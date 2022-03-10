Hayata neşe Katar

Sizlere bir şey söyleyeyim mi...Görmeden, gezmeden, yaşamadan hiçbir şeye inanmamayı bir kez daha öğrendim!
Geçen hafta, gerçekleşmesine iki gün kala bir Katar gezisine davet edildim. Aslında başka bir seyahatim vardı, onun ertelenmesiyle bu davete balıklama atladım.
Türkiye ile yakın dostluğu olan bu ülkeyi ziyaret etmenin zamanı gelmişti artık.
Katar Hava Yolları ile 4 saatlik uçuşumuzu gerçekleştirip Doha şehrine indik.
Büşra Pekin’den İsmail Ege Şaşmaz’a, Didem Soydan’dan Aslı Bekiroğlu’na çok eğlenceli bir ekip kurmuştu Ceres Organizasyon’un sahibi sevgili Sarah.
Sebebi ziyaretimiz, Katar’da yapılan motosiklet yarışlarıydı.
Dünya genelinde gerçekleşen MotoGP yarışlarının Katar ayağında 3 günlük keyifli bir program hazırlanmıştı bizler için. Peki nerelere gittik Doha’da, kısaca bahsedeyim...
The St. Regis Doha:
Şehrin en görkemli, en büyük otellerinden biri. Odaları yenilenmiş. Lobi ve teras kısmında saatlerce vakit geçirebilirsiniz.
Dünyaca ünlü Scalini ve Hakkasan Restoran otelin içinde yer almakta. Lezzet, sunum, yemek kalitesi diğer şubelerinden farklı değil. Hakkasan kokteylleri bile Londra’dakiyle aynı.
Özlediğim Hakkasan ördek salatasından iki tabak yedim! Otelin müdürü Ahmad Bey ile son gün kahve içtik.
İnanılmaz çalışkan ve işini takip eden biri.
Yorumlarımı tek tek dinleyip dikkate aldı. Katar’da konaklanabilecek otellerin başında The St. Regis Doha geliyor bana göre.
Manko Bar:
Herkesin aklında “Katar’da eğlence ve müzik yok” gibi bir düşünce vardır eminim ama hiç öyle düşünmeyin.
Bayağı DJ partili mekanlar, gece 2’ye kadar hizmet veriyor. Mekan konusunda çok alternatif yok ama eminim birkaç seneye sayıları hızla artar. Biz, Fransa’da da bulunan ve Doha’da fırtınalar estiren Manko Bar’a gittik.
Çok kalabalıktı. Siz de giderseniz terasında manzaraya karşı keyifli vakit geçirip, ardından yan kısma geçerek nargile keyfi yapabilirsiniz.
Vertigo Restaurant:
Instagram hikayelerimi izleyenler, bu mekanla ilgili çok yorum yazmış.
Banyan Tree Doha Otel’in teras kısmında yer alan Vertigo, çok lezzetli yemekler sunan bir Uzakdoğu restoranı.
Otelin girişinden itibaren her yer fotoğraf köşesi resmen. Suşileri ve ana yemek kısmında yer alan et alternatifleri hâlâ aklımda. Bir daha gidersem kesinlikle rezervasyon yaptıracağım yerler arasında.
W Hotel Doha:
Katar’da iş yapan çoğu insanın konaklamak için tercih ettiği otel.
Altında Papermoon hizmet veriyor. Katar’da yaşayıp İtalyan lezzetlerini özleyenlerin de ilk tercihi bu restoran.
Otelin üst katında Wahm adında bir mekan daha var. Müdürü Türk olan bu kulüp, salı ve perşembe geceleri DJ performansı eşliğinde eğlence sunuyor ve dünyanın her yerinden insanları ağırlıyor.
Yeni bir İtalyan
Ne zaman arkadaşlarla program yapılmak istense, herkesin tek sorusu olur: Nereye gidelim?
Genelde de akla gelmez öyle durumlarda iyi mekanlar.
Böylesi durumlar için sizlerle yeni keşfimi paylaşmak isterim.
Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’un teras kısmında açılan Da Vittorio Ristorante yeni bir İtalyan.
Piyasadaki en iyi isimleri toplayarak açılan mekan lezzetli yemekleri, ambiyansı ve manzarasıyla çok keyifli bir yer olmuş.
İçerisi tabiri caizse ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi. Herkes orada!
Kokteyllerini, yemeklerini deneyimlemek için bir akşam uğrayın mutlaka.
Yeni İtalyan’ımıza hoş geldin diyelim; benvenuto Da Vittorio...
