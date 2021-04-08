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Haberler>Yazarlar>Cihan ŞENSÖZLÜ>O nasıl bir üslup Kerem!
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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Yazarın tüm yazıları

O nasıl bir üslup Kerem!

8 Nisan 2021

En beğendiğim, en sevimli, en yakışıklı bulduğum oyunculardan biridir Kerem Bürsin.

‘Amerikan kafası’nın da en yakıştığı insandır.
Ama önceki gün yaptığı canlı yayında ağzını doldura doldura “Kafelere gidip maskelerini çıkaranlar, salaksınız!” demesini kendisine hiç mi hiç yakıştıramadım.
Tabii ki ünlü ve sevilen biri olarak takipçilerine mesajlar verip uyarılarda bulunabilirsin ama hakaret edemez, ağır ithamlarda bulunamazsın Keremcim.
Yetkililer halkı kibarca, kırmadan üzmeden uyarırken, bizlere de güzel bir üslupla mesajlar vermek yakışır.
Lütfen bozma çizgini ve üslubunu...

Rüzgâr gibi geçti

Gerek Miami’deki hayatı, gerek aşkı, gerekse Instagram paylaşımlarıyla herkesin radarındaki isim Şeyma Subaşı.

Hem çok seviliyor, hem kıskanılıyor hem de hiç sevilmiyor.

Ama her şeyin farkında ve umursamadan kendi hayatını yaşıyor.

Katıldığı son programda da bunu gayet güzel bir şekilde ifade etmiş Şeyma.

Artık Miami’de düzen kurmaya başlayacağının sinyallerini de verdi.

Kısa zamanlı İstanbul tatilinde görüşemedik ama yazın bir yerlerde mutlaka denk       geliriz.

Sosyal medyadan çok sormuşsunuz “Küs müsünüz?” diye.

Hayır, küs değiliz. Sadece görüşemedik.

Yaşadığın hayatın keyfini çıkar Şeyma, seviyoruz seni.

Mavi tik uğruna

Ay ne paralar havada uçuşuyor, kimler kimler araya giriyor sosyal medyada mavi tik alma uğruna, inanamazsınız!

Geçtiğimiz günlerde az tanınmış, bana göre hiç tanınmamış bir grup da Instagram’da mavi tık alma peşine düşmüş.

Bunun için bir sürü ajansı araya sokmuşlar.

Hatta biri 50 bin lira ödeme bile yapmış ama sonuç olumsuz olmuş. Verdiği parayla kalmış...

Eee tabii ki bu işi profesyonel olarak yapanlar mevcut ama insanları katakulliye getirenler de var.

Siz siz olun, mavi tik alacağım diye elinizdekini avucunuzdakini kaptırmayın.

Ayrıca kriterlere uyuyorsanız, resmi olarak başvuru yaparak mavi tik almanız o kadar da zor değil.

Şahsen ben öyle yaptım, sizlere söyleyeyim.

Ekranları özlemedin mi?

Hayran mesajlarına bakarken fark ettim ki; Ebru Gündeş’in ekranlarda olmasını isteyen ciddi bir fan kitlesi var.

“O Ses Türkiye” bu sezon yok ama Gündeş başka projeler için gelen teklifleri de reddediyormuş.

Albüm yapmıyorsun, televizyonlara “hayır” diyorsun, sahneler zaten uzun süredir yok.

Hayranlarını ufak da olsa mutlu etmek yakışır sana sevgili Ebru Gündeş.

Bari son dönemin yükselen değeri sanatçı programlarına konuk ol da kulaklarımızın pası silinsin be gönlümüzün efendisi.

Neyse şimdi Dubai’de kızıyla tatilde.

Dönüşte belli olmaz belki bir şov programında bol bol dinleriz kendisini...

 

 

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Dijital depresyon

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

1 Nisan 2021
Sosyal medya için hepimizin en yakın arkadaşı oldu desem, abartmış olmam.

Elimizde telefon her an story atar haldeyiz.

Sürekli photoshop uygulamalarında kendimizi kusursuz yapıp “like” toplama peşindeyiz.

Şimdilerde TikTok’ta güller, kalpler toplayarak para kazanma çılgınlığı var.

Bazı çocuk ve ergenler, TikTok’ta ciddi takipçi kitlelerine sahip.

