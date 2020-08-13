Reel çılgınlığı

Sosyal medya aktivitelerinde daha bir tanesine alışmadan yeni bir program çıkıveriyor.
Bu kadar hızlı ilerlemesi ve hepimizin dahil olması da an meselesi.
Yeni Instagram çılgınlığımız Reel videoları anladığım kadarıyla.
Nedir Reel diye deneyeyim dedim ama biraz daha çalışmam gerekecek, onu anladım.
Şortla, bikiniyle video çekerken saniye farkıyla gece elbisesi ile olabiliyorsunuz.
Instagram profillerinden en hoşuma giden, sevgili Sibil Çetinkaya’nın hesabı. Reel videolarında bayağı başarılı işler çıkarıyor.
En kısa zamanda benim de bir Reel videom olacak, beklemede kalın...
Neler oluyor Ellen?
Yıllardır yaptığı “Ellen Show” ile dünya starlarını ağırlayıp şakalarıyla hop oturup hop kaldıran Ellen DeGeneres zor günler geçiriyor.
Öyle ki yıllardır suren şovunun yayından kaldırılma riski bile var.
Neden mi?
Temmuz ayında ekip çalışanlarının bir kısmı, şovun üst düzey yöneticileri tarafından ırkçılık, zorbalık ve tacize uğradıkları konusunda iddialarda bulundu.
Tüm bu iddialar yapımcılara yönelik olsa da kendi adını verdiği şovun perde arkasındaki kötü ortamın farkında olmayan ya da olup da kılını bile kıpırdatmayan Ellen da şimşekleri üzerine çekmiş durumda.
Skandal patlak verirken Ellen Hanım’ın eski çalışanları tarafından pek çok açıklama gelmeye başladı.
Meğer Ellen aslında bir takıntı kraliçesiymiş de bilmiyormuşuz.
En basiti, bütün çalıştığı ekibin naneli şeker veya sakız ile çekime gelmesini istiyormuş senelerdir koku takıntısından dolayı.
Onun dışında çekimler esnasında kaprisleri ve bağrışmaları da cabası.
Ayrıca ekipten biri Ellen’la karşılaşırsa kesinlikle hanımefendiye selam vermesi yasakmış.
Ne diyeyim, Ellen DeGeneres senin de kafa gitmeye başladı herhalde.
Zaten pandemi dönemi evden koyduğun videolardan anlamalıydık.
Geçmiş olsun Ellen, başucundaki kutuya at kendini...
En sevdiğim yaz kareleri
◊ Hadise-Kaan Yıldırım: Duyduğum an “Tam birbirlerine uygun bir çift olmuşlar” yorumunu yapmıştım. Şimdi görüyorum ki yanılmamışım. İkisi yan yana çok güzel bir aşk karesi. Hem görsel hem aşksal olarak...
◊ Ebru Şahin-Cedi Osman: Her ne kadar “proje aşkı” diye konuşulsa da ben tersini düşünenlerdenim. Gayet de tatlı bir çift oldular. Senelerdir Amerika’da özlem çeken Cedi’ye iyi bile geldi Ebru Şahin.
◊ Ezgi Eyüboğlu-
Oğulcan Engin:
Hiç tanımadığım bir insandır Ezgi. Fakat Oğulcan’a o kadar iyi gelmiş olacak ki sürekli fotoğraf paylaşır hale geldi bizim delikanlı.
◊ Merve Boluğur-Burak Dayı:
Bizim kız âşık olmuş belli ki, sürekli damat adayı Burak’ı paylaşıyor. Demek ki iyi gelmiş Merve’ye Burak. Aman aman mutlu olsunlar.
◊ Hande Erçel-Kerem Bürsin:
Yani her ne kadar “Aşk yok” deyip dizi halleri, set halleri paylaşsalar da enerjileri uymuş.
Bence bu ikiliden iş dışında bir şey çıkmaz. Aşk meşk olmaz yani. Böylece eğlenip giderler. (Hatta iddiaya göre Kerem 20’lik bir kızla flörtleşiyormuş, yakında çıkar kokusu.)
◊ Burcu Esmersoy:
Hep ikili olarak gözüme çarptı yaz kareleri ama hakkını yememem gereken birisi Burcu Esmersoy.
Bu yaz dolu dolu fotoğraf paylaştı tekneden, eğlenceden, beach’ten, akşam yemeklerinden... Hepsi de güzel karelerdi. Eee bir de yanında biri olsa tadından yenmez o tatilin, di mi Burcu?
