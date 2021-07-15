Hesap döner sap döner

Tatlı tatlı herkese “Merhaba, ben Zeynep” diye gülümseyerek geliyordu. Ta ki beni görene kadar. Görünce bir dondu kaldı, ne yapacağını şaşırdı Bastık.
Biraz rahatlatayım onu diye “Barıştık mı Zeynep?” deyiverdim.
Cevap geldi “Hayır” diye.
Ben de “Peki” deyip yanımdaki arkadaşımla sohbete devam ettim.
E ne yapayım şimdi?
Sahne performansını eleştirdim, şahit olduğum olayı yazdım diye küstü bana. Zeytin dalı uzatayım dedim, eee onu da kabul etmedi.
Neyse artık evlendi barklandı, belki önyargıları, düşünceleri değişir, eleştiriye açık olur sevgili Zeynep Bastık.
Bir ömür boyu mutluluklar tatlışım, en kısa zamanda karşılaşmak dileğiyle ha ha ha!
Sanatçıların büyük bölümü, art arda konser takvimlerini yayınladı.Hepsi de ilk defa sahneye çıkacakmış gibi heyecanlı.
Ben, Çeşme’de tatildeyim. “1 Temmuz mekan açılma kutlamalarıma” da buradan devam edeceğim.
Öyle yoğun bir gündemim var ki bugün...
Öncelikle Cahide Çeşme’nin açılış konserine uğrayacağım. Mekanda sahneye Kenan Doğulu çıkacak.
Hemen yanında Berkay’ın sahnesi var, ona bir göz atacağım.
Ardından yeni açılış yapacak iki mekana gideceğim.
Yazarken yoruldum! Ama inanın çok özledim mekan mekan gezmeyi.
Bakalım devam eden aşılama sürecinde bizleri daha neler bekliyor.
Şöyle dedi:
“Cihannacığım o anda dikkatli bakamıyorum fotoğraflara. Sonradan güzel bulduklarımı paylaşıyorum. Videoları dikkatlice izliyorum, konuşmalarda sıkıntılı bir şey var mı diye.”
“Eee bunları mekandayken de yapabilirsin” dediğimde ise bizim küçük şeytan kızımız bombayı patlattı:
“Görüştüğüm iki kişi var. Biriyle beraberken diğeri beni o sırada evde biliyor. Kendi kendimi patlatır mıyım? Birkaç gün sonra paylaşıyorum, ‘Aman eskilerden koydum’ deyip konuyu kapatıyorum!”
Vallahi ben mekana daha girmeden paylaşmaya başlıyorum story’leri, postları.
Bir de böyle deneyeyim bakayım.
Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil ikilisinden...
Her şey Mali'nin bir arkadaşının koyduğu Instagram Hikayesi’ni repost etmesiyle başladı.
Erbil’in Seda Sayan’a gönderme yaptığını düşünen herkes Miami’de tatil yapan Seda ablamızı gaza getirdi.
2 saatte tabiri caizse çarşı pazar birbirine girdi. Senelerdir kavga etmeyen, kardeş gibi olan ikili sosyal medya üzerinden birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulundu.
Allah’tan erken frene basıp ‘ne yapıyoruz’ dediler ama tabii tüm magazin sayfaları açıklamalarını çoktan yayınlamıştı.
Mehmet Ali Erbil ile Çeşme’de karşılaştım.
∆ Yuzu Beach:
300 kişi kapasiteli mekan, Çeşme’nin popüler beach’lerinden. Menüsünde suşiden hamburgere çok şey var. Cihan Anadoloğlu’nun bar danışmanlığı verdiği mekanın kokteyllerini deneyimlemelisiniz.
Denizin ortasına kurulan futbol sahasında maç yapabileceğiniz mekanda ayrıca ayak tenisi ve plaj voleybolu oynayabilirsiniz.
Hafta sonları müziğin ritmine kapılıp yerinizde dans edebilirsiniz. Bu arada pazar günleri Jabbar canlı müzik yapacakmış.