Duyduğuma göre takipçilerinin gönderdiği kalpler, böcekler, güller ile 13-14 yaşındaki bu çocukların aylık kazancı 50 bin, hatta 100 bin lirayı buluyormuş.

O harcamaları yapan minikler de genellikle ailelerinin kredi kartlarını kullandıklarından, çekilen yüklü meblağlar evlerinde büyük kriz yaratıyormuş.

Tamam, dijital hayat güçleniyor, hepimiz de ayak uyduruyoruz bir şekilde ama...

Çocuklar ve ergenler biraz daha ‘gerçek’ dünyada vakit geçirmez, parklarda bahçelerde sosyalleşmezse,

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Ajda’nın çiftliği

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

25 Mart 2021
Süperstar Ajda Pekkan’ın hayvanlara olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur herhalde.

Hatta öyle bir düşkünlük ki bu, kedileri ve köpekleri için ayrı bir ev bile açmışlığı var sanatçının.
Yakın çevresinden duyduğuma göre; şimdilerde Zekeriyaköy ve Bodrum’daki evlerini satıp arsa alarak büyük bir çiftlik kurmayı planlıyormuş.
Yani bu demek oluyor ki; bütün kedileri ve köpekleri bir arada yaşayacak. Hatta çiftlik evine geçince midillileri bile olur Süperstar’ın.
Sen çok yaşa Süperstar’ım, sana çiftlik hayatı da çok yakışır.

Çirkin bir yere doğru gidiyor

Şu son dönemde herkesin bazı huyları değişti. Açıkçası bazen karşımızdakine hiç yakıştırmadığımız paylaşımlara bakmaya mecbur kalıyoruz.
Ama şimdilerde sosyal medyadaki popüler kızlar arasında öyle bir yarış başladı ki, utanç verici...

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Sanat ve modada yeni bir çağ mı?

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

18 Mart 2021
Devir değişiyor, hayat dijitale dönüyor.

İleride dijital paraların gerçek paraların yerini alacağına emin gibiyiz.

Mart ayının başında, Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından 15 yıl önce atılan ilk tweet’in 2.5 milyon dolara satılmasına şaşırmıştık.

Geçen hafta da Beeple olarak bilinen dijital artist Mike Winkelmann tarafından 5 bin günden fazla sürede yapılan çizimlerle oluşturulan “Everydays: The First 5000 Days” isimli dijital sanat eseri, açık artırmayla tam 69.3 milyon dolara satıldı.

Kripto parayla satılan bu eseri alan kişinin adı hâlâ gizli.

Fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçişe başka bir çarpıcı örnek ise Gucci’nin dijital sneakers satmaya başlaması oldu kesinlikle.

Bu sneakers’ları evden çıkarken giyemezsiniz ama Instagram’a fotoğraf yüklerken kombininizi tamamlayabilirsiniz ya da markanın anlaşmalı olduğu dijital oyunlardaki karakterlerinize giydirebilirsiniz.

Ne dersiniz, artık dijital varlıkların zenginliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyleyebilir miyiz?

Ama yastık altına kripto paraları nasıl atacağız, biri bana açıklasın!

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Sarışının adı esmerin tadı

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

11 Mart 2021
Yıl 1996...

Nükhet Duru ve Sibel Can’ın programı; “Sarışının Adı Esmerin Tadı”...

Ortalık yıkılıyor, program izlenme rekorları kırıyor.

Yıl 2021...

Aradan geçen 25 yılın (çeyrek asır) ardından Nükhet Duru, yeni albümünün hazırlık aşamasını anlatan belgeseli bir dijital platformda bizlere sundu.

Sibel Can ise Kanal D’de “Şarkılar Bizi Söyler” programına başladı.

Enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeden, birçok insana örnek olacak şekilde ekrana damga vurmaya devam ediyorlar.

Yani diyeceğim o ki; seneler ikisinden de hiçbir şey götürmemiş. Sibel Can zarafetiyle, şıklığıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Verdiği kiloların ardından 34 beden haliyle stüdyoda süzüle süzüle şarkısını söyleyip dansını ediyor.

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Sen kim Diana kim Meghan!

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

4 Mart 2021
Eski dük ve düşes Prens Harry ile Meghan Markle, Oprah Winfrey’ye içini döktü.

7 Mart’ta tamamı prime time’da yayınlanacak sohbetten bazı kesitlerle karşılaştım sosyal medyada.

Meghan’ın söylediği bir cümleye takıldım...

