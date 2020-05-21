Karantina dönemi kazananları

Yüzdük yüzdük kuyruğundan tuttuk artık karantina sürecinin değil mi?
Yavaş yavaş yaz ayı programları şekillenmeye başladı.
Hatta bu hafta 4 günlük yasakta bile kaçanlar olmuş yazlık evlerine, teknelerine ya da arkadaşlarının çiftliklerine.
Öyle ya da böyle Türk insanı da güzel uydu karantinaya.
Ne denildiyse yaptık.
Yeri geldi camdan bakmadık, yeri geldi sokağa çıkmadık, yeri geldi korkarak birbirimizden kaçtık.
Bir süre daha böyle devam edeceğiz.
Singapur ve Tokyo’da insanların senelerdir maskeli yaşantısına bakar, “Neden böyle gezerler” derdik. Şimdi biz de öyle olacağız.
E olalım, kimse daha fazla zarar görmeden bu defteri kapatalım artık...
Ve tabii ki bu karantina dönemi kazananlarına altın, gümüş, bronz ve otobronz ödüllerini takdim ediyorum.
Otobronz ödülüm, teras ve balkon güneşlenmesi akımını başlatan Eda Taşpınar’a...
Bronz ödülüm, sürekli “sayfa yukarı”, “sayfa aşağı” yaptıran (arada sıkılsam da) ve en çok kazananı olan online alışveriş sitelerine...
Gümüş ödülüm, Instagram canlı yayınlarında şarkı söyleyip herkesi gaza getiren (sonra önüne geçilmez bir hâl alsa da) sevgili Yalın’a...
Altın ödülüm, karantina döneminde bizi dizisiz, filmsiz bırakmayan, iPhone gibi sürekli kendini yenileyen ve güncelleyen dijital platformlara... Büyük ödül onlara gelsin...
Rastgele kaptan
Teknen mi var derdin var diye boşuna demez bizim zenginler.
Kış ayları bitti, üstüne sıkıntılı karantina günleri de bitiyor derken yaz ayında tekne keyfi yapmaya hazırlanan sosyetik bir abimize pandemiden sonra bir gol de kaptanından geldi.
Geçen sene yaptırdığı teknesini bu sene suya indirip korona korkusuyla izole bir yaz yaşayacağını düşünürken, bütün kış maaşını bile ödediği, tüm teknenin kullanma kılavuzunu bilen kaptanı, aldığı başka bir teklifle işten ayrılma kararı alıyor.
Ee tabii ki bizim gururlu sosyetik abimiz hemen çıkışını verip yeni kaptan arayışına geçiyor ama bu dönemde ne mümkün!
Tabii ki elindeki kaptana neredeyse evinin tapusunu verecek halde herkes.
Bakalım bizim abimiz bütün kış maaşını ödediği kaptana gel gel mi yapacak, yoksa sinirinden iki kat maaş verip yeni bir kaptan mı alacak?
Boşuna dememişler “En güzel tekne arkadaşımın teknesi, en iyi kaptan da arkadaşımın kaptanıdır” diye...
Karantina dönemi kazananları
Yüzdük yüzdük kuyruğundan tuttuk artık karantina sürecinin değil mi?
Yavaş yavaş yaz ayı programları şekillenmeye başladı.
Hatta bu hafta 4 günlük yasakta bile kaçanlar olmuş yazlık evlerine, teknelerine ya da arkadaşlarının çiftliklerine.
Öyle ya da böyle Türk insanı da güzel uydu karantinaya.
Ne denildiyse yaptık.
Yeri geldi camdan bakmadık, yeri geldi sokağa çıkmadık, yeri geldi korkarak birbirimizden kaçtık.
Bir süre daha böyle devam edeceğiz.
Singapur ve Tokyo’da insanların senelerdir maskeli yaşantısına bakar, “Neden böyle gezerler” derdik. Şimdi biz de öyle olacağız.
E olalım, kimse daha fazla zarar görmeden bu defteri kapatalım artık...
Ve tabii ki bu karantina dönemi kazananlarına altın, gümüş, bronz ve otobronz ödüllerini takdim ediyorum.
Otobronz ödülüm, teras ve balkon güneşlenmesi akımını başlatan Eda Taşpınar’a...
Bronz ödülüm, sürekli “sayfa yukarı”, “sayfa aşağı” yaptıran (arada sıkılsam da) ve en çok kazananı olan online alışveriş sitelerine...
Gümüş ödülüm, Instagram canlı yayınlarında şarkı söyleyip herkesi gaza getiren (sonra önüne geçilmez bir hâl alsa da) sevgili Yalın’a...
Altın ödülüm, karantina döneminde bizi dizisiz, filmsiz bırakmayan, iPhone gibi sürekli kendini yenileyen ve güncelleyen dijital platformlara... Büyük ödül onlara gelsin...
Rastgele kaptan
Teknen mi var derdin var diye boşuna demez bizim zenginler.
Kış ayları bitti, üstüne sıkıntılı karantina günleri de bitiyor derken yaz ayında tekne keyfi yapmaya hazırlanan sosyetik bir abimize pandemiden sonra bir gol de kaptanından geldi.
Geçen sene yaptırdığı teknesini bu sene suya indirip korona korkusuyla izole bir yaz yaşayacağını düşünürken, bütün kış maaşını bile ödediği, tüm teknenin kullanma kılavuzunu bilen kaptanı, aldığı başka bir teklifle işten ayrılma kararı alıyor.
Ee tabii ki bizim gururlu sosyetik abimiz hemen çıkışını verip yeni kaptan arayışına geçiyor ama bu dönemde ne mümkün!
Tabii ki elindeki kaptana neredeyse evinin tapusunu verecek halde herkes.
Bakalım bizim abimiz bütün kış maaşını ödediği kaptana gel gel mi yapacak, yoksa sinirinden iki kat maaş verip yeni bir kaptan mı alacak?
Boşuna dememişler “En güzel tekne arkadaşımın teknesi, en iyi kaptan da arkadaşımın kaptanıdır” diye...