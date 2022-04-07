Paris’te neler oluyor?

Ramazanın başlamasına birkaç gün kala yakın arkadaşlarımla soluğu apar topar Paris’te aldık. Apar topar dememdeki sebep, çok ani karar vememiz. İyi mi yaptık, hem de fazlasıyla!
Ekip çok eğlenceliydi.
Stil sahibi arkadaşlarımdan aldığım Paris haberlerini aktarayım size.
Hatta durun tek tek maddeleyeyim:
* Dünya markalarının mağazalarında ürün bolluğu var. Chanel, Dior, Gucci ve Louis Vuitton’da istediğiniz her ürünü bulabiliyorsunuz.
* Sabah 11.00 ve 13.00 arasında mağazalarda kuyruk olmuyor ama 13.00’ten sonra 45 dakika ile 1 saate kadar beklenecek sıralar olabiliyor.
*Paris’te fiyatlar garip bir şekilde diğer şehirlerin altında.
Bir de üzerine tax free (vergi iadesi) alınca daha da uyguna gelebiliyor çoğu ürün.
* Restoranlarda çalışanlar ve mekanlara gelen insanlar resmen moda haftasında gibi. Herkes stil sahibi ve herkes şıkır şıkır. O yüzden gitmeyi düşünenler en janjanlı kıyafetlerini yanına alsın.
* Restoranlarda yer bulmak biraz zor. Gitmeden bütün rezervasyonlarınızı mutlaka yaptırın.
* Gittiğimiz restoranlar arasında önerebileceklerimin başında Maison Russe Paris ve Coco geliyor.
Her ikisi de kesinlikle görmeye, deneyimlemeye değer.
Bulgari Otel farkı
Çok gezmemden dolayı neredeyse birçok dünya markası oteli deneyimledim. Otel konusunda en dikkat ettiğim şey, ödediğim paranın karşılığını alabilmek.
Dubai ve Paris’teyken Bulgari Otel’de konaklama fırsatım oldu.
Bu oteli diğerlerinden ayıran özellikleri, concierge ve müşteri ilişkileri departmanlarının çok titiz olması ve VIP hizmet vermesi.
Otelden rezervasyon yapılan mekanlara gittiğinizde bir tık daha ayrıcalıklı karşılanıyorsunuz.
Asıl hoşuma giden hizmeti de söyleyeyim.
Çıktığınız seyahatlerde, alışveriş poşetlerinizi taşımak istemiyorsanız mağaza kaldığınız otele gönderir. Bunun için de sizden bilgilerinizi alır.
Bulgari Otel, bunlarla uğraşmamanız için otele giriş yaptığınız anda size tüm bilgilerinizin yazılı olduğu bir kartvizit veriyor. Bu kartı alışveriş esnasında mağaza çalışanına verdiğinizde poşetleriniz siz daha otele varmadan odanıza bırakılmış oluyor.
Duyduğuma göre 1-2 sene içinde Türkiye’deki ilk yatırımını hayata geçirecekmiş Bulgari Otel.
Heyecanla bekliyoruz...
Paris’te neler oluyor?
Ramazanın başlamasına birkaç gün kala yakın arkadaşlarımla soluğu apar topar Paris’te aldık. Apar topar dememdeki sebep, çok ani karar vememiz. İyi mi yaptık, hem de fazlasıyla!
Ekip çok eğlenceliydi.
Stil sahibi arkadaşlarımdan aldığım Paris haberlerini aktarayım size.
Hatta durun tek tek maddeleyeyim:
* Dünya markalarının mağazalarında ürün bolluğu var. Chanel, Dior, Gucci ve Louis Vuitton’da istediğiniz her ürünü bulabiliyorsunuz.
* Sabah 11.00 ve 13.00 arasında mağazalarda kuyruk olmuyor ama 13.00’ten sonra 45 dakika ile 1 saate kadar beklenecek sıralar olabiliyor.
*Paris’te fiyatlar garip bir şekilde diğer şehirlerin altında.
Bir de üzerine tax free (vergi iadesi) alınca daha da uyguna gelebiliyor çoğu ürün.
* Restoranlarda çalışanlar ve mekanlara gelen insanlar resmen moda haftasında gibi. Herkes stil sahibi ve herkes şıkır şıkır. O yüzden gitmeyi düşünenler en janjanlı kıyafetlerini yanına alsın.
* Restoranlarda yer bulmak biraz zor. Gitmeden bütün rezervasyonlarınızı mutlaka yaptırın.
* Gittiğimiz restoranlar arasında önerebileceklerimin başında Maison Russe Paris ve Coco geliyor.
Her ikisi de kesinlikle görmeye, deneyimlemeye değer.
Bulgari Otel farkı
Çok gezmemden dolayı neredeyse birçok dünya markası oteli deneyimledim. Otel konusunda en dikkat ettiğim şey, ödediğim paranın karşılığını alabilmek.
Dubai ve Paris’teyken Bulgari Otel’de konaklama fırsatım oldu.
Bu oteli diğerlerinden ayıran özellikleri, concierge ve müşteri ilişkileri departmanlarının çok titiz olması ve VIP hizmet vermesi.
Otelden rezervasyon yapılan mekanlara gittiğinizde bir tık daha ayrıcalıklı karşılanıyorsunuz.
Asıl hoşuma giden hizmeti de söyleyeyim.
Çıktığınız seyahatlerde, alışveriş poşetlerinizi taşımak istemiyorsanız mağaza kaldığınız otele gönderir. Bunun için de sizden bilgilerinizi alır.
Bulgari Otel, bunlarla uğraşmamanız için otele giriş yaptığınız anda size tüm bilgilerinizin yazılı olduğu bir kartvizit veriyor. Bu kartı alışveriş esnasında mağaza çalışanına verdiğinizde poşetleriniz siz daha otele varmadan odanıza bırakılmış oluyor.
Duyduğuma göre 1-2 sene içinde Türkiye’deki ilk yatırımını hayata geçirecekmiş Bulgari Otel.
Heyecanla bekliyoruz...