış.
Best Model seçilmiş.
Şimdi de bunların yanında oyunculuk eğitimi alıyormuş.
Birçok yapımcının markajına girmiş bile.
◊ Hadise’yi basın toplantısında yakalayan arkadaşlarımın hemen konuyu Kaan Yıldırım’a getirip ağzından “Barıştık” kelimesini alması...
◊ Sıla’nın şef Hazer Amani’yle boşanma duruşmasının ardından adliyeden kendinden emin ve cool bir şekilde çıkması... (Hoşuma gitmedi değil!)
◊ Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberleri ve sosyal medyadaki fingirdemeleri...
◊ Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in uzun zamandır aşk dedikodularıyla gündeme gelmelerine rağmen hâlâ iyi partner olup rol aldıkları dizinin reytingine katkı sağlamaları...
◊ Serenay Sarıkaya’nın aşk defterini askıya alıp ortadan kaybolması...
(Bence güzel bir işle dönüş yapacak, demedi demeyin!)
◊ Şeyma Subaşı’nın Mısırlı aşkıyla gözlerden uzak yaşadığı aşkı... (Ben çok yakıştırdım ikisini. Bu ilişki uzun sürer bence...)
Tuba’nın dönüşü
Kadir Doğulu’ya “Sokakta neden maske takmıyorsunuz?” diye sorulmuş.
“Virüsün havadan bulaştığına dair kanıt yok. O yüzden sokakta tek başıma yürürken maske takmıyorum” diye manasız bir açıklama yapmış.
Sözleri binlere, hatta milyonlarca kişiye ulaşan ünlü isimlerin mikrofon uzatıldığında böyle düşüncesizce konuşması şaşırtıcı değil mi sizce de?
Bu tarz açıklamalar sırf ilgi çekmek adına yapılıyor diye düşünüyorum açıkçası...
Sevgili Kadirciğim, senin gibi kendini geliştirmeye çalışan, aklı başında bir insandan daha mantıklı bir açıklama beklerdim.
Virüsü bu kadar iyi tanıyorsan kesin ve net bulaşma yollarını bizimle de paylaş lütfen.
Aylardır sokaklarda maske takıyoruz. En azından “Kadir Abimiz yalnız yürürken virüs bulaşmaz dedi” diyerek maskeleri çıkarırız...
Dubai’ye mi gitsem, Alaçatı’ya mı, yoksa evde tek başıma kafamı mı dinlesem derken...
Kendimi Rize’nin Ovit Dağı’nda yeni açılan Ovit 2640 adlı butik otelde buldum!
Pandemi döneminde yurtdışına çıkamadığımdan memleketimin daha önce görmediğim yerlerine vakit ayırıyorum.
Bu durum hoşuma da gitmiyor değil...
Neyse, gelelim 2640 metre rakımlı Ovit Dağı’na...
Tarihte geçen Karadeniz ve Doğu’yu birleştiren ipek yollarından birisi olan bu güzide yerimizde kayak bilmiyorsanız kaymanız biraz zor.
Çünkü kayakçıların “bol kar” dedikleri kar tipi mevcut.
“Neresi sessiz sedasız? Sırf olayla geçen bir yıldı Cihanna! Hiçbir keyif almadık, yaşayamadık, canımızla uğraştık” dediğinizi duyar gibiyim.
Evet, hepimiz canımızın derdindeydik...
Hayattaki bütün önceliklerimizi geri plana attık...
Sadece sağlığımızı düşündük...
Amma velakin aşımız bulundu.
Yavaş yavaş aşılanmalar da başladı.
Demedi demeyin; 2021’in ilk çeyreğinden sonra hepimiz tekrar ayaklanacak, hayata karışacağız.
Enerjimizin yüksek, umutlarımızın zirvede olduğu bir yıl yaşamak dileğiyle.
Bir girip bakayım dedim, kendimi eğlenceli bir yayında buldum.
‘Ebo’ nick’li sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver, aylardır Justin Bieber’a güzel bulduğu kızların fotoğraflarını gönderiyormuş.
En sonunda Bieber dayanamayıp İbrahim’e cevap vermiş: “Neden sürekli bana kız fotoğrafları atıyorsun, ben evliyim!”
Bizim fenomen İbo, canlı yayında Justin Bieber’e şöyle yanıt yazdı: “Abi ben senin sayfayı not defteri olarak kullanıyordum. Mesajlarımı görmezsin diye düşündüm.”
Reynmen’in canlı olarak yayınladığı mesajlaşma olayı sırasında çok komik anlar yaşandı.
Reynmen arkadaşını kahkahalar atarak çekerken, bir yandan da ona “Artık İbrahim Bieber’sın, kendine gel!” diye takılmayı ihmal etmedi.
Bu olay yaşanırken takipçi sayısı 300 bin civarında olan İbo, bakalım bu hafta kaç kişiyi görecek.
Benim tahminim; 500 bini bulur.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde kariyerinin yanı sıra hayvanseverliğiyle gündem oldu.
Dere, hayvanlara yardım eden gönüllülerin oluşturduğu iki sosyal sorumluluk platformunun tüm klinik borçlarını ödedi. Hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir toplayan oyuncu, uzun bir aradan sonra zirvedeki eski günlerine döndü.
Özlemişiz seni Cansu Dere, bir daha ortalardan çok kaybolma...
Yerli Angelina
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma ihtiyacı olan çocuklar ve ailelere elini uzatan Gamze Özçelik’i ayakta alkışlamamak, takdir etmemek mümkün değil... Yaşadığı kötü günlerin ardından kendini maneviyata adayan Özçelik, bulunduğumuz zor dönemde bile birçok ülkeye elleriyle yardım götürüyor. Yaptığı yardımlarla Türkiye’nin Angelina Jolie’si olan Gamze Özçelik yolun açık olsun...
Kesenin ağzını açtı
Tabii ki gençlik hatası...
Tabii ki ergenlik siniri...
Tabii ki henüz olgunlaşmamış olmanın verdiği kontrolsüzlük diyelim...
Ama geçmişte yapılan hatalar, en heyecanlı, en hırslı olduğun dönemde pat diye karşına çıkıveriyor işte.
Ve sonra final...
Üzüldük mü üzüldük sana, kızdık mı kızdık.
Ama bence sen kendine daha çok kızdın.
Benim eğlence tutkunu arkadaşlarımdan bazıları kapıları açık olan ülkelere gitti, burada kalanlar da parti yapmanın bir yolunu buldu.
Biliyorsunuz otellerin restoranlarına sadece konaklama yapanları almasından dolayı bu ara hafta sonları otellerde kalmak moda.
Şimdilerde kalabalık arkadaş grupları otellerde cuma gününden pazar gününe oda tutuyor. Partiler otel odalarında yapılıyor!
Yasak mı?
Hayır değil.
Hafta sonu yasaklarının gündemde olduğu şu dönemde maske ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediyorsak sıkıntı yok.
Ama yine de çok dikkat edelim, korona artık dibimizde.
Ben de son günlerin çok konuşulan işi “Bir Başkadır”ı izledim.
Ne yalan söyleyeyim “Bir Başkadır”a merak duymamı sağlayan, Nihal Yalçın’ın diziyi ve başroldeki Öykü Karayel’in oyunculuğunu hedef alan sözleri oldu.
Yalçın’ın talihsiz ve bir o kadar egosantrik yorumuna karşılık diziyi çok beğendim, Öykü Karayel’in oyunculuğunu ise daha fazla beğendim.
Sakin bir şekilde ilerleyen dizide hikaye tam bir sinema filmi havasında işlenmiş ve farklı bir Öykü Karayel oyunculuğu var.
Öyle ya da böyle dizi ses getirmeyi başardı. Ben keyifle bitirdim.
Tüm dünyadan izleyicilerin ulaşabildiği platformlarda böyle başarılı Türk yapımlarının olması beni gururlandırıyor.
Berkun Oya’nın güzel yönetimiyle, günümüzde yaşanan ve kesişen birçok hayata dokunan bir dizi olmuş.
Bu köşede yazdığım olaylara konu olan çoğu kişiyi tanıyorum tabii ki ama yaşananlar hoşuma gittiği için isimlerle çok da ilgilenmiyorum açıkçası.
Şimdi anlatacağım olay ise popüler bir çiftimizin başından geçmiş.
Evin erkeği, arkadaşının tavsiyesi üzerine bir otele masaja gitmiş.
“Eşim şu an nerede acaba?” diye merak edip telefon takibine bakan karısı ise adamın masajları beyler arasında meşhur olan o otele gittiğini görünce çılgına dönmüş!
Kocasına bir türlü ulaşamayan sarışın hatun, hemen oteli aramış, “Hemen kocama ulaşın ve onu oradan gönderin. Aksi takdirde orayı basar sizi mahvederim!” diye avazı çıktığı kadar bağırmış.
Santraldeki kızımız korkuyla otelin masaj salonunu arayıp adamı oradan çıkarmalarını istemiş.
Genç adam durumdan
Yarklı inanç, kültür ve kimliklerin bir arada yaşadığı tarihi Kuzey Mezopotamya kenti Mardin’de bir hafta sonu geçirdim.
Yakın bir arkadaşımın doğum günü olması ve kendi takı markası Leija’ya çekim yapmak istemesi sebebiyle soluğu Mardin’de aldık. Buram buram tarih kokan şehirde sizleri kısa bir tura çıkarayım ister misiniz?
Buyurun bakın bakalım nerelere gittik 72 saatlik Mardin turumuzda...
◊ Deyrulzafaran Manastırı:
1932’ye kadar, 639 yıl boyunca tüm dünya Süryani Ortodoks cemaatinin patriklik makamı olan, 4’üncü yüzyıldan kalma bir yapı. Diyarbakır ve Mardin’in günümüzdeki metropolitliği.
◊ Kasımiye Medresesi:
Yapımına Artuklular tarafından başlanan ve 16’ncı yüzyılda Akkoyunlular tarafından tamamlanan abidevi İslam dönemi eseri.
Evet, herkes sezon bitti diye bakarken Kate Moss, Naomi Campell gibi bir dünya starımız ekim ayında soluğu Bodrum’da aldı.
Kim mi?
Rita Ora...
Bodrum Maçakızı Otel’de konaklayan ve dün itibarıyla başka bir lokasyona geçen Ora, keyifli birkaç gün geçirmiş güzide tatil bölgemizde.
Eee tabii gazeteci arkadaşlarımız artık Bodrum’da olmadığından haberimiz olmadı durumdan. Ama benim orada kalan arkadaşım Rita Ora ile yan yana alışveriş yapmış.
Duyar duymaz sayfasına girip baktım, lokasyon olarak İbiza ve Yunanistan’ı etiketlemiş ama bizim ülkemizi henüz etiketlememişti. Eee be Rita’cım, bütün yaz Bodrum’da, Maçakızı Otel’de eğlendik.
Geleydin şöyle temmuzda falan, beraber partiler yapıp gezdirseydik seni, daha çok eğlenseydin keşke...
Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy taraflarında yeni açılan bir mekana kahve içmeye gittim.
Kapıda sıra bekleyen medeni insanlar arasında bir çift, yüksek sesle bağırıyordu: “Bizi burada bekletiyorsunuz, sizi sosyal medyada rezil ederiz!”
Merak ettim, kapıdaki yetkiliye sordum. Meğer o çiftin rezervasyondaki bekleme listesinde bile adları yokmuş, sadece bağırıyorlarmış...
“Sosyal medyada rezil etme” tehdidinde bulunan kızımızın sonradan adını öğrenip sayfasına baktım.
750 takipçili biri için verdiği tepki biraz fazla gibime geldi.
Cumartesi sabahı saat 10.00’da Arnavutköy sokaklarında yüksek sesle bağıracağına medeni şekilde sırada bekleyebilirsin sevgili ‘influencer’ kızımız...
Aman Allah’ım bir gün takipçi sayın yanlışlıkla binlere, milyonlara gelse İstanbul mekanları yandı demek!
Eskiyer yeni yerinde
Pandemi döneminde bile insanlar maskeli halde havaalanına ünlü oyuncuyu karşılamaya gitmiş, çığlıklar atıyorlardı.
Dün çıkan İtalyan magazin dergisi Chi Magazine’in kapağında da Can Yaman vardı.
Hem verdiği pozlar hem de “Tüm sırlarımı açıklıyorum” manşetiyle ülkede yeniden gündem olmuş oyuncu...
Geçtiğimiz günlerde bir İtalyan televizyonunda Can’ın katıldığı talk show’a rastladım.
Bizim ‘esas oğlan’ ana dili gibi konuştuğu İtalyancasıyla ve rahat tavırlarıyla tek kelimeyle müthişti.
Öyle ya da böyle Can bizi yurtdışında en iyi şekilde temsil ediyor.
Ne demek gerek biliyor musunuz; tebrikler Can Yaman, aynen devam.
Geçenlerde bir arkadaşımla oturuyoruz.