Evlenmeden önce ve evlendikten sonra medya baskısıyla karşılaştığını, kayınvalidesi Prenses Diana’nın yaşadıklarına çok benzer şeyler yaşadığını söylemiş eski düşes.

Eee be gelin; birincisi, şanslısın ki kraliyet ailesine mensup, seni seven, tüm dünyanın peşinden koştuğu bir adamla evlendin.

Üzerinde medya baskısı olması birazcık normal sanki.

Çarıklı bir milyonerle evlenen senin gibi isimsiz kızlar bile neler yaşıyor dünyada...

İkincisi, dünyaya zarafetiyle damga vurmuş Diana’nın bizim gördüğümüz yüzde 1’ini bile yaşamadın.

Bence sen dua et, Kraliçe’nin yaşlılığına denk geldin.

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Arkadaş mı oldular acaba?

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

25 Şubat 2021
Beyonce ne zaman yeni bir koleksiyon çıkarıp fotoğraflarını yayınlasa, ertesi gün Demet Akalın koleksiyonun en hit ürünüyle paylaşım yapıyor.

Artık iki yakın arkadaş olduklarını düşünmeye başlayacağım neredeyse.
Böyle bir hız görmedim, vallahi bravo!
Ne diyeyim, öyle ya da böyle Beyonce koleksiyonlarının ilk paylaşımları Demet Akalın’dan geliyor.
Demo arkadaş olup da saklıyorsan bozulurum söyleyeyim sana...

Yakışmadı Alpay hiç yakışmadı

Günlerdir sosyal medyadan olsun, gazetelerden olsun sürekli karşıma düşüyor Alpay’ın Sanat Güneşi Zeki Müren hakkındaki sözleri...

Neymiş; 10 tane kulağı olsa dinlemezmiş Zeki Müren’i! Eminim ki senelerce dinledin, eminim ki sahnesinde sana da yer versin diye sahne arkalarında bekledin.

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Dubai seyahati

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

18 Şubat 2021
Geçen haftaki yazımda Dubai’deki durumdan biraz bahsetmiştim sizlere. Normalde 1 günde vize veren şehrin bu vize işini zorlaştırmasının da etkisiyle 3 günlüğüne çıktığım tatili uzattım. Şimdi Dubai’deki 11’inci günümdeyim. Peki nerelere gittim? Buyurun size kısa bir Dubai rehberi...


 Nammos Beach-Restaurant: Yunanistan’ın yazlık adası Mikonos’un ve Fransa’nın meşhur kayak merkezi Courchevel’in en popüler mekanı Nammos, Dubai’de de en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. Müziğin olmamasının dezavantajını verdiği hizmet ve yemek lezzetiyle kapatmayı başarıyor. Bakalım yaza eğlence adası Mikonos da bizlere hizmet verebilecek mi... 

Sal at Burj Al Arab: Şehrin neredeyse simgesi haline gelen otel Burj Al Arab’ın sahil kısmında plaj-restoran olarak hizmet veren mekan, tam Güney Fransa mekanları havasında. Önündeki kumsaldan denize girip ya da havuzunda güneşlenip öğle yemeğinizi Sal’da yiyebilirsiniz.

Ce La Vi Restaurant: Dubai’nin yeni otellerinden Address Sky View’un 54’üncü katında, sonsuzluk havuzunun yanında yer alan Ce La Vi, ambiyansı ve şık mimarisiyle popüler mekanların başında. Singapur’daki meşhur Marina Bay Sands otelinin aynısı. Havuz kenarı, Dubai manzarasıyla yüzmekten çok sizleri fotoğraf çekmeye zorlar...

Tasca by José Avillez: Mandarin Oriental Jumeira’nın roof (çatı) katında yer alan restoranda gün boyu havuz başında güneşlenip masalarda yemeğinizi alabilirsiniz. Portekiz mutfağına sahip mekana rezervasyonsuz gitmeyin. 

Drift Beach: One&Only Royal Mirage Otel’in içinde yer alan mekanda sabahtan akşama kadar keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Ya da akşam için rezervasyon yaptırıp bir şeyler içmeye gidebilirsiniz. İki türlü de keyif almanız mümkün.

