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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Proje aşkı mı?

6 Ağustos 2020

Eskiden yapılırdı da hep kulağımıza gelirdi. Kızı ya da erkeği ünlü yapmak için “projelere aşklara” imza atılırdı.


Son zamanlarda açık konuşayım neredeyse hiç duymuyordum böyle şeyler.
Geçtiğimiz akşam kalabalık bir grup yemek yerken, konu Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkına denk geldi.
Masadan bir arkadaş ortaya bombayı atıverdi. “Cedi Osman, Amerika’dan gelip ünlü biriyle çıkmak istiyordu. Onun üzerine Ebru Şahin’le çıkmaya başladı. Kariyer planlaması yapılıyor” dedi.
Üzerine ikilinin İstanbul’un en popüler mekanlarından birinden baş başa çıkarken çekilmiş fotoğrafları geldi.
İçime bir kurt düşüvermedi değil.
Biraz haberler arasında dolandım. Fakat Cedi Osman’ın bu kadar detaylı düşünebileceğini sanmıyorum.
Bence bu ilişki proje olarak başladıysa bile Ebru Şahin kendine âşık etmiş bizim Amerikalı Cedi’yi.
Ama şu “kariyer planlama şirketi” kısmında bir araştırma yapmayacak değilim önümüzdeki günlerde, göreceğiz bakalım işin aslı neymiş...

“Korona var” deriz

2 aydır git gel yaptığım uzun soluklu Bodrum serüvenim devam ediyor.
Tabii ki neler duyup nelere şahit oluyorum, tahmin ediyorsunuzdur...
Bodrum otellerinden birini arayan ünlü çiftimizden kadın olan, “2 günlüğüne gelmek istiyoruz, tabii ki ağırlarsınız bizi” diye konuya girivermiş.
Neye uğradığını şaşıran otelin genel müdürü, “Maalesef otelimiz çok yoğun, sizleri misafir edemeyiz” cevabını vermiş. (Bu arada otel gerçekten yoğunmuş.)
Aldığı cevapla şoka giren ünlü çiftimiz, “Siz bilirsiniz, biz de biri sorarsa ‘Oraya gitmeyin, korona var’ deriz” demiş ve telefonu kapatıvermiş.
Eee be kızım çuvalla paran kazanıyorsun, kolunda 300 bin liralık saat, altında 1 milyonluk araba var, 2 günlük tatili de kovalama.
Öde parasını, namın yürüsün.

Cennette bayram tatili

Kimin sayfasına baksam, kiminle konuşsam bu bayram teknelerle ya da otellerle Marmaris koylarını tercih etmiş.
Eğlenmek, sosyalleşmek isteyenler Bozburun’a demir atmış. İzole bir tatil yaşamak isteyenler Dirsekbükü, Söğüt ya da Adaboğazı’na atıvermiş çapalarını.
Resmen yer yokmuş koylarda.
Vallahi bu yaz birçok insanın ülkemizde tatil yapması, görmedikleri cennetleri görmesi çok hoşuma gitti.
Bu kışa bütün Türkiye’yi gezerim ben, şimdiden söyleyeyim.

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