∆ Elias Beach & Restaurant:
Eski adı Rise and Shine olan beach, bu sene 180 derece konsept değişikliğiyle Elisa olarak hizmet verecek. Yunan aşçısıyla süper bir mutfağa sahip mekanda deniz mahsullerini keyifle tüketebilirsiniz. Denizin ortasına kurulan DJ kabini ile beach eğlencelerine dahil olabilirsiniz. İşletme ekibi de tecrübeli.
∆ Limon Köyiçi:
Senelerdir müşterilerinin eline bir limon verip fotoğraf çeken mekan, ambiyansı, Türkçe müzikleri ve geniş menüsüyle sezona erken başlayanlar arasında. Her akşam dolu. Alaçatı sokaklarında yürürken içeriye girin derim...
İlk gün heyecanıyla okula gider gibi mekanlara gitmeye başladık.
Mekan sahiplerinin yüzü hafif de olsa gülmeye başladı.
Hele çalışan arkadaşların heyecanı, hevesi görseniz, ilk iş hayatına atıldıkları günkü gibi resmen. Umarım bundan sonra kapanmalar olmaz, keyifle devam eder yaşantımız. Gece mekanlarına açılma sırası henüz gelemedi.
Bu mekanların haziran sonrası açılması bekleniyor.
Sanatçı ve müzisyenler için ise gerçekten sıkıntılı bir süreç.
Yaklaşık 16 aydır müziğin sesi kesildi Türkiye’de, hatta tüm dünyada.
Geçen hafta sonu uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımla vakit geçirmek için Bodrum Edition Otel’e gittim.
Sezonun erken açılması ve yaşanan pandemi döneminin de etkisiyle sıkıntılı bir başlangıç oldu benim için.
Neden mi, işte sebepleri...
◊ Fiyat bilgisi almak için oteli, giriş yapmadan 2 gün önce aradım. Otele geldiğim gün “Size dönüş yapamadık” denildi...
◊ Akşam bir grup arkadaş yemek yerken, masadaki hamile arkadaş “Hamile olduğum için deniz ürünleri yiyemiyorum, tavuk rica edebilir miyim?” diye sordu, ancak “Maalesef tavuk yok” yanıtıyla karşılaştı...
◊ Hadi sezon başı, çok eksikleri vardır diye servis yavaşlığına ve eksikliğine laf etmeyeyim diyorum ama istenen fiyatlar karşılığında da her şeyin en iyisi olması gerekiyor...
◊ Oda servisi personeli yemekleri yetiştirme telaşıyla hızlı bir servis çıkarıyor, buna rağmen gelen yemekler buz gibi...
Yok, ‘ben hareket istiyorum, çoluk çocuk eğlenelim’ diyorsanız, rotanız otelin ana plajı olsun... Ana plajda yer alan Maris Kitchen’da keyifli bir yemek yiyip dostlarınızla sohbet edebilirsiniz...
Canınız şöyle güzel bir deniz mahsullü makarna, ahtapot ızgara çektiyse sizi otelin sonunda yer alan La Guérite’ye alalım...
Zuma ve Manos’un restoranları da otel içinde hizmet veriyor. Ancak iki mekanda da pandemi kuralları gereği henüz eğlence başlamadı...
Yasakların kalkmasıyla otelin misafirleri bu mekanlarda doyasıya eğlenme fırsatı da yakalayacak.
Henüz tatil planı yapmadıysanız D Maris’i listesine alabilirsiniz, benden söylemesi...
Unutmadan bir de not düşeyim, otele şimdilik pandemi kuralları çerçevesinde tekneyle ve dışarıdan giriş yapmak yasak.
Sabah programımız 08.30’da spor salonunda ya da otelin parkurunda yürüyüş yapmakla başlıyor.
Gün boyunca yoga, fitness, meditasyon gibi derslerimiz var.
Bunun yanında gün içinde takviye serum desteklerimizi alıyoruz.
Favorilerim; bağışıklık destekleyici IV serum ile mutluluk ve zindelik hissi veren serotonin takviyesi.