Sah El Nom: JBR Bluewaters bölgesinde yer alan, Lübnan-Suriye mutfağına sahip restoranda öğlen ve akşam yemekleri esnasında yer bulmak neredeyse imkansız. Bulgur pilavı üstünde et sote ve yanında yoğurt aldım, muhteşem bir ikiliydi!

Siddharta Lounge: 

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Turizmde zirve Dubai’nin

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

11 Şubat 2021
Pandemi nedeniyle dünyada çoğu yerin özellikle Avrupa ülkelerinin kapalı olmasının yaradığı yer, açık ara Dubai oldu.

Bütün dünyadan insanlar, soluğu havanın 26 derecelerde olduğu Dubai’de alıyor.

Şehrin doluluk oranı yüzde 98’ler civarında.

Restoranların hepsi açık ve masalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş.

Mekanlarda 3 metre kuralına kesinlikle uyuluyor.

Maske, Dubai’de mecburiyet ötesinde desem abartmış olmam.

Arabadan inip restorana yürürken maske takmayan bir arkadaşımın 3 bin dirhem (700 dolar) ceza yediğini gözlerimle gördüm.

Sokakta ve iç mekanlarda maskesiz gezmek kesinlikle yasak.

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Aman dikkat!

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

4 Şubat 2021
Dolandırıcılık her sektörde ama en çok da dijital dünyada var.

Bir arkadaşım, geçtiğimiz günlerde Fransa’nın kayak merkezi Courchevel’deki popüler bir otelde oda ayırtmak için bir rezervasyon sitesine girmiş.

Planladığı tarihleri sayfaya girdiğinde, karşısına haftalık 30 bin euro gibi bir fiyat çıkmış.

Fiyatı garip bulan arkadaşım, ödemeyi askıya alıp hemen otelle irtibata geçmiş.

Otelin rezervasyon ekibi siteye ödeme yapmamasını, yoksa dolandırılacağını söylemiş.

Ayrıca söz konusu odanın haftalık değil, gecelik fiyatının 30 bin euro olduğu belirtilmiş.

Derin bir “oh” çeken arkadaşım ve eşi, bu yılki tatillerini askıya almaya karar vermiş. Diyeceğim şu ki, “rezervasyonu şimdiden yaptıralım, pandemi bitince gideriz” diye heyecanlanmadan önce dijital dolandırıcılara dikkat edin.

Statham’a niyet dublöre kısmet

Biliyorsunuz ünlü yıldız Jason Statham, yeni filminin çekimleri nedeniyle bir süredir eşi ve çocuğuyla birlikte Antalya’da.

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Yeni bir yüz

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

28 Ocak 2021
Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada karşıma çıktı Aleyna Deniz.

Sonra baktım InStyle dergisinin ocak sayısına “Yeni yıl yeni yüz” başlığıyla kapak olmuş.
Dior’lar içindeki genç kızımızla ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla tanışmak istedim ve kahve için sözleşip buluştuk.
Ben sordum, o anlattı.
Özel bir üniversitede pilotaj eğitimi alıyormuş ve en büyük hayali pilot olmakmış.
Best Model seçilmiş.
Şimdi de bunların yanında oyunculuk eğitimi alıyormuş.
Birçok yapımcının markajına girmiş bile.

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Yine yeniden...

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

21 Ocak 2021
Magazin haberleri artmaya, muhabir arkadaşlar ünlü isimleri yakalayıp aşk soruları sormaya başlayınca kaybolan magazin heyecanım resmen geri geldi! Buyurun bakalım radarıma takılanlar...

Hadise’yi basın toplantısında yakalayan arkadaşlarımın hemen konuyu Kaan Yıldırım’a getirip ağzından “Barıştık” kelimesini alması...

Sıla’nın şef Hazer Amani’yle boşanma duruşmasının ardından adliyeden kendinden emin ve cool bir şekilde çıkması... (Hoşuma gitmedi değil!)

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberleri ve sosyal medyadaki fingirdemeleri...

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in uzun zamandır aşk dedikodularıyla gündeme gelmelerine rağmen hâlâ iyi partner olup rol aldıkları dizinin reytingine katkı sağlamaları...

Serenay Sarıkaya’nın aşk defterini askıya alıp ortadan kaybolması...

(Bence güzel bir işle dönüş yapacak, demedi demeyin!)

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı aşkıyla gözlerden uzak yaşadığı aşkı... (Ben çok yakıştırdım ikisini. Bu ilişki uzun sürer bence...)

