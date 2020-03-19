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Cihan Şensözlü

Cihan Şensözlü

Karantina aktiviteleri

19 Mart 2020

Malumunuz bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemize de geldi. Hızlıca alınan önlemler sayesinde önüne geçilemeyecek bir hale dönüşmüyor bu salgın.


Bizler de tabii söylendiği gibi 14 günlüğüne kendimizi evlerimizde karantina altına aldık.
Alışverişler yapıldı, ilaçlar vitaminler alındı, sürenin geçmesini bekliyoruz...
Bizim gibi sabah 9’da dışarı fırlayıp akşamlara kadar sosyalleşen insanlar için evde oturmak pek kolay değil tabii ki.
Neler mi yapıyorum, neler mi öğreniyorum...
Sağlığın en önemli şey olduğunu bir kere daha öğrendik bu süreçte.
Çocukluğumuzda aile büyüklerimizin ilk öğrettiği “Ellerini sabunla iyice yıka” sözleri tekrar hayatımıza girmiş oldu.
Ve tabii ki dizilerden filmlere daha önce izleyemediklerimizi izlemeye başladık.
İşin kötü yanlarından biri, sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında her söylenene, her anlatılana inanıp korku ve panikle ateşimizi yükseltiyor, bağışıklık sistemimizi dirençsizleştiriyoruz.
Oysa yapacağımız en güzel şey, gerekli tedbirleri alıp bir süreliğine karantina hayatımıza devam etmek.
Evin içinde kendimize yeni aktiviteler bularak, kitap okuyarak ya da online yoga ve meditasyon kanalları yardımıyla psikolojimizi rahatlatabiliriz.
Mesela ben uzun süredir kitap okumayan biri olarak, yeni kitaplardan birkaç tanesini aldım, onları okuyacağım.
Evimizde kalalım.
Önce kendimiz sonra çevremiz için.

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