Yemeklerimiz, Vitalica Wellness binasında bulunan restoranda servis ediliyor.
Ben dün güne glütensiz granola ile başladım.
Tilbe’nin sanatçı arkadaşlarına attığı pasları bütün hafta heyecan ve merakla takip ettim.
Tarkan, “Amacını anlamadım” mesajıyla pası karşılıksız bıraktı.
Ardından Gülşen, kayınvalidesinin vefatı sebebiyle es geçti. Tilbe topu en son Gülben Ergen’e gönderdi, Ergen vurdu ve gol oldu şükür!
Yoksa Yıldızımız Tilbemiz pas atmalara doyamadan çılgınca yattığı yerden devam edecekti serbest vuruşlarına. Şimdi top Seda Sayan’da. Senin de pasını beklemedeyiz Sultan...
Ay yazarken benim başım döndü resmen.
Neyse, bu olayda en çok hoşuma giden, Yıldız Tilbe’nin Gülben Ergen’e pas atarken “Al sana challenge, olmazsa geri yolla, kalede ben varım” demesi oldu. O “kalede ben varım” mesajındaki özgüveni herhalde sadece ben hissetmedim. “Ayağınızı denk alın” der havasındaydı Yıldız...
Gerçek bir jön
Hastalığın bitmesi ya da en azından ciddi bir düşüş sağlanması için yapılacak en doğru şeyin bu olduğuna eminim.
Bu kapanma sona erdiğinde, yazın her yerin açılacağına ve normal hayatımıza yavaş yavaş geçeceğimize inanıyorum.
O yüzden sıkılmadan, bol bol okuyarak, izleyerek, öğrenerek, sağlıklı beslenmeye çalışarak bu süreci atlatacağız. Tabiri caizse “Sabrın sonu selamettir” diyeceğiz.
Bu arada tam kapanmayla ilgili akıllara takılan soruların bazılarına açıklık getireyim...
◊ Yurtdışı uçuşu olanlar, seyahat belgesine ihtiyaç olmadan uçabilecek.
◊ Yurtiçi uçuşlarında geçerli mazeretleri olmayanlar seyahat belgesi alamayacak ve uçuş yapamayacak.
◊ Önlemler daha sıkı, cezalar daha yüksek tutulacak.
Evet, “çalışmaya çalışıyor” diyorum, çünkü Türkiye’de bu konuda sıkıntı yaşanıyor.
Avrupa’nın birçok yerinde, genelde dünyaca ünlü isimlerle işbirlikleri yapıyorlar.
Bizim ülkemizde ise ince eleyip sık dokumalarına rağmen seçtikleri isimlerle iyi müşterilerini memnun edemiyorlar.
“Benim 50 bin lira vererek aldığım çantayı ona hediye edip sosyal medyasına koyduruyorsunuz, ben de o yüzden bu çantayı almıyorum” diyerek soluğu mağaza müdürlerinin yanında alan sosyetik kadınlar var... Haklılar mı bilinmez.
Ama bazı markaların sosyal medya işbirliklerinde yanlış tercihlerde bulunduğunu ben de söylemeden edemeyeceğim...
Magazin dünyasından notlar
Bu pandemi bir an önce bitmezse, ben resmen dedikodu kovalayan yaşlı teyzeler gibi olacağım! Ne hareketli bir hafta geçiriyoruz farkında mısınız?
İtalya-Milano: En çok vakanın görüldüğü ve uzun süredir kapalı olan şehirde durum, bizim ülkemizle aynı sayılır. İşyerleri ve mağazalar açık, restoranlar paket servis olarak hizmet veriyor. Gidişata göre mayıs ayında tamamen açılmayı planlıyorlarmış.
İngiltere-Londra: Uzun kapanışın ardından vakalardaki ciddi düşüş ve tüm ülkenin neredeyse yüzde 70’inin aşılanması dolayısıyla 2 gün önce şehir yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Mağazaları ve restoranları açan İngiltere, 12 Mayıs itibarıyla turist almayı hedefliyor.
