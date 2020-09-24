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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Karıcığım kusura bakma

24 Eylül 2020

Haylaz bir arkadaşımdan öğrendim bu yeni hastalığı; “flörtözlük”!

Evet, “Flörtözüm” demesi evliliğini kurtarmasına yaramış...
Geçenlerde bu arkadaşımla evlilik problemlerini konuşuyorduk. Bir gün evde çocuğuyla oynarken, karısı telefonundaki mesajları yakalamış.
O da kendini aklayabilmek için “Karıcığım çok özür dilerim, bende flörtöz hastalığı var ve tedavi görmek istiyorum” demiş.
Gördüğü mesajların üstüne duyduğu bu açıklamayla ikinci kez şaşkınlık yaşayan kadın, kocasını psikoloğa götürmüş ve tedaviden sonra aralarındaki buzlar erimiş...
Valla ne diyeyim bilemedim.
Varlığından yeni haberdar olduğum bu hastalığın tanımı da şuymuş:
Karşısındaki kişiyi heyecanlandırıp ilgi çekmekten haz duymak...
Bunu yapıp kaçan sahtekârlara “flörtöz” deniyormuş.
Bu hastalığın arkasına sığınacak çok çapkın çıkar gibime geliyor...

Tatile doyamayanların kaçış yeri

Senelerdir Bodrum’da tatil yaparım, iş yaparım, bir kere bile gidemedim Akyaka’ya.
Bohem yaşam tarzı olanların çadırlarını kurup ateş yakarak eğlenceler yaptığı bir yermiş.
Bu sene tatil rotasını Türkiye’ye çeviren yabancıların da uğrak yeri oldu Akyaka. Bonjuk Bay de eylül ayının en trend tatil adreslerinden oldu.
Azmak Nehri kenarında kahvaltı yapılacak ya da akşam yemeği yenilenecek mekanlar varmış.
Duyduğuma göre birçok arkadaş grubu da ekim ayında Akyaka’ya gitme planları yapıyormuş.
Seneye ben de mutlaka bir bilenle gideceğim...

Doya doya aşk

Pandemi döneminin etkisinden midir nedir bilinmez, evli ya da ilişkisi olan ünlüler daha bir cesur paylaşımlar yapmaya başladı sosyal platformlarda. Eskiden ilişkilerini utana sıkıla itiraf eder veya gizli saklı aşk yaşayıp “Sadece arkadaşız” derlerdi... Ya da en fazla bir fotoğraf paylaşırlardı.

Şimdilerde bunlar yerini daha cesur ve aşk dolu karelere bıraktı...

Mesela;

Hadise-Kaan Yıldırım aşkı doludizgin devam ediyor. Ara ara paylaştıkları fotoğraflar da ilişkilerine ayrı bir hava katıyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çiftinin dün paylaştığı yoga pozu, hem aşk dolu hem de eğlenceliydi.

◊ Geçtiğimiz aylarda evlenen Songül Öden-Arman Bıçakçı çifti için balayı devam ediyor olmalı ki, paylaştıkları aşk dolu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Artık aşkı gizlemek değil, doludizgin yaşamak ve eğlenceli fotoğraflar paylaşmak moda. Hadi o zaman gizli saklı aşk yaşayanlar, eğlenceli fotoğraflarla itiraf zamanı!

 

 

 

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