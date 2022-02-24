Fatura gerçek çanta sahte!

Avrupa ve Dubai’deki pahalı mekanlarda artık erkekler sadece pahalı saatleriyle değil, büyük tektaş yüzükleriyle de gösteriş yapmaya başlamış. “Bu moda nereden çıktı” diye soracak olursanız, öncüsü Avrupa’daki futbolcular derim.
Ronaldo ve Neymar’ın baget pırlanta yüzükleri hatırı sayılır büyüklükte.
Ülkemizde şu anda erkekler arasında bu moda başlamadı. Peki başlarsa öncüsü kim olur dersiniz?
Ben, Acun Ilıcalı’nın pahalı saatlerinin yanına 10-15 karatlık pırlanta yüzük çok yakışır derim ama takacağını pek sanmam.
Kadınların tektaşlarına çok aşinayız. Özellikle son zamanlarda evlilik teklifleri Instagram’da paylaşılır paylaşılmaz başlıyoruz araştırmaya, yüzük kaç karat, modeli ne, fiyatı nedir diye... Sene başında Hadise’nin evlilik haberiyle başlayan bu furya, bu hafta Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ve Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftleriyle devam etti. İki çiftin ortak noktası, birbirlerine ikinci şansı tanımış olmaları. Umarım bu sefer çok mutlu olurlar.
Amma velakin gittiğim iki mekanda da karşılamada bulunan kızların agresif tavırları sebebiyle müşterilerle gerilim yaşandı.
Olayı şöyle anlatayım:
Geçtiğimiz günlerde İstinye’de bir AVM’de masamız kalabalıklaştı diye ekstra bir sandalye istedik.
“Servisi engelliyor, sandalye koyamam buraya” dediler.
“Köşedeki masadayız, sadece kahve içeceğiz, sıkıntı olmaz” desek de bizi içeride bir masaya almayı teklif ettiler.
“Burada daha büyük masa açılınca bizi alırsın” dedik ama mekanda çalışan görevli arkadaş açılmayacağını söyledi. Fakat dediğimiz oldu ve 5 dakika sonra masa açıldı. Yani diyeceğim o ki, agresif olmak bir şey kazandırmaz.
“Müşteri her zaman haklıdır” derler.
Haklılık, haksızlık da değil konu ama biraz daha
Kim derdi ki 2 gün sonra gideceğimi...
Evet, hafta sonumu Kayseri’ye bağlı Erciyes Dağı’nda geçirdim.
İyi mi yaptım, bence iyi yaptım. Temiz hava çok iyi geldi.
-20 derece, üşüme hissim olduğunu bana tekrar hatırlattı.
Kısaca Erciyes Dağı izlenimlerimi anlatayım sizlere, neler var neler yok diye...
Kış turizminin önemli yerlerinden olan Erciyes’te 2 ay önce açılan Radisson Blu Otel’de konakladık.
Çok yeni bir dağ oteli olmasına rağmen hızlı bir giriş yapmış dağ turizmine.
Bi sakin olun millet. O Kendall Jenner, dünyaca ünlü bir model.
215 milyon kişi takip ediyor.
Koyduğu bikinili fotoğrafı 12 milyon kişi beğenmiş. Kadın kusursuz vücudunu sergilemiş.
Peki siz ne yapıyorsunuz?
Bence çok sıkıldınız evlerde, önünüze ilk çıkan fotoğrafı taklit ettiniz.
Pandemiden yavaş yavaş çıkmaya başlasak da sosyal medyada etkileri devam ediyor.
Bu arada şunu da söyleyeyim, sosyal medyada her şeye varım. Güzel olan vücutların ayarında açılmasına, mutlu olan evliliklerin mutluluk pozlarına, lüks yaşayanların yaşantılarını göstermesine, eğlenceli tiplerin komedi videolarına...
Yıldızname; kişinin isim, doğum tarihi gibi bilgilerinden yola çıkarak hayatı hakkında yorum yapma yöntemi.
Günümüzün hem güzel hem popüler ünlülerinden biri olan arkadaşım, yıldızname ve astroloji haritasına baktırdığını ve duyduklarının etkisinden hâlâ çıkamadığını anlattı.
