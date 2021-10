Fotoğraf çekme haftası bitti mi?

Mekanların uzun süre kapalı kalmasından mıdır nedir bilmiyorum, bu hafta gittiğim yerlerde gördüğüm bazı uygulamalar bana biraz saçma geldi...



Bu hafta fazla sosyalleştim. Eski günlerdeki gibi haftamı davetler, doğum günleri, mekan açılışlarıyla geçirdim.

Birkaç mekanda başıma gelenler ve duyduklarım karşısında oluşan surat ifademe o an yanımda olan arkadaşlarım hâlâ gülüyor.

Mesela...

Six Senses Hotel Sarıyer:

Pazar günü kahvaltı ettiğim başka bir mekandan Six Senses Otel’e geçtim.

Ekip çok tatlı bir şekilde masama kadar eşlik etti.