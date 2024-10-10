×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarCihan ŞENSÖZLÜO onu demiş bu bunu demiş
Cihan Şensözlü
Cihan Şensözlü
Cihan ŞensözlüYazarın Tüm Yazıları

O onu demiş bu bunu demiş

#Serenay Sarıkaya#Sibel Can#Hande Erçel

Farkında mısınız ülkece bir olay yaşadığımızda nasıl unutulduğunun ya da seyrinin değiştiğinin...

Haberin Devamı

Hep ‘o onu demiş, bu bunu demiş. Hurrraaaa saldırı’ var...

Serenay Sarıkaya tepki vermemiş, eyvah saldırın! Sibel Can ‘Güvende misiniz ülkede’ sorusuna ‘Evet ben güvendeyim, başkası değil’ demiş.

Hurra sen bu ülkede yaşamıyor musun, nasıl öyle dersin...

Yani bir durun arkadaşlar...

Olayları onlar yapmadı, karar merci değiller...

Onlar kendince yorumlarını yapıp tepkilerini dile getiriyorlar, tıpkı bizler gibi...

Hande Erçel ‘İstediğimizi konuşalım, bir şey değişmez, çözüm bizim konuşmamızda değil’ diye ne güzel demiş.

O yüzden konunun muhatapları olmayan insanları hedef haline getirmeyin.

 

 

 

#Serenay Sarıkaya#Sibel Can#Hande Erçel
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Siyasette yeni dönemin işaretleri mi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Erdoğan ‘İsrail yarın bize saldıracak’ mı dedi

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Biz Narin’leri konuşurken dünya bu ödülü konuşuyordu

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Masamızda bulunması gereken sözlükler

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Aile hekimleri gibi aile danışmanları geliyor

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT
TÜM YAZARLARIMIZ