Tüm karakteristik özelliklerinin, hayatındaki detayların ve aile ilişiklerinin bir bir önüne dizilmesinden çok etkilenmiş.
Ama takıldığı ve uykularını kaçıran asıl konu başka...
2022’nin yaz aylarında genç ve sarışın bir kadın hayatına bomba gibi düşecekmiş. İlişkisindeki tüm dengeleri değiştirecek olan bu kadın, uzun soluklu sevgilisiyle ayrılmalarına neden olacakmış!
Bunu öğrenmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu tartışılır.
Hatta o kadar çok ki, biz bile yer bulmakta zorlanıyoruz.
Tabii ki ülkemizin turistler tarafından tercih edilmesi güzel. Dövizler gelsin, insanlar bütün güzelliklerimizi görsün.
Benim de bu ara gelen çok yabancı arkadaşım var.
Amma velakin bazı mekanlarda servis yapan arkadaşların davranışlarından ve üslubundan şikayet ediyor birçoğu.
Tabii ki herkes İngilizce, Arapça, Fransızca bilmek zorunda değil ama dünyada tek ortak dil var; beden dili.
Yani kibarlık, güleryüz ve mütevazılık. Bunlarla, olmayan yabancı dili kamufle edebiliriz.
Mekan sahibi ya da işletmeci arkadaşlarımızın bu durumu sürekli kontrol etmesi, gelen turistleri dükkanlarından mutlu yolcu etmesi gerekir.
Metaverse’ten bahsediyorum, evet.
“Bu ne, ne diyorsun?” demeyin, parsel parsel yeni düzen kuruluyor.
“Nedir bu Metaverse?” diye koyuldum kendimce bir araştırmaya. Anladığım kadarıyla sizlere de aktarayım.
Antik Yunanca kökenli “meta” (öte demek) ve Batı dillerindeki “universe” (evren demek) kelimelerinin birleşiminden elde edilen bir siber uzay birimi.
Nedir bu siber uzay birimi? Burada insan vücudu yok. Burası sadece insan zihninin temsil edildiği bir yer.
2000’li yılların başında “Second Life” oyunuyla popülerleşmeye başlayan Metaverse, son 1 yıldır yaşanan gelişmelerle teknoloji ve iletişim gündeminin üst sıralarına yükseldi bile. Şu an herkes kapış kapış yer alıyor.
Büyük kurumsal firmalar, yatırımlarını Metaverse üzerine yapmaya başladı.
Dünya giyim devi H&M, Metaverse’te bir mağaza açmış.
Sosyal medya her zamanki gibi bu yıl da popülerliğini korudu. Yine bu mecralarda yayılan başlıklar gündemi belirlemede etkin oldu.
Hayatımızda büyük yer kaplayan sosyal medya ile ilgili naçizane bir değerlendirme yapmak istedim...
En iyi influencer: Yaptığı eğlenceli ve ti’ye alan paylaşımları ile kesinlikle Tansu Dayan favorimdi.
En iyi YouTuber: Herkesin YouTuber veya Vlogger olduğu dönemde benim en beğendiğim, enerjisi en yüksek isimlerden biri sevgili Sibil Çetinkaya’ydı.
En iyi magazin sayfası: Magazinin profesyonel kısmı bir yana, kendi yorumlarıyla da magazini şenlendiren 2. Sayfa ve Gazetemagazin sayfaları favorilerimden.
En dikkat çeken paylaşım: Tarkan’ın cool baba olmaya çalışırken kızının tütülü eteğiyle verdiği poz sosyal medyayı salladı.
En çok like alan fotoğraf: 382 milyon takipçisiyle Instagram rekorunu elinde tutan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisinin hamileliğini duyurduğu paylaşıma 32.3 milyon beğeni geldi.
En çok giyilen kıyafet:
Bu sefer Emirates Havayolları’nı tercih ettik arkadaşımla.
İki arkadaş beş büyük valizle tatile çıktık çıkmasına ama bagaj hakkımızı birazcık aşmışız.
