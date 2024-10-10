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Hep ‘o onu demiş, bu bunu demiş. Hurrraaaa saldırı’ var...

Serenay Sarıkaya tepki vermemiş, eyvah saldırın! Sibel Can ‘Güvende misiniz ülkede’ sorusuna ‘Evet ben güvendeyim, başkası değil’ demiş.

Hurra sen bu ülkede yaşamıyor musun, nasıl öyle dersin...

Yani bir durun arkadaşlar...

Olayları onlar yapmadı, karar merci değiller...

Onlar kendince yorumlarını yapıp tepkilerini dile getiriyorlar, tıpkı bizler gibi...

Hande Erçel ‘İstediğimizi konuşalım, bir şey değişmez, çözüm bizim konuşmamızda değil’ diye ne güzel demiş.

O yüzden konunun muhatapları olmayan insanları hedef haline getirmeyin.