O nasıl bir üslup Kerem!

Sosyal medya için hepimizin en yakın arkadaşı oldu desem, abartmış olmam.

Elimizde telefon her an story atar haldeyiz.

Sürekli photoshop uygulamalarında kendimizi kusursuz yapıp “like” toplama peşindeyiz.

Şimdilerde TikTok’ta güller, kalpler toplayarak para kazanma çılgınlığı var.

Bazı çocuk ve ergenler, TikTok’ta ciddi takipçi kitlelerine sahip.

Duyduğuma göre takipçilerinin gönderdiği kalpler, böcekler, güller ile 13-14 yaşındaki bu çocukların aylık kazancı 50 bin, hatta 100 bin lirayı buluyormuş.

O harcamaları yapan minikler de genellikle ailelerinin kredi kartlarını kullandıklarından, çekilen yüklü meblağlar evlerinde büyük kriz yaratıyormuş.

Tamam, dijital hayat güçleniyor, hepimiz de ayak uyduruyoruz bir şekilde ama...

Çocuklar ve ergenler biraz daha ‘gerçek’ dünyada vakit geçirmez, parklarda bahçelerde sosyalleşmezse,