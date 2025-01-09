Kış tatili denilince

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2025 yılının ilk lokasyonu da İsviçre’nin gözde kayak merkezi St. Moritz oldu.

3 gün önce geldiğim bu güzel dağda çok keyifli anlar geçirdim ve yeni yerler keşfettim, sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Buranın en iyi otellerinden biri olan Kulm Otel’e yerleştik. Otelin lobi alanı tam bir piyasa yeri. Konaklayan da, dışarıdan gelen de buraya mutlaka uğruyor.

Kulm Otel için tam bir aile oteli diyebilirim. Hizmet ve servis gayet başarılı. St. Moritz’e gelmeyi düşünenler, konaklamak için listesine alabilir.

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Alışveriş derseniz aman aman! Bütün dünya markaları, en son tasarımlarını ve buraya özel ürünlerini St. Moritz’e taşıyor.

Sadece kayak yapmayın, bölgeyi mutlaka bir turlayın. Aradığınız ürünleri bulmanız garanti.

Mekânlara gelince... Deneyimlediklerimi sizlere aktarayım sırasıyla:

Salastrains: Öğle yemeğini zirvede yemek istiyorum diyorsanız, güzel bir chalet. Servisi mükemmel, personel inanılmaz iyi ve güler yüzlü. Yemekleri “Vaov” denilecek kadar iyi. Milanese ve soğan çorbasını mutlaka deneyin derim.

Chesa Veglia: Tam bir kış mekânı. Dekorasyonu çok sıcak, oturması keyifli. Aile mekânı havasında. Makarnaları enfes. Füme somonla servis edilen krem peyniri parmak yedirecek türden. Akşam 9’da gidip gece yarısı 12’den önce kalkamazsınız, rezervasyonunuzu ona göre yaptırın.

Billionaire: Gelgelelim dünyanın en tanınmış mekânlarından Billionaire Club’a... Bu sezon yerini almış dağ bölgesinde. İlk sezonu olmasına rağmen gittiğimiz akşam bütün masalar doluydu.

Eğlence gece yarısına kadar sürdü. Yemekleri için “eh” diyebilirim ama servisi başarılı. Eğlencesine ise diyecek bir şey yok, bu işi bilen mekânlardan...