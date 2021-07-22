Şehirde neler oluyor...

Gülsem mi, ağlasam mı, üzülsem mi bilemedim ama eğlenceli bir diyalog oldu benim için. İki sene önce hakkında yazdığım yazıdan dolayı benimle konuşmayan yeni gelinimiz Zeynep Bastık’la geçtiğimiz hafta bir arkadaşın evinde denk geldik.

Tatlı tatlı herkese “Merhaba, ben Zeynep” diye gülümseyerek geliyordu. Ta ki beni görene kadar. Görünce bir dondu kaldı, ne yapacağını şaşırdı Bastık.

Biraz rahatlatayım onu diye “Barıştık mı Zeynep?” deyiverdim.

Cevap geldi “Hayır” diye.

Ben de “Peki” deyip yanımdaki arkadaşımla sohbete devam ettim.

E ne yapayım şimdi?

Sahne performansını eleştirdim, şahit olduğum olayı yazdım diye küstü bana. Zeytin dalı uzatayım dedim, eee onu da kabul etmedi.

Neyse artık evlendi barklandı, belki önyargıları, düşünceleri değişir, eleştiriye açık olur sevgili Zeynep Bastık.

Bir ömür boyu mutluluklar tatlışım, en kısa zamanda karşılaşmak dileğiyle ha ha ha!