“Neyse gidelim bagaj aşım parasını ödeyelim de biletlerimizi alalım” dedi arkadaşım.
19 kilo fazlalığın parasını ödemek için koştur koştur Emirates ofisine gitti.
Bagaj aşımına kilo başına 25 dolar istediler.
Yani tam 475 dolar (6 bin TL) ekstra masraf çıktı bize!
Birisi yediği restorandaki yemeği paylaşır, altına “İnsanlar aç” diye yorum yazarlar...
Bir başkası yeni arabasını paylaşır, “Bu krizde milyonluk araba mı alınır” diye saldırırlar...
Bir diğeri tatilden paylaşım yapar, “Ülkede bunlar bunlar olurken tatile mi gidilir” derler...
Bunun gibi yüzlerce örnek sayabilirim.
İnsanlar sosyal medyada paylaşım yapmaktan korkar hale geldi.
İşin garibi bu saldırıları yapanlar kendi ekmeğinin peşinde, işinden gücünde olan, orta halli veya orta halin altındaki kesim değil.
Tam tersine tam da o restoranlara giden, o arabalara binen, o tatilleri yapanlar.
Ama hiçbir zaman o tahta kimse oturtulamadı.
Sezen Aksu dendi, Ajda Pekkan dendi, Hande Yener ile Demet Akalın senelerce kıyaslandı, kavgalar ettirildi, küstürüldü ama polemik bitmedi.
Hadi buyurun buradan yakın; bu hafta itibarıyla iki sanatçımız daha dahil oldu “taht kavgası”na!
Hadise’nin ‘en iyi şarkıcı’ dalında Pantene Altın Kelebek almasının ardından Gülşen sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
Ünlü popçu, bir takipçisinin “Gülşen’e bir şey olursa Türkiye’de bitmek üzere olan pop müziğine veda ederiz.
O yüzden Tanrı Kraliçe’yi korusun” şeklindeki paylaşımına kendi hikayesinde yer verdi, altına da “Nokta” yazdı.
Onun bu çıkışıyla birlikte magazin kazanları kaynamaya başladı; “Hadise mi, Gülşen mi?” diye.
Turizmde zirvenin bayrağını taşımaya devam ediyor gibi gözüküyor Dubai.
Expo 2021’in de açılmasıyla 20 milyon kişinin geldiği şehirde ciddi bir yoğunluk ve event çılgınlığı var. Restoranlarda yer bulmak imkansız olmasa da biraz zorlanabilirsiniz.
Yeni yerlerin de açılmasıyla bu sezonun kazananı yine Dubai olur gibi hissediyorum.
“Orada yaşam nasıl?” diye sorarsanız, ülkeye girerken PCR testi yaptırma zorunluluğu devam ediyor.
Geldiğiniz yerde yaptırmanız yetmiyor, uçaktan indikten sonra havaalanında da test yapıyorlar. Sonra şehre giriş yapabiliyorsunuz.
Expo 2021’den dolayı mekanlarda iş yemeği yiyen takım elbiseli erkekler ve şık kadınlar göze çarpıyor.
“Alışveriş nasıl?” derseniz, mağazalarda ürün bolluğu mevcut ve her şey kapış kapış gidiyor desem abartmış olmam.
Bazılarımız “Ay ne kıro!” derdik, bazılarımız da “Ohh ohh” der dans ederdik.
Ama orkestradakiler ve garson arkadaşlar o paraları toplarken de mutlu olurduk.
Şimdilerde canlı müzik eğlencelerinin artmasıyla birlikte bu kültür geri geldi. Para atan kişiler için “çok eğlendiğini gösterme şekli” olan bu uygulama, sanatçılar açısından da rahatsız edici bir durum değil bana kalırsa.
Kimseyi rahatsız etmeyen bir eğlence anlayışı bu.
Kısacası alan memnun, veren memnun.
Ama tabii eskiden atılan dolarlar şimdi yerini Türk lirasına bıraktı, onu da belirtmeden geçmeyeyim...
