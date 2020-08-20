Saatimi düzelteyim dur bi’ dakika...

Eskiden kadınların tektaşını gösterme çabası vardı.
Son zamanlarda ise koldaki saati gösterme çabası var. Sosyal medyada paylaşılan selfie’lere bakıyorum da, özellikle erkeklerin bu çabası fotoğraflardan bile belli oluyor.
Kolunda 200 bin dolarlık saati olan bir arkadaşıma “Sence neden” diye sordum.
“Valla ben fotoğraf çektirirken kolumu saklayacak yer arıyorum.
Göstermeye çalışanlar ya yeni almıştır saati ya da işleri kötü gidiyordur, gösteriş peşindedir” yorumunu yaptı.
Onu bunu bilmem de saat yarışı 2010’lu yıllarda yapılırdı.
2020’lerde mütevazılık ve gösteriş yapmamak moda diye düşünüyorum.
O yüzden selfie’lerde kolları arkaya alın millet...
Kenan Doğulu farkı
Bodrum’daki 16 günlük detoks programıma geçtiğimiz pazar akşamüstü Kenan Doğulu konseriyle ufak bir ara verdim.
Uzun zamandır sahnede izlemediğim Doğulu, yakın arkadaşı Volkan Büyükhanlı’nın Caresse Otel’i içindeki Buddha Bar’da sahne aldı.
Ve tabii ki ben de koştur koştur attım kendimi sosyal mesafeye göre hazırlanmış konser alanına.
Mekanda ünlüler namına yok yoktu.
Burcu Esmersoy bir locada arkadaşlarıyla eğleniyor, Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı’yla sarmaş dolaş dans ediyor, Derin Mermerci de arkadaşlarıyla bir başka masada keyifli vakit geçiriyordu.
Özlediğim Kenan Doğulu, 4 saat boyunca söylediği şarkılarla bizi müziğe ve sesine doyurdu.
Doğulu kardeşlerin gerek seyirci kitlesiyle gerek sahne şovlarıyla farklı bir havası olduğunu bir kere daha anlamış olduk.
Mikro influencer dönemi geliyormuş
Nedir bu mikro influencer dönemi diye arkadaşım Sarp’a sordum, o da anlattı.
Efendim Amerika’da çıkan bir makalede aynen şöyle diyormuş:
2021’de influencer’ların takipçi sayısının fazla olması değil, hedef kitlelere hitap edip etmedikleri önemli olacakmış.
Dünya markaları pazarlayacakları ürünleri en doğru kesime ulaştırabilecek daha niş ve doğru kitleye sahip influencer’ları tercih edecekmiş.Yani yüksek takipçisi olup, arka arkaya reklam alan ama aslında inandırıcılığı olmayan hesaplar rafa kalkacakmış.
Onun yerine 1000 takipçisi bile olsa, markaların istediği kitleye hitap eden herkes influencer olabilecekmiş.
Hadi bakalım, 2021 trendlerini belirleyen bu makale ne derece haklı çıkacak, izleyip göreceğiz.
Eğer öyle olursa 450 takipçili annemin gizli hesabını kimse tutamaz, size söyleyeyim.
Sosyetik hanıma güvenlik önlemi
Bodrum’da belli sitelerde evleri olanlar, kendi içlerinde de tedbiri elden bırakmıyormuş. Mesela bir siteden bir siteye komşuculuk ziyaretleri rafa kalkmış bile... Gündoğan’daki bir arkadaşım, yan sitedeki arkadaşına öğlen oturmasına gidecekmiş. Sitenin girişinde güvenlik engeliyle karşılaşmış.
Daire sakini arkadaşının “Bana oturmaya geldi” demesine rağmen siteye alınmamış.
“Ne münasebet, sizi ne ilgilendiriyor” diyen sosyetik güzelimize, güvenliğin cevabı çok net olmuş: “Site yönetiminin kararı maalesef sizi alamam. İsterseniz dışarıda buluşabilirsiniz arkadaşınızla.” Eyvah, yönetimler güvenliklere böyle yetkiler verirse evlerimize bu kış kimsecikler gelemeyecek...
