Nedir bu şarkı kirliliği?

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Üstelik milyonlar tarafından dinleniyor.

Meraktan mı dinliyorlar, sevdiklerinden mi, anlamıyorum gerçekten...

Önce Lvbel C5’in şarkısı, sonra Turabi’nin İngilizce ‘türküsü’...

Of ki ne of!

Turabi’ninkine erişim engeli talebi gelmiş Allah’tan.

Bu şarkıları sırf haber olmak, gündeme gelmek için yaptıklarını biliyoruz.

Hadi onlar yapıyorlar da biz neden dinliyor ve viral hale getiriyoruz bunları peki?

Merak edilecek yanları da yok.

Yapmayın etmeyin, dinlemeyin arkadaşlar.

Madem dijital platformlarda tıklama bu kadar değerli, siz de bu tarz şarkıları tıklamayın, prim vermeyin.

“HavHavHav” diye şarkı mı olur, offf duymak bile istemiyorum!

Öv beni öv...

İşine saygı duyman, işini iyi yapman takdir edilmeyi, övülmeyi hak eden bir durum.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da başarılarıyla dünyayı sallamış, disiplini ve çalışma sistemiyle herkese örnek olmuş, işini çok iyi yapan bir isim.

Yaşı 40’a dayanmış yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış.

Hafif sinirli, biraz kıskançlık dolu ama fazlasıyla özgüvenli bir açıklama.

Gayet de yerinde sözler söylemiş bence...

Ne mi demiş...

“Maradona’yı, Messi’yi seviyor olabilirsiniz. Buna saygı duyarım. Ama Ronaldo’nun eksik olduğunu söylemek büyük bir yalandır” demiş ve şöyle devam etmiş:

“En eksiksiz benim. Tarihin en iyi futbolcusuyum. Kimse benden daha iyi değil!”

Sizce haklı mı?

Aldığı ödülleri, attığı golleri, özel hayatını, sosyal hayatını, düzenini düşünürsek, haklılık payı var değil mi?

Eee bu açıklamaları yapması da gayet normal Ronaldo’nun...