Tuba’nın dönüşü

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Talihsiz bir açıklama

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

14 Ocak 2021
Ünlülerin böyle talihsiz açıklamalarını görünce şaşırma duygumu hâlâ kaybetmemişim, onu anlıyorum...

Kadir Doğulu’ya “Sokakta neden maske takmıyorsunuz?” diye sorulmuş.

Virüsün havadan bulaştığına dair kanıt yok. O yüzden sokakta tek başıma yürürken maske takmıyorum” diye manasız bir açıklama yapmış.

Sözleri binlere, hatta milyonlarca kişiye ulaşan ünlü isimlerin mikrofon uzatıldığında böyle düşüncesizce konuşması şaşırtıcı değil mi sizce de?

Bu tarz açıklamalar sırf ilgi çekmek adına yapılıyor diye düşünüyorum açıkçası...

Sevgili Kadirciğim, senin gibi kendini geliştirmeye çalışan, aklı başında bir insandan daha mantıklı bir açıklama beklerdim.

Virüsü bu kadar iyi tanıyorsan kesin ve net bulaşma yollarını bizimle de paylaş lütfen.

Aylardır sokaklarda maske takıyoruz. En azından “Kadir Abimiz yalnız yürürken virüs bulaşmaz dedi” diyerek maskeleri çıkarırız...

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Değişik bir yılbaşı

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

7 Ocak 2021
2020 garip bir sene olur da ben garip bir yılbaşı gecesi geçirmez miyim? Tabii ki geçiririm!

Dubai’ye mi gitsem, Alaçatı’ya mı, yoksa evde tek başıma kafamı mı dinlesem derken...
Kendimi Rize’nin Ovit Dağı’nda yeni açılan Ovit 2640 adlı butik otelde buldum!
Pandemi döneminde yurtdışına çıkamadığımdan memleketimin daha önce görmediğim yerlerine vakit ayırıyorum.
Bu durum hoşuma da gitmiyor değil...
Neyse, gelelim 2640 metre rakımlı Ovit Dağı’na...
Tarihte geçen Karadeniz ve Doğu’yu birleştiren ipek yollarından birisi olan bu güzide yerimizde kayak bilmiyorsanız kaymanız biraz zor.
Çünkü kayakçıların “bol kar” dedikleri kar tipi mevcut.

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Kayıp bir senenin ardından

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

31 Aralık 2020
Koskoca bir yıl geçti sessiz sedasız...

“Neresi sessiz sedasız? Sırf olayla geçen bir yıldı Cihanna! Hiçbir keyif almadık, yaşayamadık, canımızla uğraştık” dediğinizi duyar gibiyim.

Evet, hepimiz canımızın derdindeydik...

Hayattaki bütün önceliklerimizi geri plana attık...

Sadece sağlığımızı düşündük...

Amma velakin aşımız bulundu.

Yavaş yavaş aşılanmalar da başladı.

Demedi demeyin; 2021’in ilk çeyreğinden sonra hepimiz tekrar ayaklanacak, hayata karışacağız.

Enerjimizin yüksek, umutlarımızın zirvede olduğu bir yıl yaşamak dileğiyle.

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Justin’in canına tak etti!

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

24 Aralık 2020
Geçtiğimiz akşam sosyal medyada gezinirken karşıma Reynmen’in paylaşımları çıktı.

Bir girip bakayım dedim, kendimi eğlenceli bir yayında buldum.

‘Ebo’ nick’li sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver, aylardır Justin Bieber’a güzel bulduğu kızların fotoğraflarını gönderiyormuş.

En sonunda Bieber dayanamayıp İbrahim’e cevap vermiş: “Neden sürekli bana kız fotoğrafları atıyorsun, ben evliyim!

Bizim fenomen İbo, canlı yayında Justin Bieber’e şöyle yanıt yazdı: “Abi ben senin sayfayı not defteri olarak kullanıyordum. Mesajlarımı görmezsin diye düşündüm.

Reynmen’in canlı olarak yayınladığı mesajlaşma olayı sırasında çok komik anlar yaşandı.

Reynmen arkadaşını kahkahalar atarak çekerken, bir yandan da ona “Artık İbrahim Bieber’sın, kendine gel!” diye takılmayı ihmal etmedi.

Bu olay yaşanırken takipçi sayısı 300 bin civarında olan İbo, bakalım bu hafta kaç kişiyi görecek.

