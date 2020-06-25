Geçen karantina döneminin ardından dizi ve film ekipleri de çekimlere start vermeye başladı.
Fragmanlar ve setlerden görseller, sosyal medyada ardı ardına paylaşılıyor.
Hande Erçel-Kerem Bürsin, Demet Özdemir-İbrahim Çelikkol ve Özge Gürel-Can Yaman enerjisini beğendiğim ikililerden.
Serkan Çayoğlu’nun Kanal D’de başlayacak “Yeni Hayat” dizisindeki bodyguard rolünü de merak etmiyor değilim...
Eee setler “motor” dediğine göre, yeni bölümler yakında bizlerle olacak demektir...
Gece eğlencesinde saat değişikliği
Senelerdir Bodrum ve İstanbul’da sabahın ilk ışıklarına kadar hizmet veren Sess gece kulübü, normalleşme döneminde saatlerini 17.00-24.00 şeklinde düzenleyerek Sess Lounge olarak hizmet vermeye başladı.
Yani locanızda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturup masanıza gelen atıştırmalıklarınızı yerken ve kokteyllerinizi yudumlarken, üstüne özlediğiniz Can Parlak şarkılarını dinleyebilirsiniz.
İşletmecisi Yüksel Yılan ile konuştuğumda bütün hijyen kurallarına uyum sağladıklarını ve çok dikkat ettiklerini söyledi.
Ayrıca iskele kısmını da gece 24.00’e kadar Arnavutköy Balıkçısı olarak açtıklarını dile getirdi.
Haydi bakalım hayırlı sezonlar bizden size...
Setlere dönüşler başladı
Geçen karantina döneminin ardından dizi ve film ekipleri de çekimlere start vermeye başladı.
Fragmanlar ve setlerden görseller, sosyal medyada ardı ardına paylaşılıyor.
Hande Erçel-Kerem Bürsin, Demet Özdemir-İbrahim Çelikkol ve Özge Gürel-Can Yaman enerjisini beğendiğim ikililerden.
Serkan Çayoğlu’nun Kanal D’de başlayacak “Yeni Hayat” dizisindeki bodyguard rolünü de merak etmiyor değilim...
Eee setler “motor” dediğine göre, yeni bölümler yakında bizlerle olacak demektir...
Gece eğlencesinde saat değişikliği
Senelerdir Bodrum ve İstanbul’da sabahın ilk ışıklarına kadar hizmet veren Sess gece kulübü, normalleşme döneminde saatlerini 17.00-24.00 şeklinde düzenleyerek Sess Lounge olarak hizmet vermeye başladı.
Yani locanızda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturup masanıza gelen atıştırmalıklarınızı yerken ve kokteyllerinizi yudumlarken, üstüne özlediğiniz Can Parlak şarkılarını dinleyebilirsiniz.
İşletmecisi Yüksel Yılan ile konuştuğumda bütün hijyen kurallarına uyum sağladıklarını ve çok dikkat ettiklerini söyledi.
Ayrıca iskele kısmını da gece 24.00’e kadar Arnavutköy Balıkçısı olarak açtıklarını dile getirdi.
Haydi bakalım hayırlı sezonlar bizden size...