‘Selam ben influencer Sinem’
Son dönemin yükselen değeri influencer’lık.
Bir sanatçımızın menajerliğini yapan bu arkadaşım, hafta sonu konserlerinden sonra Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken rahat uyuyabilmek için içinde para olan ufak çantasını koltuğun üstündeki dolaba yerleştirmiş.
Ve uçağın havalanmasıyla uyumaya başlamış.
O ara bir kişi arkadaşımızın uykusundan istifade ederek çantasından dolar dolu zarfı güzelce almış.
100 dolarlık banknotları alıp zarfı 1 dolarla doldurmuş.
Üzerine de anlamasın diye iki adet 100 dolarlık banknot bırakmış!
Uçaktan inip havaalanında alışveriş yapan arkadaşım kasaya geldiğinde ne görsün; 100 dolarlık banknotların yerinde 1 dolarlar var!
Hemen havaalanı polisine gidip şikayette bulunmuş.
Bu konu herkesi ikiye ayırır, hem zengin hem yakışıklı/güzel bulan sesini bile çıkarmaz, oylamaya yorum dahi yapmaz tabii ki...
Geçtiğimiz günlerde Los Angeles’taki LACMA davetine dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez de katıldı.
Jeff Bezos’un yakın arkadaşı Leonardo DiCaprio da davetteydi.
Lauren’in DiCaprio’ya bakışı, tüm dünyada dedikodu kazanlarını kaynattı.
“Sevgilin zengin de olsa, bir yakışıklı görünce unutuyorsun” söylemlerini alevlendirdi.
Eee güzele bakmak sevaptır diye boşuna dememişler.
Haklı mı haksız mı diye ankete düşmüş bu söylemi.
Bana göre haklı olduğu tarafı, yurtdışında kutlanması konusu.
Evet, orada doğal ve daha coşkulu oluyor, daha büyük partilerle karnaval havasında geçiyor Cadılar Bayramı.
Haksız olduğu kısım ise “komik duruma düşürüyoruz” eleştirisi. Komik duruma düştüğümüz o kadar çok durum varken bu mu seni rahatsız etti sevgili Gökhan?
80 milyonluk ülkede toplasan 500 ya da 1000 kişinin “Cadılar Bayramı” adı altında parti yapıp eğlenmesi bana hiç de komik duruma düşüyormuşuz gibi gelmedi vallahi.
“Giyin, süslen, değişik makyaj yap, dans et” kafasında herkes.
Kenan Doğulu’nun dediği gibi; “Bir yerlerde şenlik olsa, sebeplensek eğlensek” kafası...
Stres koçu
Yeni adres Galataport
Galataport, uzun hazırlıklar sonucu eksikleri olsa da kapılarını açtı.
Resmi açılışını 29 Ekim’de (yarın) yapacak olan Galataport, birçok markayla İstanbul’a yeni bir soluk getirmeye aday.
Büyük cruise gemilerinin yanaşmaya başladığı mekanların hummalı bir şekilde çalıştığı yerde, mağazalar da hazırlıklarını son sürat sürdürüyor.
Sahil kısmında boydan boya yürüyüşünüzü yaparken, mekanlara göz atıp canınız nereyi istiyorsa oturabileceğiniz yerler açılıyor. Bodrum’un meşhur balık restoranı Sait en başta konumlanıyor. Hemen altında Londra ve Dubai’de de yer alan Roka Restoran hizmete girecek. Açılış şubat ayında.
Onun hemen yanında senelerin Karaköy Liman Lokantası var. Mekan, hazırlıklarının çoğunu bitirmiş, kapılarını açmış bile. Değişmeyen menüsü, hatta eklemeleriyle gayet başarılı bir mutfak çıkarmışlar. Yanında da Beymen mağazası açılıyor, şubat ayında.
Gençler için Popülist isimli, 600 kişilik bir mekan yapılmış Galataport’ta. Teras katını da 150 kişi kapasiteli etkinlik alanı yapmışlar.
“Birlikte çalışması en zor sanatçılardan” derlerdi.
