İstanbul’da yenilikler var

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İstinyePark Alışveriş Merkezi içinde yeni açılan caddede kafelerle dükkânlar sıralanmış durumda.

∆ Cantinery: Zorlu ve Emaar AVM’den sonra İstinyePark içerisinde de kendine yer edinivermiş hemen. Ekip aynı, servis aynı, lezzet aynı. Açıldığı günden beri popülaritesini de sağlamış durumda.

∆ Epoca: Zorlu Morini ve İstinyePark Clove’nin sahipleri Yaprak Baltacı ile Başak Soykan’ın yeni çocukları Epoca, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir yelpazeye sahip. Özellikle kahvaltı servisiyle öne çıkmayı planlıyorlar. Menüde yer alan taco çeşitleri favori olacak gibi duruyor.

∆ Cova: Milano’dan sonra İstanbul’da da şube açmış bulunuyor. Ha geldi ha gelecek derken sessiz bir şekilde İstinyePark’ta yerini aldı. Milano’ya gidenler bilir, Cova’nın tatlıları şehrin favorilerindendir. Mekân burada da doluluk sağlamayı başarmış. Özellikle imza tatlısı maritozzo denenmeye değer.

∆ Mezzaluna: Uzun zamandır Türkiye pazarında olan İtalyan restoranı, yeni yerinde kapılarını açmış bulunuyor. Ah o pizzaları yok mu pizzaları, parmak yedirten güzellikte!

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Bir keyif günü

Kendime slogan olarak seçtiğim “Kimseden fayda yok” sözünün her zaman arkasındayım.

İnsan önce kendine iyi bakmalı ki, etrafına faydası olabilsin.

Bu düşünceyle Trendlife Güzellik Merkezi’nin yolunu tuttum.

Neler var içeride neler; medikal masaj, yosun terapisi, son dönemin favorisi ozon sauna, zayıflamak ve fit olmak isteyenler için slimshape makinesi ve bunun gibi birçok alet...

Aralarda taze detoks suları ikram ediliyor.

“Ben sıcak bakım sevmem, soğuk bir şey yok mu?” dediğinizde Ronaldo’nun bile evinde bulunan ‘Ice Cube’ün içine girip -4 derecede dakikada 750 kalori yakabiliyorsunuz.

Kendini önemseyen okuyucularıma tavsiye ederim bu merkezi.