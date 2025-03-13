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Futbolcuysan giremezsin!

#Arda Turan#Oxford#Futbol

Son zamanlarda oturduğum masalarda ve işletmecilerle sohbetlerimde duyduğum kurala takılı kaldım. Anlam veremedim, sizlerle paylaşmak istedim.

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Bazı mekânlar, rezervasyon yaptırmak isteyen futbolcuları “Maalesef doluyuz, yerimiz yok” gibi gerekçelerle geçiştiriyormuş.
Ünlü ya da ünsüz fark etmeksizin hem de. Başkasının yanında gelen futbolculara da tavır yapıyor, üstü kapalı uyarılarda bulunuyorlarmış.
Benim anlamadığım futbolcular öcü mü?
Sorun popüler olmaları mı?
Yakışıklılık ve karizmalarıyla insanların ilgilerini çektikleri için bir kıskançlık mı var yoksa?
Geçmişte Hülya Avşar’ın söylediği söz de geliyor aklıma.
“Futbolcular çok görgüsüz ve eğitimsiz” demişti ünlü sanatçı...
Sonra Arda Turan da “Sanatçılar Oxford mezunu değil mi” diye cevap vermişti...

Nerede o eski ramazan sofraları

Yine ne varsa analarımızın sofralarında var. Evlerimizde ya da misafirliğe gittiğimiz yerlerde kurulan, gözümüzün de midemizin de bayram ettiği iftar sofraları en iyi sofralardı.
Müsriflik demeyin.
Çeşit çeşitti o masalar ama tabaklarımıza yiyeceğimiz kadar koyardık tabii.
Şimdi otel veya restoranlarda kişi başı ortalama 5 bin lira ödüyorsunuz, masanıza ufacık bir yufkaya sarılı et ya da minik bir parça kuzu eti geliyor.
Müşteriyi önden iftariyeliklerle tıka basa doyurup et porsiyonlarını ufacık tutuyorlar.
Kıt kanaat geçinen analarımız ellerini korkak alıştırmayıp tabakları doldururken, kişi başı 5 bin lira ücret alıp kuş yemi kadar et kullanan 5 yıldızlı mekânları anlamak mümkün değil.
Bu sene çoğu işletme sınıfta kaldı.
Bolluk ve bereket ayı ramazanda fiyatları tavan, ikramı taban yapmak helal midir? Sizlere soruyorum sevgili okuyucularım...

 

#Arda Turan#Oxford#Futbol
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