Fransa-Paris: İlk günden beri süreci en zor geçiren ülkelerin başında geliyor Fransa. Son 3 haftadır marketler, eczaneler ve kitabevleri dışında her yer kapalı. “Neden kitabevleri açık?” demeyin, insanlar sıkılmasın, bol bol okusunlar diye açık tutuluyor.
İşyeri sahiplerine ayda 10 bin euro civarında bir yardım yapılıyormuş ayakta kalabilmeleri için.
Aşılama sistemine geçen Fransa, süreci hızlı şekilde tamamlayıp normale dönme çabası içinde. Sokağa çıkma yasağı ise bizdeki gibi 19.00 itibarıyla devam ediyor.
Dubai: Biliyorsunuz Dubai’de vaka sayıları düşük ve her yer açık. Tabii ki kontrol ve cezalar had safhada, herkes de uyum sağlıyor. Şehir normal hayatına mesafeli ve maskeli olarak devam ediyor.
Miami: Amerika’nın gözde şehri, pandeminin başında önlem alarak kapansa da aşılamanın hızlı bir şekilde ilerlemesi ve havanın günlük güneşlik olması avantajıyla tamamen açıldı. Mekanlar, oteller, beach’ler normal düzene geçti. Hadi bakalım ramazan sonrası darısı başımıza diyelim. Umarım bir an önce aşılamamız biter, geçirdiğimiz kötü günler sona erer. Azıcık daha sıkalım dişimizi...
Herkes senin gibi yaş alsa...
‘Amerikan kafası’nın da en yakıştığı insandır.
Ama önceki gün yaptığı canlı yayında ağzını doldura doldura “Kafelere gidip maskelerini çıkaranlar, salaksınız!” demesini kendisine hiç mi hiç yakıştıramadım.
Tabii ki ünlü ve sevilen biri olarak takipçilerine mesajlar verip uyarılarda bulunabilirsin ama hakaret edemez, ağır ithamlarda bulunamazsın Keremcim.
Yetkililer halkı kibarca, kırmadan üzmeden uyarırken, bizlere de güzel bir üslupla mesajlar vermek yakışır.
Lütfen bozma çizgini ve üslubunu...
Rüzgâr gibi geçti
Gerek Miami’deki hayatı, gerek aşkı, gerekse Instagram paylaşımlarıyla herkesin radarındaki isim Şeyma Subaşı.
Hem çok seviliyor, hem kıskanılıyor hem de hiç sevilmiyor.
Elimizde telefon her an story atar haldeyiz.
Sürekli photoshop uygulamalarında kendimizi kusursuz yapıp “like” toplama peşindeyiz.
Şimdilerde TikTok’ta güller, kalpler toplayarak para kazanma çılgınlığı var.
Bazı çocuk ve ergenler, TikTok’ta ciddi takipçi kitlelerine sahip.
Duyduğuma göre takipçilerinin gönderdiği kalpler, böcekler, güller ile 13-14 yaşındaki bu çocukların aylık kazancı 50 bin, hatta 100 bin lirayı buluyormuş.
O harcamaları yapan minikler de genellikle ailelerinin kredi kartlarını kullandıklarından, çekilen yüklü meblağlar evlerinde büyük kriz yaratıyormuş.
Tamam, dijital hayat güçleniyor, hepimiz de ayak uyduruyoruz bir şekilde ama...
Çocuklar ve ergenler biraz daha ‘gerçek’ dünyada vakit geçirmez, parklarda bahçelerde sosyalleşmezse,
Hatta öyle bir düşkünlük ki bu, kedileri ve köpekleri için ayrı bir ev bile açmışlığı var sanatçının.
Yakın çevresinden duyduğuma göre; şimdilerde Zekeriyaköy ve Bodrum’daki evlerini satıp arsa alarak büyük bir çiftlik kurmayı planlıyormuş.
Yani bu demek oluyor ki; bütün kedileri ve köpekleri bir arada yaşayacak. Hatta çiftlik evine geçince midillileri bile olur Süperstar’ın.
