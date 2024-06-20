Hadi buradan yak bakalım!

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Vize almanın zorlaştığı bir dönemde pasaportu olanlara iyi bir kaçış rotası olabilir diye düşünüyordum...

Ancak bazı acenteler bayram tatilinde yüzlerce kişiyi gemilerle Rodos Adası’na götürünce işler karıştı.

Yoğun talep nedeniyle çoğu kişi kapıda kaldı!

Şimdi benim anlamadığım; kim suçlu?

Acentelere güvenen tatilciler mi?

Ülkelere güvenen acenteler mi?

“Bu kadar insan beklemiyorduk” deyip bayram günü kapılarını kapatan Yunanlılar mı?

Bodrum Marmaris hattı

Bayram seyran demeden güney sahillerine bir ineyim bakayım dedim ve tatilin başlamasıyla kendimi Bodrum’da buluverdim.

Öngörülerime güvenirseniz, bu fiyatlarla Bodrum’da bu sezon çoğu mekân iş yapamaz diyorum...

Neyse...

Pazar akşamı Maxx Royal içindeki Scorpios Beach’in açılışına gittim.

Akşamüstü partisinde yaklaşık 1000 kişi vardı.

DJ’ler arka arkaya performans sergiliyordu.

Beach, restoran ve parti alanı olarak üç kısımdan oluşuyor plaj.

Açılış günü olmasına rağmen servis başarılıydı, bir sıkıntı yaşanmadı.

Güvenlik sistemi de iyi görünüyordu.

Ben sevdim Bodrum Scorpios’u. Bodrum’a yolunuz düşerse, rezervasyon yaptırıp gidin derim.

Oradan hooop Marmaris D Maris’te aldım soluğu.

Bu sene oradan oraya gezmek yerine tesis içinde dinlenmeli, eğlenmeli bir bayram geçireyim dedim.

İyi de düşünmüşüm, sonradan anladım.

Otel müşterilerinin büyük bölümü Türk’tü.

Akşamları Zuma ve Manos restoranları tamamen doluydu, öğlenleri La Guérite de öyle...

İlgimi çeken tek şey, aşırı bir tekne yoğunluğu olmamasıydı.

Normalde teknelerden deniz görünmezdi burada. Bu bayram belli ki herkes adalara kaçıvermiş.

Dilerim 9 günlük tatil çok güzel geçer ve herkes işine gücüne enerjik bir şekilde döner...