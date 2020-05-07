Karantinada meşhur olunur mu?

Magazin dünyası en sığ dönemini yaşıyor gibi gözükse de bazı isimler gündem yaratmayı başarıyor.
Tabii bir de boyundan büyük cümlelerle gündeme gelen ünlüler var.
Mesela Burcu Binici... Geçen günlerde bir magazin polemiği esnasında gazeteci arkadaşımızı eleştirmek isterken kendisi eleştiri yağmuru altında kaldı.
Burcu kızımız eleştiri yaparken belaltı vurmamayı, daha seçici kelimeler kullanmayı öğrenmelisin.
Hemcinsine destek olurken daha duyarlı bir üslup benimsemelisin.
Eleştiri yaparken anne, baba ve hakaret üçlemine girdiğinde her zaman haksız duruma düşen sen olursun...
Bu dönemin öne çıkan ünlülerinden biri de Fırat Çelik... “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin ardından Fransa’ya yerleşen
ünlü oyuncu, yeğeniyle çektiği dans videolarıyla adından yeniden söz
ettirir oldu. Çok da iyi oldu, hem kendisini hatırlamış hem de diğer meziyetlerini görmüş olduk.
Şarkıcı mı bakıcı mı?
Bu karantina döneminde komik olaylar duymadan haftam geçmiyor desem yeridir...
Yeni çocuğu olan sosyetik güzel, bakıcı için bir danışma şirketinden kendilerine birkaç aday göndermelerini istemiş.
Gönderilen tek adayı da mecburiyetten hemen işe almış. Birkaç gün sonra sosyetik güzel, bakıcıyla sohbet ederken daha önce kimlerle çalıştığını sormuş. Bakıcıdan, “Sizden önce kimseyle çalışmadım” yanıtını alınca “Nasıl yani” olmuş.
Esas bombayı bakıcı da o zaman patlamış:
“Sadece geçen yaz Bodrum’da şarkı söyledim.”
Bu cevapla tansiyonu düşen sosyetik güzel hemen bakıcıyı bulan firmayı arayıp, “Ben sizden şarkıcı değil, çocuğuma bakıcı istedim” diye bir güzel azarlamış.
Ajans sahibi hemen yeni birini yönlendireceğini söylese de sosyetik çift, yurdum insanı diyerek evdeki Türk yardımcısını bakıcı yapmış.
Aslında ‘şarkıcı bakıcı’ da iyi olabilirdi. Eve misafir geldiğinde ufak bir orkestrayla bedava müzik ziyafetinin keyfine varabilirdiniz.
Bakalım daha neler duyacağım bu günlerde?
Top 5 listem
TV’ler arasında mekik dokurken izlediğim dizi ve filmlerden kendime göre top 5 listesi yaptım...
1- Hanedan (Dynasty): Kime söylediysem izleyip kendini kaptırmaması mümkün olmadı 2. sezon ve 44 bölümlük dizinin yeni sezonunu dört gözle bekliyorum...
2- Aşk 101:
Ay Yapım tarafından Netflix’e çekilen gençlik dizisini bir gecede soluksuz izledim. Yeni oyuncularımızın performansını beğendim, ekip olarak çok keyifli iş çıkarmışlar.
3- Hollywood:
Eski zaman Hollywood kurallarına göre meşhur olma yöntemlerini anlatan dönem dizisi gayet hareketli ve keyifliydi.
Şöhret olmanın bedellerini gösteren diziye bir göz atın derim.
4- The Morning Show: Jennifer Aniston’ın oyunculuğuna ve kendisine hayran olmam dolayısıyla keyifle izlediğim diziyi şiddetle öneririm.
5- Geceye Doğru (Into the Night): Bir uçak kaçırılmasıyla başlayıp, uçağın içinde yaşananları anlatan dizi sizi ekrana kilitleyecek benden söylemesi...
Nelerden sıkıldım?
∆ Sağlıkla alakası olmayıp ahkam kesen sosyal medya fırsatçılarından...
∆ Kendini ünlü sanıp canlı yayın yapan ve nutuk atanlardan...
∆ Her iki story ve posttan birinde karşıma çıkan sayfa yukarı kaydır linklerinden...
∆ Elimde toz beziyle YouTube’dan şarkı açıp temizlik yapmaktan...
∆ Spor hocalarını hiçe sayıp 3 kere yanlışlıkla pilates yapıp spor taktikleri verenlerden...
∆ Yeme içme markalarından reklam alacağım diye spatula tutmayı bilmeyen sözde influencer’ların yemek tarifi vermesinden...
∆ Bu dönemde herkes ne yemekler yerken, diyet yapıp o yemeklere imrenerek bakmaktan...
