İzolasyonu tatil sananlar var

Son günlerde sosyal medyada karşıma çıkan manzaralara şaşırıyorum.
Sahil hattının yasaklanmasıyla kendine yeni yerler bulan sosyal kelebeklerimiz, Riva ve Kilyos sahillerine atıvermişler kendilerini!
Sosyal mesafe ve izolasyon hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz sizlere.
Mecbur olmadıkça sosyalleşmememiz, mecbur olmadıkça evden dışarı adım atmamanız gerekiyor.
Kilyos, Riva, Şile hattında deniz havasını korona denen illet bitince de alabiliriz. Bırakalım çalışmak zorunda olanlar dışarı çıksın.
Bizler evde oturalım ki bir an önce hayat normale dönsün.
Sahil hattında yürümek yasak diye kendimizi normal zamanda hiç gitmediğimiz ya da gitmeyeceğimiz yerlere atmayalım.
Canla başla çalışan özellikle polis ve sağlık ekiplerine daha çok yardımcı olalım.
İşgüzar ünlüler ve sosyal paylaşımları
Evde olup sosyal medyayı didik didik etmeye başlayınca ve bazı akıllı bıdık ünlülerimizin paylaşımlarını markaja alınca, foyaları nasıl da ortaya çıkıveriyor...
Bazı kurumsal markaların adıyla paylaşım yapan ‘kurnaz’ ünlülerimizin paylaşımlarını görünce, o markaların başında bulunan arkadaşlarımı arayıp koskoca firmaların neden bir-iki kişiye reklam verdiğini sordum. Aaa bir de ne duyayım?
Firmaların haberi bile yok bu ‘reklamlardan’! Hemen ajanslarına durumu bildirmişler.
“Kaydır sayfayı”, “İndir sayfayı” diye diye markalara gel gel yapıyormuş meğer bizim ‘tilkiler’!
Ben zaten reklam almıyorum sayfama ama yapıyor olsam, ne yalan söyleyeyim böyle bedava işgüzarlıklara hiç girmem.
İntikam alışverişi vakti geliyor
Bütün dünyanın korona nedeniyle evlerine kapandığı dönemde, bu virüsü hayatımıza sokan ve hiçbir şey olmamış gibi normale dönen Çin’de alışveriş başlamış.
Hatta ve hatta Hermes’in en büyük ikinci mağazası olan Guangzhou şubesi, açıldığı gün rekorlar kitabına girecek bir ciroya imza atmış.
İlk günün cirosu tam tamına 2.7 milyon dolar olmuş.
Evet, yanlış okumadınız. Tam olarak 18 milyon lira!
Aylardır evde oturan Çinli alışverişkolikler, Hermes mağazasını
1 günde talan edip derin bir “oh” çekmişler. Buna da “intikam alışverişi” denilmiş.
Bakalım bizim ülkemizde hayat normale döndüğünde intikam alışverişine hangi sosyetik ve ünlülerimiz çıkıp rekora imza atacak...
İzolasyonu tatil sananlar var
Son günlerde sosyal medyada karşıma çıkan manzaralara şaşırıyorum.
Sahil hattının yasaklanmasıyla kendine yeni yerler bulan sosyal kelebeklerimiz, Riva ve Kilyos sahillerine atıvermişler kendilerini!
Sosyal mesafe ve izolasyon hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz sizlere.
Mecbur olmadıkça sosyalleşmememiz, mecbur olmadıkça evden dışarı adım atmamanız gerekiyor.
Kilyos, Riva, Şile hattında deniz havasını korona denen illet bitince de alabiliriz. Bırakalım çalışmak zorunda olanlar dışarı çıksın.
Bizler evde oturalım ki bir an önce hayat normale dönsün.
Sahil hattında yürümek yasak diye kendimizi normal zamanda hiç gitmediğimiz ya da gitmeyeceğimiz yerlere atmayalım.
Canla başla çalışan özellikle polis ve sağlık ekiplerine daha çok yardımcı olalım.
İşgüzar ünlüler ve sosyal paylaşımları
Evde olup sosyal medyayı didik didik etmeye başlayınca ve bazı akıllı bıdık ünlülerimizin paylaşımlarını markaja alınca, foyaları nasıl da ortaya çıkıveriyor...
Bazı kurumsal markaların adıyla paylaşım yapan ‘kurnaz’ ünlülerimizin paylaşımlarını görünce, o markaların başında bulunan arkadaşlarımı arayıp koskoca firmaların neden bir-iki kişiye reklam verdiğini sordum. Aaa bir de ne duyayım?
Firmaların haberi bile yok bu ‘reklamlardan’! Hemen ajanslarına durumu bildirmişler.
“Kaydır sayfayı”, “İndir sayfayı” diye diye markalara gel gel yapıyormuş meğer bizim ‘tilkiler’!
Ben zaten reklam almıyorum sayfama ama yapıyor olsam, ne yalan söyleyeyim böyle bedava işgüzarlıklara hiç girmem.
İntikam alışverişi vakti geliyor
Bütün dünyanın korona nedeniyle evlerine kapandığı dönemde, bu virüsü hayatımıza sokan ve hiçbir şey olmamış gibi normale dönen Çin’de alışveriş başlamış.
Hatta ve hatta Hermes’in en büyük ikinci mağazası olan Guangzhou şubesi, açıldığı gün rekorlar kitabına girecek bir ciroya imza atmış.
İlk günün cirosu tam tamına 2.7 milyon dolar olmuş.
Evet, yanlış okumadınız. Tam olarak 18 milyon lira!
Aylardır evde oturan Çinli alışverişkolikler, Hermes mağazasını
1 günde talan edip derin bir “oh” çekmişler. Buna da “intikam alışverişi” denilmiş.
Bakalım bizim ülkemizde hayat normale döndüğünde intikam alışverişine hangi sosyetik ve ünlülerimiz çıkıp rekora imza atacak...