Eskiden bir raconu vardı flört etmenin.
Ama gün geçtikçe yerini saçmalıklara bıraktı playboy’luk kriterleri.
Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla otururken, gezen, havasını atan, bana göre kiralık arabasıyla gününü gün eden “stajyer” playboy’lardan birini masaya yatırdık.
Efendim bu şuurunu kaybetmiş beyefendinin yaptıkları son günlerde pek çok kişinin dilinde.
Ne mi yapmış bu hayalleri boyundan büyük olan sözde playboy’cuk?
Hemen anlatayım...
Bu bey piyasanın popüler bekar hanımefendilerinden birine Instagram’dan “yürümeye” teşebbüs etmiş. Buraya kadar bir sorun yok. Ne de olsa Instagram’da birbirine yürüyen yürüyene.
Fakat beyefendi fazla ısrarcı çıkmış.
Hayalperest playboy’umuz işe boyut atlatarak kızımıza “30 bin TL bütçem var, akşam yemek yiyelim mi?” diye mesaj atmış.
Eee be hayalperest playboy, Candy Crash oyunundan can mı satın alıyorsun, “30 bin lira bütçem var” ne demek?
Arabaya benzin alsan, 2 bin TL de yemeğe versen nereden baksan 7-8 bin TL tutar. Kaldı geriye 20 bin TL.
Yemek bitiminde “Kalan param bu, teşekkür ederim, buyurun” deyip gidecek misin?
Ayrıca karşındaki kadına iltifatlar yağdırırken bu teklifle ne demek istiyorsun?
İllaki bütçeni kabul edecek birileri vardır ama önüne gelen her kadına böyle bir teklif yapma cüretini nereden buluyorsun?
Haydi sen böyle densizin tekisin diyelim, en azından bütçeni artır bari de biraz namın yürüsün.
Ahh keşke adını söyleselerdi bana.
Vallahi yazardım isminle ama dua et arkadaşların söylemedi çok zorlamama rağmen...
İstanbul’da iftar keyfi
Neredeyse yıllar sonra ramazan ayında İstanbul’dayım.
Pandemideki ev kapanmalarımızı saymazsak ve tabii ki şehirde olmanın avantajıyla her akşam bir iftar yemeğindeyim.
Kısa ve net olarak üç favori mekanımı yazıyorum sizlere...
1- Çırağan Palace Kempinski: Tuğra Restoran’da Osmanlı havasında serpme iftar yemeği ile hizmet veriyor. Tam saraylara layık bir sofra hazırlıyor sizlere. İftarda verdikleri gül şerbetini mutlaka deneyin derim.
2- Kile Restoran: Etiler’in göbeğinde yer alan mekanda her şey mi lezzetli olur! Bir suböreği var, annemizinki gibi. Bir döneri var, lezzet akıyor. Hele bir de Pelit Pastanesi’nin güllaç tatlısını yemeğin sonunda servis ediyorlar ya yemeyin de yanında yatın.
3 - Four Seasons Bosphorus Hotel: Brunch’larda olduğu kadar iftar yemeklerinde de iddiasını devam ettiriyor.
Zengin açık büfesi ile popüler kesime hizmet vermeye devam ediyor.
Birbiriyle selamlaşmak isteyen herkes mutlaka bir akşam rezervasyon yaptırıyor.
Lokma tatlısını ve tulumba tatlısını deneyin.
Hayalperest playboy
Eskiden bir raconu vardı flört etmenin.
Ama gün geçtikçe yerini saçmalıklara bıraktı playboy’luk kriterleri.
Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla otururken, gezen, havasını atan, bana göre kiralık arabasıyla gününü gün eden “stajyer” playboy’lardan birini masaya yatırdık.
Efendim bu şuurunu kaybetmiş beyefendinin yaptıkları son günlerde pek çok kişinin dilinde.
Ne mi yapmış bu hayalleri boyundan büyük olan sözde playboy’cuk?
Hemen anlatayım...
Bu bey piyasanın popüler bekar hanımefendilerinden birine Instagram’dan “yürümeye” teşebbüs etmiş. Buraya kadar bir sorun yok. Ne de olsa Instagram’da birbirine yürüyen yürüyene.
Fakat beyefendi fazla ısrarcı çıkmış.
Hayalperest playboy’umuz işe boyut atlatarak kızımıza “30 bin TL bütçem var, akşam yemek yiyelim mi?” diye mesaj atmış.
Eee be hayalperest playboy, Candy Crash oyunundan can mı satın alıyorsun, “30 bin lira bütçem var” ne demek?
Arabaya benzin alsan, 2 bin TL de yemeğe versen nereden baksan 7-8 bin TL tutar. Kaldı geriye 20 bin TL.
Yemek bitiminde “Kalan param bu, teşekkür ederim, buyurun” deyip gidecek misin?
Ayrıca karşındaki kadına iltifatlar yağdırırken bu teklifle ne demek istiyorsun?
İllaki bütçeni kabul edecek birileri vardır ama önüne gelen her kadına böyle bir teklif yapma cüretini nereden buluyorsun?
Haydi sen böyle densizin tekisin diyelim, en azından bütçeni artır bari de biraz namın yürüsün.
Ahh keşke adını söyleselerdi bana.
Vallahi yazardım isminle ama dua et arkadaşların söylemedi çok zorlamama rağmen...
İstanbul’da iftar keyfi
Neredeyse yıllar sonra ramazan ayında İstanbul’dayım.
Pandemideki ev kapanmalarımızı saymazsak ve tabii ki şehirde olmanın avantajıyla her akşam bir iftar yemeğindeyim.
Kısa ve net olarak üç favori mekanımı yazıyorum sizlere...
1- Çırağan Palace Kempinski: Tuğra Restoran’da Osmanlı havasında serpme iftar yemeği ile hizmet veriyor. Tam saraylara layık bir sofra hazırlıyor sizlere. İftarda verdikleri gül şerbetini mutlaka deneyin derim.
2- Kile Restoran: Etiler’in göbeğinde yer alan mekanda her şey mi lezzetli olur! Bir suböreği var, annemizinki gibi. Bir döneri var, lezzet akıyor. Hele bir de Pelit Pastanesi’nin güllaç tatlısını yemeğin sonunda servis ediyorlar ya yemeyin de yanında yatın.
3 - Four Seasons Bosphorus Hotel: Brunch’larda olduğu kadar iftar yemeklerinde de iddiasını devam ettiriyor.
Zengin açık büfesi ile popüler kesime hizmet vermeye devam ediyor.
Birbiriyle selamlaşmak isteyen herkes mutlaka bir akşam rezervasyon yaptırıyor.
Lokma tatlısını ve tulumba tatlısını deneyin.