Hayata neşe Katar
Sizlere bir şey söyleyeyim mi...Görmeden, gezmeden, yaşamadan hiçbir şeye inanmamayı bir kez daha öğrendim!
Geçen hafta, gerçekleşmesine iki gün kala bir Katar gezisine davet edildim. Aslında başka bir seyahatim vardı, onun ertelenmesiyle bu davete balıklama atladım.
Türkiye ile yakın dostluğu olan bu ülkeyi ziyaret etmenin zamanı gelmişti artık.
Katar Hava Yolları ile 4 saatlik uçuşumuzu gerçekleştirip Doha şehrine indik.
Büşra Pekin’den İsmail Ege Şaşmaz’a, Didem Soydan’dan Aslı Bekiroğlu’na çok eğlenceli bir ekip kurmuştu Ceres Organizasyon’un sahibi sevgili Sarah.
Sebebi ziyaretimiz, Katar’da yapılan motosiklet yarışlarıydı.
Dünya genelinde gerçekleşen MotoGP yarışlarının Katar ayağında 3 günlük keyifli bir program hazırlanmıştı bizler için. Peki nerelere gittik Doha’da, kısaca bahsedeyim...
The St. Regis Doha:
Şehrin en görkemli, en büyük otellerinden biri. Odaları yenilenmiş. Lobi ve teras kısmında saatlerce vakit geçirebilirsiniz.
Dünyaca ünlü Scalini ve Hakkasan Restoran otelin içinde yer almakta. Lezzet, sunum, yemek kalitesi diğer şubelerinden farklı değil. Hakkasan kokteylleri bile Londra’dakiyle aynı.
Özlediğim Hakkasan ördek salatasından iki tabak yedim! Otelin müdürü Ahmad Bey ile son gün kahve içtik.
İnanılmaz çalışkan ve işini takip eden biri.
Yorumlarımı tek tek dinleyip dikkate aldı. Katar’da konaklanabilecek otellerin başında The St. Regis Doha geliyor bana göre.
Manko Bar:
Herkesin aklında “Katar’da eğlence ve müzik yok” gibi bir düşünce vardır eminim ama hiç öyle düşünmeyin.
Bayağı DJ partili mekanlar, gece 2’ye kadar hizmet veriyor. Mekan konusunda çok alternatif yok ama eminim birkaç seneye sayıları hızla artar. Biz, Fransa’da da bulunan ve Doha’da fırtınalar estiren Manko Bar’a gittik.
Çok kalabalıktı. Siz de giderseniz terasında manzaraya karşı keyifli vakit geçirip, ardından yan kısma geçerek nargile keyfi yapabilirsiniz.
Vertigo Restaurant:
Instagram hikayelerimi izleyenler, bu mekanla ilgili çok yorum yazmış.
Banyan Tree Doha Otel’in teras kısmında yer alan Vertigo, çok lezzetli yemekler sunan bir Uzakdoğu restoranı.
Otelin girişinden itibaren her yer fotoğraf köşesi resmen. Suşileri ve ana yemek kısmında yer alan et alternatifleri hâlâ aklımda. Bir daha gidersem kesinlikle rezervasyon yaptıracağım yerler arasında.
W Hotel Doha:
Katar’da iş yapan çoğu insanın konaklamak için tercih ettiği otel.
Altında Papermoon hizmet veriyor. Katar’da yaşayıp İtalyan lezzetlerini özleyenlerin de ilk tercihi bu restoran.
Otelin üst katında Wahm adında bir mekan daha var. Müdürü Türk olan bu kulüp, salı ve perşembe geceleri DJ performansı eşliğinde eğlence sunuyor ve dünyanın her yerinden insanları ağırlıyor.
Yeni bir İtalyan
Ne zaman arkadaşlarla program yapılmak istense, herkesin tek sorusu olur: Nereye gidelim?
Genelde de akla gelmez öyle durumlarda iyi mekanlar.
Böylesi durumlar için sizlerle yeni keşfimi paylaşmak isterim.
Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’un teras kısmında açılan Da Vittorio Ristorante yeni bir İtalyan.
Piyasadaki en iyi isimleri toplayarak açılan mekan lezzetli yemekleri, ambiyansı ve manzarasıyla çok keyifli bir yer olmuş.
İçerisi tabiri caizse ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi. Herkes orada!
Kokteyllerini, yemeklerini deneyimlemek için bir akşam uğrayın mutlaka.
Yeni İtalyan’ımıza hoş geldin diyelim; benvenuto Da Vittorio...