Karantinada meşhur olunur mu?
Magazin dünyası en sığ dönemini yaşıyor gibi gözükse de bazı isimler gündem yaratmayı başarıyor.
Tabii bir de boyundan büyük cümlelerle gündeme gelen ünlüler var.
Mesela Burcu Binici... Geçen günlerde bir magazin polemiği esnasında gazeteci arkadaşımızı eleştirmek isterken kendisi eleştiri yağmuru altında kaldı.
Burcu kızımız eleştiri yaparken belaltı vurmamayı, daha seçici kelimeler kullanmayı öğrenmelisin.
Hemcinsine destek olurken daha duyarlı bir üslup benimsemelisin.
Eleştiri yaparken anne, baba ve hakaret üçlemine girdiğinde her zaman haksız duruma düşen sen olursun...
Bu dönemin öne çıkan ünlülerinden biri de Fırat Çelik... “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin ardından Fransa’ya yerleşen
ünlü oyuncu, yeğeniyle çektiği dans videolarıyla adından yeniden söz
ettirir oldu. Çok da iyi oldu, hem kendisini hatırlamış hem de diğer meziyetlerini görmüş olduk.
Şarkıcı mı bakıcı mı?
Bu karantina döneminde komik olaylar duymadan haftam geçmiyor desem yeridir...
Yeni çocuğu olan sosyetik güzel, bakıcı için bir danışma şirketinden kendilerine birkaç aday göndermelerini istemiş.
Gönderilen tek adayı da mecburiyetten hemen işe almış. Birkaç gün sonra sosyetik güzel, bakıcıyla sohbet ederken daha önce kimlerle çalıştığını sormuş. Bakıcıdan, “Sizden önce kimseyle çalışmadım” yanıtını alınca “Nasıl yani” olmuş.
Esas bombayı bakıcı da o zaman patlamış:
“Sadece geçen yaz Bodrum’da şarkı söyledim.”
Bu cevapla tansiyonu düşen sosyetik güzel hemen bakıcıyı bulan firmayı arayıp, “Ben sizden şarkıcı değil, çocuğuma bakıcı istedim” diye bir güzel azarlamış.
Ajans sahibi hemen yeni birini yönlendireceğini söylese de sosyetik çift, yurdum insanı diyerek evdeki Türk yardımcısını bakıcı yapmış.
Aslında ‘şarkıcı bakıcı’ da iyi olabilirdi. Eve misafir geldiğinde ufak bir orkestrayla bedava müzik ziyafetinin keyfine varabilirdiniz.
Bakalım daha neler duyacağım bu günlerde?
Top 5 listem
TV’ler arasında mekik dokurken izlediğim dizi ve filmlerden kendime göre top 5 listesi yaptım...
1- Hanedan (Dynasty): Kime söylediysem izleyip kendini kaptırmaması mümkün olmadı 2. sezon ve 44 bölümlük dizinin yeni sezonunu dört gözle bekliyorum...
2- Aşk 101:
Ay Yapım tarafından Netflix’e çekilen gençlik dizisini bir gecede soluksuz izledim. Yeni oyuncularımızın performansını beğendim, ekip olarak çok keyifli iş çıkarmışlar.
3- Hollywood:
Eski zaman Hollywood kurallarına göre meşhur olma yöntemlerini anlatan dönem dizisi gayet hareketli ve keyifliydi.
Şöhret olmanın bedellerini gösteren diziye bir göz atın derim.
4- The Morning Show: Jennifer Aniston’ın oyunculuğuna ve kendisine hayran olmam dolayısıyla keyifle izlediğim diziyi şiddetle öneririm.
5- Geceye Doğru (Into the Night): Bir uçak kaçırılmasıyla başlayıp, uçağın içinde yaşananları anlatan dizi sizi ekrana kilitleyecek benden söylemesi...
Nelerden sıkıldım?
∆ Sağlıkla alakası olmayıp ahkam kesen sosyal medya fırsatçılarından...
∆ Kendini ünlü sanıp canlı yayın yapan ve nutuk atanlardan...
∆ Her iki story ve posttan birinde karşıma çıkan sayfa yukarı kaydır linklerinden...
∆ Elimde toz beziyle YouTube’dan şarkı açıp temizlik yapmaktan...
∆ Spor hocalarını hiçe sayıp 3 kere yanlışlıkla pilates yapıp spor taktikleri verenlerden...
∆ Yeme içme markalarından reklam alacağım diye spatula tutmayı bilmeyen sözde influencer’ların yemek tarifi vermesinden...
∆ Bu dönemde herkes ne yemekler yerken, diyet yapıp o yemeklere imrenerek bakmaktan...