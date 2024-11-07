Mağaza çalışanları dikkat!

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Bazı çalışan arkadaşlarım da ne kadar yakın olursak olalım kimin ne kadarlık alışveriş yaptığını asla söylemez bana.

Ama son dönemde her şey konuşulur oldu ortalarda...

Geçtiğimiz günlerde yakın bir arkadaşım, bir mücevher mağazasına gidiyor. Kendine kolye bakarken, çalışan arkadaş “Aaa biliyor musunuz bu kolyeyi geçen gün şu beyefendi sevgilisine aldı” deyiveriyor.

Kız yutkunuyor, cevap vermiyor ama çalışan arkadaş devam ediyor “Çok yakıştı ona, size de çok yakışır” diye.

Arkadaşım teşekkür edip çıkıyor mağazadan, almaya niyetli olduğu kolyeyi de almıyor.

Çünkü bahsettiği kişi, en yakın arkadaşının eski eşinin yakın arkadaşı!

Eee be çalışan arkadaşım, “O onu almış, bu bunu almış” diye söylemek sana mı kaldı? Sen işini yap, kes faturanı, bak işine. Ne gerek var müşteriyle kıyas yapmana? Bak kimin kim olacağı belli olmuyor.

Burada iş mağaza yöneticilerine düşüyor. Eğitimleri iyi verin ki böyle sıkıntılar olmasın...

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Bir de güzel olsa

Paris’e giderim Dubai çikolatası, İstanbul’a dönerim Dubai çikolatası, Dubai’ye gelirim “Ay n’olur Dubai çikolatası getir” diye arayan arayana...

İki kalıp çikolata arasına baklava, künefe, kadayıf ne varsa koyup satıyorlar. Aman nasıl ağır da bir tatlı, anlatamam size. Resmen komaya girmelik!

Bir de insanlar koca kalıpların hepsini tek başlarına yiyor.

Dubai’de hamile olan birisinin tatlı krizine girip, evinde kendine yapıp daha sonra dünyaya duyurmasıyla meşhur olan Dubai çikolatası şu an bütün dünyayı sarmış durumda.

Gerçekten çılgın gibi herkes üretiyor ve tüketiyor. Sanki çok sağlıklı ve kalorisiz besleniyormuşuz gibi bir de onu tüketiyoruz. “Ağır Yaşamlar” programını aklınıza getirin kalıp kalıp yerken, aman diyeyim...