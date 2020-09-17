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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Not bırakırken dikkat

17 Eylül 2020

Boşuna demiyorum “Çapkınları hiçbir şey durduramaz” diye...

“Yine ne oldu?” dediğinizi duyar gibiyim.
Anlatayım...
Yakışıklı orta yaş playboy’umuz, restoranda genç bir kadın görüyor, ancak konuşmaya cesaret edemiyor.
Hanımefendi arabasından bir şey almaya gidip dönüyor.
Playboy’umuz da eski zamanlardaki gibi bir kağıda adını, soyadını ve telefon numarasını yazıp aracın camına koyuyor ve uzaklaşıyor.
Ertesi gün tanımadığı bir numara tarafından aranan playboy’umuz heyecanlanıyor ve sesini düzeltip telefonu açıyor.
Ancak hayal kırıklığına uğruyor.
Meğer telefon numarasını bıraktığı araca daha sonra başka bir araba vurup kaçmış!
Camda bizim playboy’un notunu bulan genç hanım da numarayı çarpan kişinin bıraktığını düşünmüş haliyle.
Ancak çapkın playboy’u arayan o değil, babası!
Büyük hüsran yaşayan playboy’umuz “Herhalde bir arkadaş şaka yapmak istemiş, benim arabam sağlam” diyerek telefonu kapatmış.
Playboy’umuz beğendiği kadını görmek umuduyla restorana birkaç kez daha gitmiş ama nafile...
Duyduğuma göre bir daha not bırakmayı asla düşünmüyormuş.
Eee her not doğru adrese ulaşmıyormuş demek ki...

Örnek olsun
Reynmen, dün sosyal medyada bir video yayınlayarak koronaya yakalandığını duyurdu ve “Temas ettiklerim test yaptırsın” diye uyarıda bulundu.
Son zamanlarda gördüğüm en açık sözlü, en duyarlı hareketi gerçekleştirdi Reynmen.
Neden biliyor musunuz?
Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın tanıdığı, yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkınca kendini evine kapatmış.
Başlarda kapatmış kapatmasına ama sonrasında günlerce sokaklarda gezip tozmuş.
Arkadaşlarını da uyarmamış.
İnsan bir mesajla, bir telefonla çevresindekilerin daha dikkatli olmasını sağlar.
Kötü bir şey değil bunu söylemek.
Bir uyarın çevrenizi ki, herkes kendine göre önlemini alsın.
Bravo Reynmen, duyarlı bir şekilde vatandaşlık görevini yaptın.
Bir an önce iyileşmen dileğiyle...

Kapalıçarşı’dan
Londra’ya yol
Bayılıyorum Türkiye’de doğup yurtdışına uzanan markalara.
Mevaris Mücevher de onlardan biri olma yolunda.
Fatoş Altınbaş, geçtiğimiz senelerde kurduğu Mevaris markasını 15 Kasım itibarıyla Londra’ya taşıyor.
Mayfair bölgesinde üç katlı bir mağaza açacak olan Altınbaş, Kapalıçarşı’nın murassa sanatını da temsil etmeye hazırlanıyor.
Genç tasarımcılara da fırsat vermeyi planlayan Fatoş Altınbaş ayrıca Mevaris ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine yardım amacıyla bağışlayacakmış.

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