Kilo başı 25 dolar!

Sosyal medyanın gücü mü denir buna, sosyal medyanın rahatlığı mı, yoksa sosyal medyanın tabiri caizse küstahlığı mı... Siz karar verin.

Birisi yediği restorandaki yemeği paylaşır, altına “İnsanlar aç” diye yorum yazarlar...

Bir başkası yeni arabasını paylaşır, “Bu krizde milyonluk araba mı alınır” diye saldırırlar...

Bir diğeri tatilden paylaşım yapar, “Ülkede bunlar bunlar olurken tatile mi gidilir” derler...

Bunun gibi yüzlerce örnek sayabilirim.

İnsanlar sosyal medyada paylaşım yapmaktan korkar hale geldi.

İşin garibi bu saldırıları yapanlar kendi ekmeğinin peşinde, işinden gücünde olan, orta halli veya orta halin altındaki kesim değil.

Tam tersine tam da o restoranlara giden, o arabalara binen, o tatilleri yapanlar.

