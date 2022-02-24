Fatura gerçek çanta sahte!

Pandemi yasaklarının hayatımıza girdiği, zorlu geçen 2020’nin ardından 2021 senesinden beklentilerimiz çok büyüktü. Ama normale dönme çabası içinde geçirdiğimiz bir yıl oldu.

Sosyal medya her zamanki gibi bu yıl da popülerliğini korudu. Yine bu mecralarda yayılan başlıklar gündemi belirlemede etkin oldu.

Hayatımızda büyük yer kaplayan sosyal medya ile ilgili naçizane bir değerlendirme yapmak istedim...

En iyi influencer: Yaptığı eğlenceli ve ti’ye alan paylaşımları ile kesinlikle Tansu Dayan favorimdi.

En iyi YouTuber: Herkesin YouTuber veya Vlogger olduğu dönemde benim en beğendiğim, enerjisi en yüksek isimlerden biri sevgili Sibil Çetinkaya’ydı.

En iyi magazin sayfası: Magazinin profesyonel kısmı bir yana, kendi yorumlarıyla da magazini şenlendiren 2. Sayfa ve Gazetemagazin sayfaları favorilerimden.

En dikkat çeken paylaşım: Tarkan’ın cool baba olmaya çalışırken kızının tütülü eteğiyle verdiği poz sosyal medyayı salladı.

En çok like alan fotoğraf: 382 milyon takipçisiyle Instagram rekorunu elinde tutan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisinin hamileliğini duyurduğu paylaşıma 32.3 milyon beğeni geldi.

En çok giyilen kıyafet: