Şifreni ver yoksa...

Pandemiden dolayı çözümü ev partilerinde bulan eğlence düşkünleri, yakın arkadaşlarıyla evlerde toplanıp sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeye başladı.

Dünyanın her yerinde partileyen ve son olarak İsrail’den İstanbul’a gelen genç bir tayfa da geçen hafta Baltalimanı’nda dışarıya kapalı bir parti organize etti. Bunu duyan yüksek takipçili parti düşkünü fenomen kızlarımızdan biri, partiye gitmek için her yolu denemiş.

Bütün gece aramadığı kimse kalmamış.

Ama İsrailli partici gençlik, aralarına kimseyi almak istememiş. O yüzden herkese “hayır” demişler. Fenomen kızımız, bir arkadaşının da partide olduğunu öğrenince hemen onu aramış, “hayır” yanıtını duyunca da sinirlenivermiş.

Arkadaşına “Benim kim olduğumdan bahset, hatta onu da boşver, Instagram profilimi göster gerekirse” demiş.

Yine de kabul görmeyen fenomenimiz, çareyi başka partiye gitmekte bulmuş.

Ne diyeyim “Her şeyi boş verip profilimi göster” demek bayağı iddialı olmuş...

Profil her kapıyı açmıyormuş demek millet, söyleyeyim size...

Yazın yükselen değeri