Ama görüyorum ki enerjisi 180 derece değişmiş oyuncunun. Giyim tarzı, sosyal medya fotoğrafları, eşi Burak Özçivit’in davetinde magazinci arkadaşlara verdiği röportajdaki sıcaklığı inanılmaz hoşuma gitti. Demek ki anne olduğu için uzun ara verdiği setlere dönmek yaramış Fahriye Evcen’e...
İzmir çıkarmasının ardından
Avrupa seyahatine çıkamadığım haftalarda Türkiye’de bir yerlere gidiyorum ya da gitmeye çalışıyorum.
Geçen hafta sonu da bir İzmir çıkarması yaptık arkadaşlarla.
İki yakın arkadaşımızın açtığı İzmir Marriott Hotel’de gerçekleşen partiye katıldık.
5 günlük Paris turum bana nasıl iyi geldi anlatamam...
Hele hele hava sıcaklığının 25-26 derecelerde olması, güneşin iç ısıtması paha biçilmezdi.
Gelelim Paris’te olup bitenlere...
Burada hayat normale dönmüş dersem, eksik söylemiş olurum. Normalin de üstünde yaşanmaya başlanmış Paris’te.
Bütün restoranlar açılmış ve neredeyse hepsi tamamen dolu. Gece kulüplerinin önündeki uzun kuyruklar, diğer sokaklara taşmaya başlamış. Kulüplerin içinde adım atmak, dans etmek kalabalıktan zor olsa da her şey çok güzel.
Özlediğimden herhalde, sabahlara kadar dans ettim, yeni yeni arkadaşlar edindim.
Sadece garibime giden şu oldu... Dün dönerken havaalanında hiçbir kafe, mağaza ve lounge’un açık olmadığını gördüm.
Fatura gerçek çanta sahte!
Yeni dolandırıcılık yöntemleri moda olmuş.
Kahvaltıdayken konuştuğumuz bir konuyu size aktarayım hemen...
Dünyaca ünlü mağazalarda çalışan bazı personeller, yeni bir yöntem geliştirmiş.
İddiaya göre, çok alışveriş yapan müşterilerin üstüne olan alışveriş faturalarının çıktılarını, internet üzerinden marka ürün satışı yapan site sahiplerine ortalama 1000-1500 Euro’ya satıyorlarmış.
Bu siteler de aynı model ürünlerin sahtelerini alıp ya da yaptırıp o faturalarla “gerçek” diye kendi müşterilerine fahiş fiyatlarla satıyormuş.
“Ünlü markaların zor bulunan ürünlerini size hemen ulaştırırız” mottosuyla türeyen bu alışveriş “danışmanlarının” sayısı son günlerde iyice arttı.
Zaten inanın o ürünlerin bu kadar hızlı ve kolay bulunmasına imkan yok.
Yani diyeceğim o ki; alışveriş yaparken bazı dijital ‘personal shopper’ların ürünlerini tekrar kontrol ettirin.
Hem iki katı fiyat ödeyip hem de sahte ürün almayın sevgili hanımlar...
Gündemdeki ilişkilerde favorilerim
Ay ayy magazin sayfaları yeni yeni aşklarla dolup taşmaya başladı.
Günlerdir gazeteler, magazin portalları sallanıyor yeni ilişkilerle.
Uzun süredir aşk yaşamayan Hülya Avşar, derici Cemal Güzelci’yle flörte başladı.
Ben çok yakıştırdım yeni çiftimizi.
Belli ki Avşar Kızı’na iyi gelmiş Cemal Beyciğim.
Aman aman çok mutlu olsunlar.
Avşar’dan sonra Kubilay Aka da sorunlu ilişkisinin ardından Aslı Bekiroğlu ile görüntülendi.
Yakışıklı oyuncu da “Yıkılmadım ayaktayım, buradayım” dedi.
Biliyorsunuz magazinin hareketlenmesi en keyif aldığım durumlardan.
Daha çok aşklar okumamız dileğiyle.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla ummadığımız aşk haberleri görmeye başlarız.
Bakalım bu yaz en çok hangi çiftimize şoke olacağız...
Bekleyip görelim...