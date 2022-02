Erciyes merkez eğleniyor herkes

Geçtiğimiz hafta normalde Paris Moda Haftası’nda olmam gerekiyordu.



Ufak tefek aksilikler yüzünden gidemedim.

Zaten sosyal medyada gördüğüm manzara karşısında da “İyi ki buradaymışım” dedim.

Tamam, moda haftası paylaşımlarında gerçekten renkli, eğlenceli kareler vardı.

Sosyal medya fenomeni arkadaşlarımın güzel kombinli fotoğraflarına da like üstüne like attım...

Amma velakin sırf moda haftası var diye biletini alıp koştur koştur Paris’e giden, belki de şehri ilk kez ziyaret eden bazı isimleri de garipsedim.

Eee be yavrucuğum senin ne işin var moda haftası zamanı oralarda?