Sen çok yaşa Süperstar’ım, sana çiftlik hayatı da çok yakışır.
Çirkin bir yere doğru gidiyor
Şu son dönemde herkesin bazı huyları değişti. Açıkçası bazen karşımızdakine hiç yakıştırmadığımız paylaşımlara bakmaya mecbur kalıyoruz.
Ama şimdilerde sosyal medyadaki popüler kızlar arasında öyle bir yarış başladı ki, utanç verici...
İleride dijital paraların gerçek paraların yerini alacağına emin gibiyiz.
Mart ayının başında, Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından 15 yıl önce atılan ilk tweet’in 2.5 milyon dolara satılmasına şaşırmıştık.
Geçen hafta da Beeple olarak bilinen dijital artist Mike Winkelmann tarafından 5 bin günden fazla sürede yapılan çizimlerle oluşturulan “Everydays: The First 5000 Days” isimli dijital sanat eseri, açık artırmayla tam 69.3 milyon dolara satıldı.
Kripto parayla satılan bu eseri alan kişinin adı hâlâ gizli.
Fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçişe başka bir çarpıcı örnek ise Gucci’nin dijital sneakers satmaya başlaması oldu kesinlikle.
Bu sneakers’ları evden çıkarken giyemezsiniz ama Instagram’a fotoğraf yüklerken kombininizi tamamlayabilirsiniz ya da markanın anlaşmalı olduğu dijital oyunlardaki karakterlerinize giydirebilirsiniz.
Ne dersiniz, artık dijital varlıkların zenginliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyleyebilir miyiz?
Ama yastık altına kripto paraları nasıl atacağız, biri bana açıklasın!
Nükhet Duru ve Sibel Can’ın programı; “Sarışının Adı Esmerin Tadı”...
Ortalık yıkılıyor, program izlenme rekorları kırıyor.
Yıl 2021...
Aradan geçen 25 yılın (çeyrek asır) ardından Nükhet Duru, yeni albümünün hazırlık aşamasını anlatan belgeseli bir dijital platformda bizlere sundu.
Sibel Can ise Kanal D’de “Şarkılar Bizi Söyler” programına başladı.
Enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeden, birçok insana örnek olacak şekilde ekrana damga vurmaya devam ediyorlar.
Yani diyeceğim o ki; seneler ikisinden de hiçbir şey götürmemiş. Sibel Can zarafetiyle, şıklığıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Verdiği kiloların ardından 34 beden haliyle stüdyoda süzüle süzüle şarkısını söyleyip dansını ediyor.
7 Mart’ta tamamı prime time’da yayınlanacak sohbetten bazı kesitlerle karşılaştım sosyal medyada.
Meghan’ın söylediği bir cümleye takıldım...
Evlenmeden önce ve evlendikten sonra medya baskısıyla karşılaştığını, kayınvalidesi Prenses Diana’nın yaşadıklarına çok benzer şeyler yaşadığını söylemiş eski düşes.
Eee be gelin; birincisi, şanslısın ki kraliyet ailesine mensup, seni seven, tüm dünyanın peşinden koştuğu bir adamla evlendin.
Üzerinde medya baskısı olması birazcık normal sanki.
Çarıklı bir milyonerle evlenen senin gibi isimsiz kızlar bile neler yaşıyor dünyada...
İkincisi, dünyaya zarafetiyle damga vurmuş Diana’nın bizim gördüğümüz yüzde 1’ini bile yaşamadın.
Bence sen dua et, Kraliçe’nin yaşlılığına denk geldin.
Hesap döner sap döner
Geçen hafta Bodrum’daydım. Gündüzleri evde dinlendim, akşamları sosyalleştim.
Geçen haftaki yazımda da bahsettiğim gibi ünlü sanatçıların sahneye çıktığı mekanlara gittim.
Ama her masada aynı şeyle karşılaştım; hesaplar fazla kabarık geldi.
Bodrum bu sene gerçekten çok pahalı.