Benim tahminim; 500 bini bulur.

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Kaldığı yerden devam...

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

17 Aralık 2020
Cansu Dere, bugünlerde Kanal D’nin ilgiyle izlenen “Sadakatsiz” dizisindeki başarılı performansı, yaptığı dergi çekimleriyle adından sıkça söz ettiriyor.



Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde kariyerinin yanı sıra hayvanseverliğiyle gündem oldu.
Dere, hayvanlara yardım eden gönüllülerin oluşturduğu iki sosyal sorumluluk platformunun tüm klinik borçlarını ödedi. Hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir toplayan oyuncu, uzun bir aradan sonra zirvedeki eski günlerine döndü.

Özlemişiz seni Cansu Dere, bir daha ortalardan çok kaybolma...

Yerli Angelina

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma ihtiyacı olan çocuklar ve ailelere elini uzatan Gamze Özçelik’i ayakta alkışlamamak, takdir etmemek mümkün değil... Yaşadığı kötü günlerin ardından kendini maneviyata adayan Özçelik, bulunduğumuz zor dönemde bile birçok ülkeye elleriyle yardım götürüyor. Yaptığı yardımlarla Türkiye’nin Angelina Jolie’si olan Gamze Özçelik yolun açık olsun...

Kesenin ağzını açtı

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Çenemizi düşüren konular

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

10 Aralık 2020
Geçtiğimiz hafta aşıdan başka şeyler de konuşuldu. Neler mi? Buyurun efendim, sizin için listesini çıkardım...

 ◊ Reynmen’in yeni çıkardığı “Melek” şarkısının birden milyonlar tarafından dinlenip sevilmesi, aynı zamanda eleştiri yağmuruna tutulması... (Ne dersek diyelim başarılı bir şarkı olmuş.)

◊ Jülide Ateş’in, sunduğu programda konuğu Pınar Altuğ’a “Aldatan kadın mısın?” diye sorması ve “Sana ne, kime ne” cevabını alması...

◊ “9 Kere Leyla” filminin izleyiciler tarafından “beklentinin altında” bulunması ve bu konuda sosyal medyayı ikiye ayırması...

SERENAY GİTTİ DANLA GELDİ

Serenay Sarıkaya tarafından boşaltılan şampuan markası tahtına Danla Bilic’in oturması ve bu konunun da insanları ikiye bölmesi...

(Öyle ya da böyle, markanın yeni reklam yüzü hayırlı olsun.)

◊ Seneler sonra ortaya çıkan dansçı Nez’in, kazıttığı saçlarıyla verdiği pozu “Depresyonda değilim, tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım” notuyla paylaşması...

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Ah be Uğur!

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

3 Aralık 2020
Bir yandan “Yemek yapmak, yemek sunmak benim çocukluk hayalim” diyorsun, diğer yandan işinle gücünle alakası olmayan kesimlere hakaret içeren tweet’ler atıyorsun.

Tabii ki gençlik hatası...
Tabii ki ergenlik siniri...
Tabii ki henüz olgunlaşmamış olmanın verdiği kontrolsüzlük diyelim...
Ama geçmişte yapılan hatalar, en heyecanlı, en hırslı olduğun dönemde pat diye karşına çıkıveriyor işte.
Ve sonra final...
Üzüldük mü üzüldük sana, kızdık mı kızdık.
Ama bence sen kendine daha çok kızdın.

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Çare tükenmez

Cihan ŞENSÖZLÜ

Cihan ŞENSÖZLÜ

26 Kasım 2020
Mekanlar kapandı, ev partileri bitti, peki partici gençlikte çareler tükenir mi? Asla!

Benim eğlence tutkunu arkadaşlarımdan bazıları kapıları açık olan ülkelere gitti, burada kalanlar da parti yapmanın bir yolunu buldu.
Biliyorsunuz otellerin restoranlarına sadece konaklama yapanları almasından dolayı bu ara hafta sonları otellerde kalmak moda.
Şimdilerde kalabalık arkadaş grupları otellerde cuma gününden pazar gününe oda tutuyor. Partiler otel odalarında yapılıyor!
Yasak mı?
Hayır değil.
Hafta sonu yasaklarının gündemde olduğu şu dönemde maske ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediyorsak sıkıntı yok.
Ama yine de çok dikkat edelim, korona artık dibimizde.

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