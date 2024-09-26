Elveda Meto, elveda...

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Başarılı işler yapmış, kendi hayatını kendi içinde yaşamış, çoğu magazin figürü gibi ortalığı karıştırmamış, polemikler yaratmamış...

Herkesten sevgiyle bahsetmiş ve herkes tarafından da sevgi dolu sözlerle bahsedilmiş...

Evet, Metin Arolat’tan söz ediyorum.

Onunla birlikte çalışmış, çok özel anılar paylaşmış, dostluğunu hep hissetmiş biri olarak, ölümü karşısında büyük üzüntü duyduğumu söylemek istedim.

52 yaşında gelen bu erken ölüm, hepimizi şoke etti.

Ölüm sebebi olarak serum deniyor, zayıflama iğnesi deniyor, o deniyor bu deniyor şimdi. Bu saatten sonra bir kıymeti var mı?

Şarkında da söylediğin gibi ‘yine bir başıma’... Geldin ve gittin Metocum.

Seni her zaman iyi hatırlayacağız ve miras bıraktığın şarkılarınla hüzünlenip eğleneceğiz.

Yolun ışıklı olsun, elveda Metin Arolat...

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İstanbul’a dönüş zamanı

Şehre dönüşün en güzel yanları mekânların yeniden dolması, tanıdıklarla karşılaşıp yaz sohbetleri yapmak.

Geçtiğimiz hafta sonu üç mekân gezdim, uzun zamandır görmediğim herkesi görüp sohbet ettim diyebilirim.

Eee tabii ben de uzun süre sonra İstanbul’da hafta sonu geçirmenin keyfini çıkardım. Şehirde neler oluyor, bakalım mı...

∆ PaperMoon: Tam bir klasik. Her zaman akla ilk gelen adreslerden. Lezzetli yemekleri, ambiyansı, kitlesiyle zirvedeki mekânlar arasında yer almaya devam ediyor. Benim gittiğim cuma akşamı da bir keyifli, bir eğlenceliydi ki sormayın. Uzun süre sonra özlediğim Paper Moon gecesini yaşadım.

∆ Arkestra: Son zamanlardaki en favori mekânım olduğunu beni tanıyan herkes bilir. “Friends & family” konseptiyle tamamen kaliteli çevreye hizmet veren bir mekân. Rezervasyonları günler öncesinden doluyor. Alt katta yemeğe yer bulmakta zorlanırsanız, sizi üst kattaki lounge kısmında ağırlıyor. Müzikleri, kokteylleri ve şef Cenk’in muhteşem lezzetleriyle bu kış Arkestra şov yapar!