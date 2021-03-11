Sarışının adı esmerin tadı

Beyonce ne zaman yeni bir koleksiyon çıkarıp fotoğraflarını yayınlasa, ertesi gün Demet Akalın koleksiyonun en hit ürünüyle paylaşım yapıyor.

Artık iki yakın arkadaş olduklarını düşünmeye başlayacağım neredeyse.

Böyle bir hız görmedim, vallahi bravo!

Ne diyeyim, öyle ya da böyle Beyonce koleksiyonlarının ilk paylaşımları Demet Akalın’dan geliyor.

Demo arkadaş olup da saklıyorsan bozulurum söyleyeyim sana...

Yakışmadı Alpay hiç yakışmadı

Günlerdir sosyal medyadan olsun, gazetelerden olsun sürekli karşıma düşüyor Alpay’ın Sanat Güneşi Zeki Müren hakkındaki sözleri...

◊ Neymiş; 10 tane kulağı olsa dinlemezmiş Zeki Müren’i! Eminim ki senelerce dinledin, eminim ki sahnesinde sana da yer versin diye sahne arkalarında bekledin.

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