Ama gelin görün ki her yer hıncahınç.
Kapılarını yeniden açan mağazalar alışveriş ciroları kırıyor.
Tam bir girdap havasında Bodrum bu sezon. Giren çıkamıyor, çıkan geri gelmek istiyor.
Mesela 2 saat ünlü bir sanatçıyı dinlemek, yemek yiyip bir şeyler içmek istiyorsanız; kişi başı 5 bin lirayı gözden çıkaracaksınız. Hele hele üstüne yabancı içecek isterseniz, fiyat otomatikman 6 bin lira oluveriyor.
Sezon başında Bodrum’u gezdiğimde söylediğimi tekrar ediyorum; bu yaz Bodrum, parası olana güzel...
Kurnaz sosyetik beyefendi
Bazı sosyetik kadınlar, dünyaca ünlü markaların ürünlerini evlerine ister, davetlerde giydikten sonra da para ödemeden mağazaya geri gönderir.
Ama söz konusu ürünlerle gazetelerde, dergilerde fotoğrafları yayınlanınca, mağazalar o kişiye ürün göndermeyi hemen kesiverir.
Bunların haberlerini senelerdir duyarız.
Ama geçenlerde öyle bir olay duydum ki, tam bir komedi!
Orta yaşlardaki hatırı sayılır playboy’umuz, bir mağazadan seçtiği ürünlerin evine gönderilmesini ister. Beğendiklerini alır, diğerlerini geri gönderir. Ama yeni ayakkabılardan birinin yerine, giyilmiş eski ayakkabısını yollar.
Mağaza yetkilisi birkaç gün sonra ürünleri kontrol ettiğinde, kutunun içinde ağzı burnu kaymış eski ayakkabıyı görür...
Hemen müşterisini arar, “Sanırım bir karışıklık oldu, yanlış ayakkabıyı göndermişsiniz” der.
Aldığı cevap daha da komedi: “Hayır, doğru ayakkabıyı gönderdim!”
Yaşanan gerilimden sonra sosyetik beyefendi yiğitliğine laf getirmemek için ayakkabının parasını mağazaya gönderir ama asla o ürünün kendisinde olduğunu kabul etmez.
Eee be abiciğim, madem parasını ödeyeceksin ne diye kendine bu damgayı vurdurursun?
Bir de neden 1 ay sonra o ayakkabıyla çektirdiğin fotoğrafı sosyal medyada paylaşırsın?
Ne derler, can çıkar huy çıkmazmış. Kendine ufak bir heyecan yarattı herhalde. Ya da orta yaş sendromundan yapıverdi bu minik oyunu...
Kimse karışamaz
Gülşen’in Çeşme konserinde giydiği kıyafeti günlerdir tartışılıyor...
İşin en acısı da eleştirenlerin çoğu kadın.
Yani ünlü popçuya en çok destek olması gereken hemcinsleri.
Eleştirdiğiniz kişi, senelerdir şarkı fabrikatörlüğü yapan biri.
Anneliği ve evliliğiyle de örnek olan bir isim.
Hep iyi giyinen, değerlerine sahip çıkan bir kadın karşınızdaki.
Neden boyunuzu aşan eleştiriler yapıyorsunuz?
Acaba ne zaman öğreneceğiz haddimizi aşmadan yorum yapmayı ve en önemlisi başarıyı takdir etmeyi?
O gece dört dörtlük bir konser verdi Gülşen.
O kadar fit bir vücudu var ki, çocuk doğurmuş 40’lı yaşlarında bir kadın olduğunu kim söyleyebilir?
Bence sağlıklı yaşam açısından örnek alınması lazım.
Bir de olaya buradan bakın.
Bu arada aynı kıyafeti Beyonce giyse alkışlar böyle yazanlar...
Bu çifte standarda bir dur diyelim lütfen.
Birbirimize bu kadar karışmasak ne iyi olur.
Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir şey değil inanın. Birleştirici olalım, bir pantolon, bir tişört için kutuplaşıp bölünmeyelim.