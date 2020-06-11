Hafif hafif tatil modu

Malum artık dereceler 30’ları görmeye başladı, güney kesimler de yeni normale geçiş yaptı.
Ben de dün 6.5 saatlik araba yolculuğuyla Bodrum’a giriş yaptım.
İstanbul’da 30 derecelerde bıraktığım havalar, burada 40’lara ulaşmış bile!
Uzun bir karantina döneminden sonra bir süre Bodrum kafası bana iyi gelecek diye düşünüyorum.
Bu yazın yeniliklerini ve normalleşme hareketlerini önümüzdeki yazılarımda sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bana iyi tatiller o zaman...
Kocamda değişen bir şey yok!
Tam da artık hiçbir şeye kolay kolay şaşırmam diye düşünürken, bir sosyetik çiftimiz beni haksız çıkardı.
Bu orta yaşın
biraz üstü güzellik ve gençlik düşkünü sosyetik çift beni nasıl mı şaşırttı...
Efendim, çiftin X kromozomu fazla olan üyesi, büyük bir bilmişlikle kocasına dünyaca ünlü bir kozmetik markasından satış temsilcisi arkadaşın tavsiyesiyle havyarlı krem alır.
Kendine de birkaç bin liralık ürün alıp evinin yolunu tutar.
Üç-beş gün sonra mağazaya gelip satışçı kızımıza söylenmeye başlar, “Bu krem bir işe yaramadı, eşimde
hiçbir değişiklik yok” diye. Bir de üstüne “Kocam midesini bozdu” demez mi!
Meraklanan
satışçı kızımız, “Değişiklik zamanla olur ama midesi neden bozuldu eşinizin?” diye sorduğunda aldığı beklenmedik cevapla şoka girer: “Neden olacak her gün yarım çay kaşığı yediriyorum kremi eşime de ondan!”
Eee be teyzecim senelerdir manavdan mı kozmetik ürünü alıyorsun?
Sen kendin kremleri fıs fıs sürerken, kocana hangi akla hizmet yediriyorsun!
İlişkiye hazır değilim
Ahh ahh eskiden erkekler kızlara çıkma teklifi etmek için heyecanlanır, bini bin yarar, saçlarına jöleler sürüp ütülü gömlekler, çizgisi belli pantolonlar giyip fark edilmeyi beklerdi.
Devir nasıl değiştiyse şimdi kızlarımız aynı modda gözüküyor.
Son zamanlarda hangi kız arkadaş grubumla otursam, duyduğum sorunlar neredeyse aynı.
Kızlar erkeklere çıkma teklifi ediyor.
Erkeklerin cevabı ise ağızbirliği yapmışlar gibi aynı: “Ben ilişkiye hazır değilim.”
Eyvah eyvah devir tam değişti.
Kızlar düzgün bir arkadaşlık moduna girmek isterlerken, artık kaçan erkekler oluyor.
Hadi bakalım hayırlısı.
Pandemi dönemi herkesin düzeni değişti. Kim bilir daha neler göreceğiz...
Hafif hafif tatil modu
Malum artık dereceler 30’ları görmeye başladı, güney kesimler de yeni normale geçiş yaptı.
Ben de dün 6.5 saatlik araba yolculuğuyla Bodrum’a giriş yaptım.
İstanbul’da 30 derecelerde bıraktığım havalar, burada 40’lara ulaşmış bile!
Uzun bir karantina döneminden sonra bir süre Bodrum kafası bana iyi gelecek diye düşünüyorum.
Bu yazın yeniliklerini ve normalleşme hareketlerini önümüzdeki yazılarımda sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bana iyi tatiller o zaman...
Kocamda değişen bir şey yok!
Tam da artık hiçbir şeye kolay kolay şaşırmam diye düşünürken, bir sosyetik çiftimiz beni haksız çıkardı.
Bu orta yaşın
biraz üstü güzellik ve gençlik düşkünü sosyetik çift beni nasıl mı şaşırttı...
Efendim, çiftin X kromozomu fazla olan üyesi, büyük bir bilmişlikle kocasına dünyaca ünlü bir kozmetik markasından satış temsilcisi arkadaşın tavsiyesiyle havyarlı krem alır.
Kendine de birkaç bin liralık ürün alıp evinin yolunu tutar.
Üç-beş gün sonra mağazaya gelip satışçı kızımıza söylenmeye başlar, “Bu krem bir işe yaramadı, eşimde
hiçbir değişiklik yok” diye. Bir de üstüne “Kocam midesini bozdu” demez mi!
Meraklanan
satışçı kızımız, “Değişiklik zamanla olur ama midesi neden bozuldu eşinizin?” diye sorduğunda aldığı beklenmedik cevapla şoka girer: “Neden olacak her gün yarım çay kaşığı yediriyorum kremi eşime de ondan!”
Eee be teyzecim senelerdir manavdan mı kozmetik ürünü alıyorsun?
Sen kendin kremleri fıs fıs sürerken, kocana hangi akla hizmet yediriyorsun!
İlişkiye hazır değilim
Ahh ahh eskiden erkekler kızlara çıkma teklifi etmek için heyecanlanır, bini bin yarar, saçlarına jöleler sürüp ütülü gömlekler, çizgisi belli pantolonlar giyip fark edilmeyi beklerdi.
Devir nasıl değiştiyse şimdi kızlarımız aynı modda gözüküyor.
Son zamanlarda hangi kız arkadaş grubumla otursam, duyduğum sorunlar neredeyse aynı.
Kızlar erkeklere çıkma teklifi ediyor.
Erkeklerin cevabı ise ağızbirliği yapmışlar gibi aynı: “Ben ilişkiye hazır değilim.”
Eyvah eyvah devir tam değişti.
Kızlar düzgün bir arkadaşlık moduna girmek isterlerken, artık kaçan erkekler oluyor.
Hadi bakalım hayırlısı.
Pandemi dönemi herkesin düzeni değişti. Kim bilir daha neler göreceğiz...