Kabak tadı veren ilişkiler

Son zamanlarda gördüğüm en zayıf magazin döngüsü yaşanıyor desem abartmış olmam. Çünkü hangi magazin programını açsam, hangi gazeteyi okusam ya da sosyal medya adresine baksam hep aynı isimler ve aşk haberleri... Vallahi kabak tadı vermeye başladı...
Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya
Sanırım top 5’teki ilk sırada bu ilişki var.
Cem Yılmaz’ın iddialara göre Serenay’ı kaybetmekten korkması ve ilişkisinin üstüne titremesi, diğer yandan Defne Samyeli’nin Cem’i takip ettiğini fark edip takipten çıkarması, Serenay’ın “Bergen” filmini beklerken kendi hayatının kısa sürede film havasında geçmesi...
Kenan Doğulu - Beren Saat
Geçen sene yaşadıkları sıkıntılı dönemden sonra tekrar ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmeleri... Beren’in üstüne “Atiye”yi çekmesi, Kenan’ın konserlerine kaldığı yerden devam etmesi...
Buna rağmen zorla çiftimizi ayırmaya çalışma çabaları...
Murat Boz - Aslı Enver
Aslı Enver’in yaklaşık 4 ay önce Murat Boz defterini kapatıp reklam yüzü olması, başka bir oyuncuyla görüşmeye başladı haberleri...
Buna rağmen adının hâlâ Murat Boz’la anılması...
Üstelik Boz’un başka bir güzelle yakınlaşması...
Not: Böyle yazdım ama bakıyorum ben de hâlâ bu haberleri izlemeye devam etmişim. Yani kaçamamışım. Ne diyeyim, magazin galiba böyle güzel.
Sosyetede ‘imece usulü’ hediye kültürü
Dolar ve Euro’nun artmasıyla, yeni evlenen ya da ev kuranlara hediye alma ritüeli değişmeye başladı.
Eskiden biri evlendiğinde en iyi sofra takımı almak için yarışılırdı.
Sosyetik hanımlarımız kimin ne aldığını, kaça aldığını ajanları sayesinde öğrenirdi.
Şimdi nerdeee...
Artık mağazaya gidip -diyelim sofra takımı- bir bölümünün parasını veriyormuş.
Ardından sırayla başka sosyetikler de parça parça ödeme yapıp o takım tamamlanıyormuş.
Eee günümüz şartlarında yine de kötü değil.
Eskiden 10 bin liralık fincan takımını bir kişi alırdı şimdi 2 bin lirasını ödeyip işin içinden çıkıyorlar.
Ye de gör
Geçen hafta bir mekanın açılış davetine gittim.
Her şey çok keyifliydi.
Sıra ana yemeğe geldiğinde yanımdaki arkadaşım, garsona “Bu nedir acaba” diye sorunca kulaklarımıza inanamayacağımız bir yanıt aldık: Ye de gör bakalım...
Birbirimize şaşkınlıkla bakıp davetli olduğumuz mekandan nazikçe kalkıp başka bir mekandaki partiye gittik.
Orada da “Bir soda alabilir miyim” diye seslendiğim garson arkadaştan da “Bar ileride alabilirsin” yanıtını alınca geceyi noktaladım.
Bu iki örnek gösteriyor ki, mekan müdürleri operasyon başlamadan önce ekiplerini uyarmıyor.
Yeni açılan bir mekan için en önemli şey servis değil midir...
Peki eğer bir parti veriyorsan ve insanları davet ediyorsan, her şeyin dört dörtlük olması gerekmez mi...
Not: İşletmecilerin öğreneceği çok şey var...
Kabak tadı veren ilişkiler
Son zamanlarda gördüğüm en zayıf magazin döngüsü yaşanıyor desem abartmış olmam. Çünkü hangi magazin programını açsam, hangi gazeteyi okusam ya da sosyal medya adresine baksam hep aynı isimler ve aşk haberleri... Vallahi kabak tadı vermeye başladı...
Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya
Sanırım top 5’teki ilk sırada bu ilişki var.
Cem Yılmaz’ın iddialara göre Serenay’ı kaybetmekten korkması ve ilişkisinin üstüne titremesi, diğer yandan Defne Samyeli’nin Cem’i takip ettiğini fark edip takipten çıkarması, Serenay’ın “Bergen” filmini beklerken kendi hayatının kısa sürede film havasında geçmesi...
Kenan Doğulu - Beren Saat
Geçen sene yaşadıkları sıkıntılı dönemden sonra tekrar ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmeleri... Beren’in üstüne “Atiye”yi çekmesi, Kenan’ın konserlerine kaldığı yerden devam etmesi...
Buna rağmen zorla çiftimizi ayırmaya çalışma çabaları...
Murat Boz - Aslı Enver
Aslı Enver’in yaklaşık 4 ay önce Murat Boz defterini kapatıp reklam yüzü olması, başka bir oyuncuyla görüşmeye başladı haberleri...
Buna rağmen adının hâlâ Murat Boz’la anılması...
Üstelik Boz’un başka bir güzelle yakınlaşması...
Not: Böyle yazdım ama bakıyorum ben de hâlâ bu haberleri izlemeye devam etmişim. Yani kaçamamışım. Ne diyeyim, magazin galiba böyle güzel.
Sosyetede ‘imece usulü’ hediye kültürü
Dolar ve Euro’nun artmasıyla, yeni evlenen ya da ev kuranlara hediye alma ritüeli değişmeye başladı.
Eskiden biri evlendiğinde en iyi sofra takımı almak için yarışılırdı.
Sosyetik hanımlarımız kimin ne aldığını, kaça aldığını ajanları sayesinde öğrenirdi.
Şimdi nerdeee...
Artık mağazaya gidip -diyelim sofra takımı- bir bölümünün parasını veriyormuş.
Ardından sırayla başka sosyetikler de parça parça ödeme yapıp o takım tamamlanıyormuş.
Eee günümüz şartlarında yine de kötü değil.
Eskiden 10 bin liralık fincan takımını bir kişi alırdı şimdi 2 bin lirasını ödeyip işin içinden çıkıyorlar.
Ye de gör
Geçen hafta bir mekanın açılış davetine gittim.
Her şey çok keyifliydi.
Sıra ana yemeğe geldiğinde yanımdaki arkadaşım, garsona “Bu nedir acaba” diye sorunca kulaklarımıza inanamayacağımız bir yanıt aldık: Ye de gör bakalım...
Birbirimize şaşkınlıkla bakıp davetli olduğumuz mekandan nazikçe kalkıp başka bir mekandaki partiye gittik.
Orada da “Bir soda alabilir miyim” diye seslendiğim garson arkadaştan da “Bar ileride alabilirsin” yanıtını alınca geceyi noktaladım.
Bu iki örnek gösteriyor ki, mekan müdürleri operasyon başlamadan önce ekiplerini uyarmıyor.
Yeni açılan bir mekan için en önemli şey servis değil midir...
Peki eğer bir parti veriyorsan ve insanları davet ediyorsan, her şeyin dört dörtlük olması gerekmez mi...
Not: İşletmecilerin öğreneceği çok şey var...