Saatimi düzelteyim dur bi’ dakika...
Eskiden kadınların tektaşını gösterme çabası vardı.
Son zamanlarda ise koldaki saati gösterme çabası var. Sosyal medyada paylaşılan selfie’lere bakıyorum da, özellikle erkeklerin bu çabası fotoğraflardan bile belli oluyor.
Kolunda 200 bin dolarlık saati olan bir arkadaşıma “Sence neden” diye sordum.
“Valla ben fotoğraf çektirirken kolumu saklayacak yer arıyorum.
Göstermeye çalışanlar ya yeni almıştır saati ya da işleri kötü gidiyordur, gösteriş peşindedir” yorumunu yaptı.
Onu bunu bilmem de saat yarışı 2010’lu yıllarda yapılırdı.
2020’lerde mütevazılık ve gösteriş yapmamak moda diye düşünüyorum.
O yüzden selfie’lerde kolları arkaya alın millet...
Kenan Doğulu farkı
Bodrum’daki 16 günlük detoks programıma geçtiğimiz pazar akşamüstü Kenan Doğulu konseriyle ufak bir ara verdim.
Uzun zamandır sahnede izlemediğim Doğulu, yakın arkadaşı Volkan Büyükhanlı’nın Caresse Otel’i içindeki Buddha Bar’da sahne aldı.
Ve tabii ki ben de koştur koştur attım kendimi sosyal mesafeye göre hazırlanmış konser alanına.
Mekanda ünlüler namına yok yoktu.
Burcu Esmersoy bir locada arkadaşlarıyla eğleniyor, Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı’yla sarmaş dolaş dans ediyor, Derin Mermerci de arkadaşlarıyla bir başka masada keyifli vakit geçiriyordu.
Özlediğim Kenan Doğulu, 4 saat boyunca söylediği şarkılarla bizi müziğe ve sesine doyurdu.
Doğulu kardeşlerin gerek seyirci kitlesiyle gerek sahne şovlarıyla farklı bir havası olduğunu bir kere daha anlamış olduk.
Mikro influencer dönemi geliyormuş
Nedir bu mikro influencer dönemi diye arkadaşım Sarp’a sordum, o da anlattı.
Efendim Amerika’da çıkan bir makalede aynen şöyle diyormuş:
2021’de influencer’ların takipçi sayısının fazla olması değil, hedef kitlelere hitap edip etmedikleri önemli olacakmış.
Dünya markaları pazarlayacakları ürünleri en doğru kesime ulaştırabilecek daha niş ve doğru kitleye sahip influencer’ları tercih edecekmiş.Yani yüksek takipçisi olup, arka arkaya reklam alan ama aslında inandırıcılığı olmayan hesaplar rafa kalkacakmış.
Onun yerine 1000 takipçisi bile olsa, markaların istediği kitleye hitap eden herkes influencer olabilecekmiş.
Hadi bakalım, 2021 trendlerini belirleyen bu makale ne derece haklı çıkacak, izleyip göreceğiz.
Eğer öyle olursa 450 takipçili annemin gizli hesabını kimse tutamaz, size söyleyeyim.
Sosyetik hanıma güvenlik önlemi
Bodrum’da belli sitelerde evleri olanlar, kendi içlerinde de tedbiri elden bırakmıyormuş. Mesela bir siteden bir siteye komşuculuk ziyaretleri rafa kalkmış bile... Gündoğan’daki bir arkadaşım, yan sitedeki arkadaşına öğlen oturmasına gidecekmiş. Sitenin girişinde güvenlik engeliyle karşılaşmış.
Daire sakini arkadaşının “Bana oturmaya geldi” demesine rağmen siteye alınmamış.
“Ne münasebet, sizi ne ilgilendiriyor” diyen sosyetik güzelimize, güvenliğin cevabı çok net olmuş: “Site yönetiminin kararı maalesef sizi alamam. İsterseniz dışarıda buluşabilirsiniz arkadaşınızla.” Eyvah, yönetimler güvenliklere böyle yetkiler verirse evlerimize bu kış kimsecikler gelemeyecek...