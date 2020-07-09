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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Miami havasında bir yer

9 Temmuz 2020

Miami’ye gidenler bilirler, dünya starlarının tercih ettiği restoranların başında gelir Villa Azur ve senelerdir havasını da kaybetmedi.

Miami havasında bir yer

Yemek yerken müzikle beraber dans edip masalara çıkılan bir mekandır.
Bu sene Aslı ve Metin Şen çifti, Villa Azur’u Bodrum Yalıkavak’ta açtılar.
Tropikal bir hava içerisinde olan mekanın barı ve plaj kısmı da o kadar keyifli olmuş ki, gün boyu vakit geçirilebilir hale getirilmiş.
Özellikle de son dönemde pahalı diye konuşulan Bodrum mekanları haberlerine inat fiyatlar o kadar uygun tutulmuş ki, herhalde burayı Miami Villa Azur’dan ayıran en büyük özelliği bu olacak.
Bu arada mekan, Yalıkavak D Plaj Evleri’nin içinde yer alıyor. Rezidans ve evlerden oluşan sitede haftalık ya da aylık ev kiralayabiliyorsunuz.
Şu dönemde ev kiralamanın moda olduğu yazlık bölgelerin başında gelen Bodrum’da D Plaj Evleri, güzel bir alternatif.

Detoks değil yenilenme

Beni sosyal medyamdan takip edenler bilir kendimle ne kadar uğraştığımı, sürekli yeni şeyler araştırıp denediğimi.
Geçen kış denediğim ozon tedavisi bunlardan biriydi.
Pandemi döneminden önce başladığım tedavimin yarım kalmasıyla kendimi geçtiğimiz hafta sonu Bodrum Le Meridien Otel’e atıverdim.
Hem orada kalan arkadaşlarımla vakit geçirdim hem de otelin içinde yer alan Vitalica Sağlık Merkezi’nde ufak tefek yazlık bakım dokunuşlarımı yaptırdım.
Üstüne bir de yoga derslerine dahil olup, dolunayda meditasyon yaptım.
Anlayacağınız hem bedensel hem ruhsal bir temizlik yaptım diyebilirim.
Bu arada yemek yeme konusunda detoksa teslim olamadım.
Otelin restoran kısmında gayet güzel lahmacunları yiyip elmalı tartları yuvarladım.
Yani ne ararsam vardı.
Yaz bitimi yeniden bir 4 günlük programım olur gibime geliyor...

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