Reel çılgınlığı
Sosyal medya aktivitelerinde daha bir tanesine alışmadan yeni bir program çıkıveriyor.
Bu kadar hızlı ilerlemesi ve hepimizin dahil olması da an meselesi.
Yeni Instagram çılgınlığımız Reel videoları anladığım kadarıyla.
Nedir Reel diye deneyeyim dedim ama biraz daha çalışmam gerekecek, onu anladım.
Şortla, bikiniyle video çekerken saniye farkıyla gece elbisesi ile olabiliyorsunuz.
Instagram profillerinden en hoşuma giden, sevgili Sibil Çetinkaya’nın hesabı. Reel videolarında bayağı başarılı işler çıkarıyor.
En kısa zamanda benim de bir Reel videom olacak, beklemede kalın...
Neler oluyor Ellen?
Yıllardır yaptığı “Ellen Show” ile dünya starlarını ağırlayıp şakalarıyla hop oturup hop kaldıran Ellen DeGeneres zor günler geçiriyor.
Öyle ki yıllardır suren şovunun yayından kaldırılma riski bile var.
Neden mi?
Temmuz ayında ekip çalışanlarının bir kısmı, şovun üst düzey yöneticileri tarafından ırkçılık, zorbalık ve tacize uğradıkları konusunda iddialarda bulundu.
Tüm bu iddialar yapımcılara yönelik olsa da kendi adını verdiği şovun perde arkasındaki kötü ortamın farkında olmayan ya da olup da kılını bile kıpırdatmayan Ellen da şimşekleri üzerine çekmiş durumda.
Skandal patlak verirken Ellen Hanım’ın eski çalışanları tarafından pek çok açıklama gelmeye başladı.
Meğer Ellen aslında bir takıntı kraliçesiymiş de bilmiyormuşuz.
En basiti, bütün çalıştığı ekibin naneli şeker veya sakız ile çekime gelmesini istiyormuş senelerdir koku takıntısından dolayı.
Onun dışında çekimler esnasında kaprisleri ve bağrışmaları da cabası.
Ayrıca ekipten biri Ellen’la karşılaşırsa kesinlikle hanımefendiye selam vermesi yasakmış.
Ne diyeyim, Ellen DeGeneres senin de kafa gitmeye başladı herhalde.
Zaten pandemi dönemi evden koyduğun videolardan anlamalıydık.
Geçmiş olsun Ellen, başucundaki kutuya at kendini...
En sevdiğim yaz kareleri
◊ Hadise-Kaan Yıldırım: Duyduğum an “Tam birbirlerine uygun bir çift olmuşlar” yorumunu yapmıştım. Şimdi görüyorum ki yanılmamışım. İkisi yan yana çok güzel bir aşk karesi. Hem görsel hem aşksal olarak...
◊ Ebru Şahin-Cedi Osman: Her ne kadar “proje aşkı” diye konuşulsa da ben tersini düşünenlerdenim. Gayet de tatlı bir çift oldular. Senelerdir Amerika’da özlem çeken Cedi’ye iyi bile geldi Ebru Şahin.
◊ Ezgi Eyüboğlu-
Oğulcan Engin:
Hiç tanımadığım bir insandır Ezgi. Fakat Oğulcan’a o kadar iyi gelmiş olacak ki sürekli fotoğraf paylaşır hale geldi bizim delikanlı.
◊ Merve Boluğur-Burak Dayı:
Bizim kız âşık olmuş belli ki, sürekli damat adayı Burak’ı paylaşıyor. Demek ki iyi gelmiş Merve’ye Burak. Aman aman mutlu olsunlar.
◊ Hande Erçel-Kerem Bürsin:
Yani her ne kadar “Aşk yok” deyip dizi halleri, set halleri paylaşsalar da enerjileri uymuş.
Bence bu ikiliden iş dışında bir şey çıkmaz. Aşk meşk olmaz yani. Böylece eğlenip giderler. (Hatta iddiaya göre Kerem 20’lik bir kızla flörtleşiyormuş, yakında çıkar kokusu.)
◊ Burcu Esmersoy:
Hep ikili olarak gözüme çarptı yaz kareleri ama hakkını yememem gereken birisi Burcu Esmersoy.
Bu yaz dolu dolu fotoğraf paylaştı tekneden, eğlenceden, beach’ten, akşam yemeklerinden... Hepsi de güzel karelerdi. Eee bir de yanında biri olsa tadından yenmez o tatilin, di mi Burcu?