Senelerce ‘fenomenler ne iş yapar’, ‘nereden para kazanır’, ‘neden insanlar bunları takip eder’ diye laf edildi duruldu.
Ama bu karantina döneminde herkesin içinden fenomen çıktı.
Oyuncusu, topçusu, popçusu...
Hepsi ev hallerini ve farklı yeteneklerini bu dönemde sosyal medya hesaplarında sergilemeye başladı. Sosyal medya halleriyle magazin sayfalarını süsleyen ünlüler, eskiden fenomenleri eleştirip, kendilerine mikrofon uzatıldığında “Uf tanımam etmem” diyordu.
Ancak bu gidişle sosyal fenomenlik hepimizin yan mesleği olacak. Ben yine de ekranda hayran hayran izlediğimiz sanatçılarımızın evdeki bakımsız ve gündelik hallerini sosyal medyada paylaşmaması taraftarıyım.
Ajda Pekkan yıllardır nasıl marka değerini koruyor? Süperstar, asla bakımsız ve makyajsız halini bize göstermedi.
Karantina döneminde spor yaparken bile şık ve bakımlı gördük onu... Demem o ki, sahnede nasılsanız sosyal medyada da öyle olmalısınız.
Olamıyorsanız paylaşım yapmamaya özen gösterin.
Yok paylaşım yapmadan duramıyorsanız da eleştirilere açık olun. Sizin sahne veya ekran başarınız koyduğunuz videolar ya da takipçi sayınızla değil yeteneğinizle ölçülüyor.
Otoparkı olan şanslı!
Ev kiralarken ya da alırken aradığımız “otopark” kriterinin nereden bilebilirdik bu dönemde kurtarıcımız olacağını... Otoparklar karantina döneminde sporseverlerin en büyük kurtarıcı mekanı oldu.
Ne zaman aracıma binmek için oturduğum binanın otoparkına insem sportif komşuları görüyorum.
Araçlarından müzik açan komşularım yanlarında getirdikleri spor aletleriyle form tutuyor.
Evde sıkıldığımız, sokağa çıkamadığımız bu günlerde otoparklarda spor yapmak hiç fena fikir değil... Kısacası bu dönemde otoparkı olanlar biraz daha şanslı...
İçimdeki fenomen
Senelerce ‘fenomenler ne iş yapar’, ‘nereden para kazanır’, ‘neden insanlar bunları takip eder’ diye laf edildi duruldu.
Ama bu karantina döneminde herkesin içinden fenomen çıktı.
Oyuncusu, topçusu, popçusu...
Hepsi ev hallerini ve farklı yeteneklerini bu dönemde sosyal medya hesaplarında sergilemeye başladı. Sosyal medya halleriyle magazin sayfalarını süsleyen ünlüler, eskiden fenomenleri eleştirip, kendilerine mikrofon uzatıldığında “Uf tanımam etmem” diyordu.
Ancak bu gidişle sosyal fenomenlik hepimizin yan mesleği olacak. Ben yine de ekranda hayran hayran izlediğimiz sanatçılarımızın evdeki bakımsız ve gündelik hallerini sosyal medyada paylaşmaması taraftarıyım.
Ajda Pekkan yıllardır nasıl marka değerini koruyor? Süperstar, asla bakımsız ve makyajsız halini bize göstermedi.
Karantina döneminde spor yaparken bile şık ve bakımlı gördük onu... Demem o ki, sahnede nasılsanız sosyal medyada da öyle olmalısınız.
Olamıyorsanız paylaşım yapmamaya özen gösterin.
Yok paylaşım yapmadan duramıyorsanız da eleştirilere açık olun. Sizin sahne veya ekran başarınız koyduğunuz videolar ya da takipçi sayınızla değil yeteneğinizle ölçülüyor.
Otoparkı olan şanslı!
Ev kiralarken ya da alırken aradığımız “otopark” kriterinin nereden bilebilirdik bu dönemde kurtarıcımız olacağını... Otoparklar karantina döneminde sporseverlerin en büyük kurtarıcı mekanı oldu.
Ne zaman aracıma binmek için oturduğum binanın otoparkına insem sportif komşuları görüyorum.
Araçlarından müzik açan komşularım yanlarında getirdikleri spor aletleriyle form tutuyor.
Evde sıkıldığımız, sokağa çıkamadığımız bu günlerde otoparklarda spor yapmak hiç fena fikir değil... Kısacası bu dönemde otoparkı olanlar biraz daha şanslı...