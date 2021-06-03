Müziğin sesi yükselmeli

Malum yurtdışına gidemiyoruz, burada da kısa dönem restoran maceramızın üzerine Ramazanın gelmesiyle tekrar kısmi kapanmalar başladı. Ben de sizler için diğer ülkelerde neler olduğunu öğrendim...

İtalya-Milano: En çok vakanın görüldüğü ve uzun süredir kapalı olan şehirde durum, bizim ülkemizle aynı sayılır. İşyerleri ve mağazalar açık, restoranlar paket servis olarak hizmet veriyor. Gidişata göre mayıs ayında tamamen açılmayı planlıyorlarmış.

İngiltere-Londra: Uzun kapanışın ardından vakalardaki ciddi düşüş ve tüm ülkenin neredeyse yüzde 70’inin aşılanması dolayısıyla 2 gün önce şehir yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Mağazaları ve restoranları açan İngiltere, 12 Mayıs itibarıyla turist almayı hedefliyor.

Fransa-Paris: İlk günden beri süreci en zor geçiren ülkelerin başında geliyor Fransa. Son 3 haftadır marketler, eczaneler ve kitabevleri dışında her yer kapalı. “Neden kitabevleri açık?” demeyin, insanlar sıkılmasın, bol bol okusunlar diye açık tutuluyor.

İşyeri sahiplerine ayda 10 bin euro civarında bir yardım yapılıyormuş ayakta kalabilmeleri için.

Aşılama sistemine geçen Fransa, süreci hızlı şekilde tamamlayıp normale dönme çabası içinde. Sokağa çıkma yasağı ise bizdeki gibi 19.00 itibarıyla devam ediyor.

Dubai: Biliyorsunuz Dubai’de vaka sayıları düşük ve her yer açık. Tabii ki kontrol ve cezalar had safhada, herkes de uyum sağlıyor. Şehir normal hayatına mesafeli ve maskeli olarak devam ediyor.

Miami: Amerika’nın gözde şehri, pandeminin başında önlem alarak kapansa da aşılamanın hızlı bir şekilde ilerlemesi ve havanın günlük güneşlik olması avantajıyla tamamen açıldı. Mekanlar, oteller, beach’ler normal düzene geçti. Hadi bakalım ramazan sonrası darısı başımıza diyelim. Umarım bir an önce aşılamamız biter, geçirdiğimiz kötü günler sona erer. Azıcık daha sıkalım dişimizi...

Herkes senin gibi yaş alsa...