Çocuğun Instagram’a koyduğu story’ye bir kızdan “alkış işareti” geldi. Çocuk da gülen surat atıp geçti.
Derken kıyamet koptu!
Meğer hesabı kız arkadaşında da açıkmış bizim oğlanın...
Kız “Sana neden alkış atıyor” diye telefon açtı.
Bizimki “Senin arkadaşın diye takip ediyorum” diye cevap verince konu uzamadan tatlıya bağlandı.
“Instagram şifreni ver, yoksa senden ayrılırım” diyerek sevgilinin hesabına girmek ne kadar doğru?
Yoğunluktan çoğuna katılamasam da, katılan sosyetiklerimizi ve influencer’larımızı sosyal medyada gördüm. Ve davetlerde boy göstermeyi özlemişiz dedim...
Hemen hepsi giyinip süslenmiş, tabii ki kıyafetlerine uygun maskelerini de takarak davetlerde yerlerini almaya başlamış.
Markaların da kontrollü bir şekilde misafirlerini ağırlamaya ve ürünlerini tanıtma çalışmalarına başlaması güzel bir gelişme bence...
Kurgu mu, bilemedim
Son senelerde dünyaya yayılma ve tanınma hızı en yüksek ünlümüz kim derseniz, kesinlikle Nusret derim.
Onunla ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmadı değil...
“Tabii ki reklam” diyenler de oldu, “Alakası yok, çalıştı yaptı” diyenler de...
Turizmde zirve Dubai’nin
Pandemi nedeniyle dünyada çoğu yerin özellikle Avrupa ülkelerinin kapalı olmasının yaradığı yer, açık ara Dubai oldu.
Bütün dünyadan insanlar, soluğu havanın 26 derecelerde olduğu Dubai’de alıyor.
Şehrin doluluk oranı yüzde 98’ler civarında.
Restoranların hepsi açık ve masalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş.
Mekanlarda 3 metre kuralına kesinlikle uyuluyor.
Maske, Dubai’de mecburiyet ötesinde desem abartmış olmam.
Arabadan inip restorana yürürken maske takmayan bir arkadaşımın 3 bin dirhem (700 dolar) ceza yediğini gözlerimle gördüm.
Sokakta ve iç mekanlarda maskesiz gezmek kesinlikle yasak.
Onun dışında mekanlarda müzik yok.
Yemeğini yiyip, bir şeyler içip, sohbetini edip evinin yolunu tutuyorsun.
Tabii ki restoranlarda yer bulmak bayağı zor.
Gelmeyi düşünenler varsa önceden rezervasyonlarını yaptırsın derim.
Ha bu arada Dubai’de Covid-19 vakası yok mu demeyin, tabii ki var.
Ama sosyal mesafe ve maske kullanımından dolayı sayılar hızlı düşüş gösteriyormuş...
Hangisi olmak isterdim, bilemedim
Pandemi döneminde gizlice kalabalık partiler düzenlendiğini duymayan etmeyen kalmadı artık.
Şimdi o büyük partilerin yerini beş-altı arkadaşın toplandığı küçük partiler aldı. Yakın arkadaş çevresinde dönen (her ne kadar yasak olsa da) bu küçük toplaşmalarda garip karşılaşmalar olmuyor değil.
En kötüsü de birbirine yalan söyleyen iki sevgilinin böyle bir partide pişti olması sanırım...
Geçen hafta gerçekleşen olay şöyle gelişiyor...
Beş yakın erkek arkadaş evde otururken biri telefonda konuştuğu sevgilisine “Ben evdeyim, babam da burada. Bu akşam evde olurum” diyor.
Kız da sevgilisine yakın bir arkadaşına gideceğini söylüyor.
Ve sonrasında aynı partide pişti oluyorlar!
Ayrılık var mı olayın sonunda, var.
Kavga edildi mi, edildi.
Ama kadın zekasıyla baş edilir mi, tabii ki hayır!
Partiye sonradan giden kızımız, sevgilisine “Senin burada olduğunu duyduğum için geldim” diyerek haklı konuma geçiyor.
Ne diyeyim...
Ne partiye gidilir ne de parti yapılır şu dönemde.
Mekanlar açıldığında zaten aynı yere gitseniz bile birbirinize görünmeden kaçma lüksünüz olur ama şu dönemde zor.
Tabii ki ikiniz de suçlusunuz gençler!
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