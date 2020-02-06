Bütün dünyada her sene heyecanla beklenen, devre arasındaki sürpriz şovu da büyük merak uyandıran Amerikan Super Bowl organizasyonunda geçtiğimiz pazar Latin rüzgârı esti.
Önce Shakira sahne aldı ve performansıyla göz doldurdu. Özlemişim sahnede Shakira’yi izlemeyi...
Üstüne tatlı niyetine 50’lik olmasına rağmen 27’lik duran ve herkese taş çıkaran Jennifer Lopez’in şovu vardı.
O koreografi, o dans şovları... Dans ettikten sonraki nefes alışı bile değişmez mi bir insanın?
Onunla 1 hafta vakit geçirmek, nasıl besleniyor, ne bakımlar yaptırıyor öğrenmek için neler vermezdim neler...
Tabii ki Latin genleri, havası, suyu diye bir gerçek de var.
Bakın Ricky Martin’e, o da yaşlanmaya meydan okuyanlardan.
Stil değişikliği iyidir
Uraz Kaygılaroğlu, geçen hafta “Eltilerin Savaşı” filminin galasında giydiği sıra dışı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Ben Uraz’ın gala kıyafetini kötü bulmadım, sıra dışıydı.
Alışageldiğimiz takım elbise ve smokin zorunluluğundan kendini çıkarmış.
32 yaşında olmasına rağmen 20’lik ergen gibi durmasını da ayrıca tebrik ediyorum.
Oyunculuk başarısını “Eltilerin Savaşı” filminde bir kez daha görmüş olduk.
Süpersin Urazka...
Latino keyfi
Bütün dünyada her sene heyecanla beklenen, devre arasındaki sürpriz şovu da büyük merak uyandıran Amerikan Super Bowl organizasyonunda geçtiğimiz pazar Latin rüzgârı esti.
Önce Shakira sahne aldı ve performansıyla göz doldurdu. Özlemişim sahnede Shakira’yi izlemeyi...
Üstüne tatlı niyetine 50’lik olmasına rağmen 27’lik duran ve herkese taş çıkaran Jennifer Lopez’in şovu vardı.
O koreografi, o dans şovları... Dans ettikten sonraki nefes alışı bile değişmez mi bir insanın?
Onunla 1 hafta vakit geçirmek, nasıl besleniyor, ne bakımlar yaptırıyor öğrenmek için neler vermezdim neler...
Tabii ki Latin genleri, havası, suyu diye bir gerçek de var.
Bakın Ricky Martin’e, o da yaşlanmaya meydan okuyanlardan.
Stil değişikliği iyidir
Uraz Kaygılaroğlu, geçen hafta “Eltilerin Savaşı” filminin galasında giydiği sıra dışı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Ben Uraz’ın gala kıyafetini kötü bulmadım, sıra dışıydı.
Alışageldiğimiz takım elbise ve smokin zorunluluğundan kendini çıkarmış.
32 yaşında olmasına rağmen 20’lik ergen gibi durmasını da ayrıca tebrik ediyorum.
Oyunculuk başarısını “Eltilerin Savaşı” filminde bir kez daha görmüş olduk.
Süpersin Urazka...