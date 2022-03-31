Bundan birkaç hafta önce modanın dahi çocuğu Raşit Bağzıbağlı’nın ofisine uğramıştım.
Defile hazırlıklarına başladığını söylemişti.
Tabii ki kumaşların içinde büyümesinin de etkisiyle el çabukluğu ve yaratıcılığıyla 48 parçalık bir koleksiyon hazırladı Raşit.
Ve 2022 yazı için oluşturduğu o koleksiyonu geçen akşam The Ritz-Carlton Otel’de moda tutkunlarının beğenisine sundu.
Bağzıbağlı, tasarımlarını bana göre tam kırmızı halıya uygun olarak düşünüp dikmiş. Sarısından moruna, grisinden siyahına her parçayı özenerek hazırlamış.
4 sene aradan sonra seyircili defile yapmanın da büyük heyecanını yaşıyordu geçen akşam.
Bunu defile sonunda podyuma çıktığında yansıttığı enerjiden de anlamak mümkündü.
Bol satışlar olsun Raşit.
Eminim ki bu yaz herkesin üzerinde bir kıyafetin olacak.
Nobu’da NO servis
Dünyanın her yerinde beğenirim yemeklerini, ambiyansını ve servisini Nobu’nun.
Avrupa’daysam ve bulunduğum şehirde Nobu varsa, mutlaka bir akşam için rezervasyon yaptırırım.
Geçtiğimiz akşam arkadaş grubumuzla İstanbul’daki şubesine gittik.
Son dakika aramama rağmen yer açabildiler.
Teras kısmının ambiyansı çok keyifliydi.
Konsept gereği loş bir ortamda yemek yiyorsun Nobu’da ama İstanbul adresi sanki daha bir karanlık geldi bana.
Yemek lezzetleri 10 üzerinden 9 ile geçer not alır.
Gel gelelim servis kısmında resmen sınıfta kaldılar.
Beni biraz tanıdıysanız servise, üsluba ne kadar önem verdiğimi anlamışınızdır.
İnanılmaz yavaş bir servisi var mekanın.
Ayrıca bir diyet kola dört defa dört ayrı garsona sipariş edilmez, edilmemeli.
Geç kalan yemekler sorulduğunda da “Mutfak çok yoğun, yapabileceğimiz bir şey yok” cevabı verilmemeli. Sen Nobu personelisin!
The-Ritz Carlton İstanbul içinde keyifli bir mekan olmuşsunuz, kusursuz olmayı deneyin derim değerli Nobu ekibi...
Kırmızı halı kıyafetleri
Bundan birkaç hafta önce modanın dahi çocuğu Raşit Bağzıbağlı’nın ofisine uğramıştım.
Defile hazırlıklarına başladığını söylemişti.
Tabii ki kumaşların içinde büyümesinin de etkisiyle el çabukluğu ve yaratıcılığıyla 48 parçalık bir koleksiyon hazırladı Raşit.
Ve 2022 yazı için oluşturduğu o koleksiyonu geçen akşam The Ritz-Carlton Otel’de moda tutkunlarının beğenisine sundu.
Bağzıbağlı, tasarımlarını bana göre tam kırmızı halıya uygun olarak düşünüp dikmiş. Sarısından moruna, grisinden siyahına her parçayı özenerek hazırlamış.
4 sene aradan sonra seyircili defile yapmanın da büyük heyecanını yaşıyordu geçen akşam.
Bunu defile sonunda podyuma çıktığında yansıttığı enerjiden de anlamak mümkündü.
Bol satışlar olsun Raşit.
Eminim ki bu yaz herkesin üzerinde bir kıyafetin olacak.
Nobu’da NO servis
Dünyanın her yerinde beğenirim yemeklerini, ambiyansını ve servisini Nobu’nun.
Avrupa’daysam ve bulunduğum şehirde Nobu varsa, mutlaka bir akşam için rezervasyon yaptırırım.
Geçtiğimiz akşam arkadaş grubumuzla İstanbul’daki şubesine gittik.
Son dakika aramama rağmen yer açabildiler.
Teras kısmının ambiyansı çok keyifliydi.
Konsept gereği loş bir ortamda yemek yiyorsun Nobu’da ama İstanbul adresi sanki daha bir karanlık geldi bana.
Yemek lezzetleri 10 üzerinden 9 ile geçer not alır.
Gel gelelim servis kısmında resmen sınıfta kaldılar.
Beni biraz tanıdıysanız servise, üsluba ne kadar önem verdiğimi anlamışınızdır.
İnanılmaz yavaş bir servisi var mekanın.
Ayrıca bir diyet kola dört defa dört ayrı garsona sipariş edilmez, edilmemeli.
Geç kalan yemekler sorulduğunda da “Mutfak çok yoğun, yapabileceğimiz bir şey yok” cevabı verilmemeli. Sen Nobu personelisin!
The-Ritz Carlton İstanbul içinde keyifli bir mekan olmuşsunuz, kusursuz olmayı deneyin derim değerli Nobu ekibi...