Dubai’nin en yenisi

Haberin Devamı

Yazılarımı veya sosyal medyamı takip edenler bilir Dubai sevgimi.

Burada yeni bir otel açıldığını duyunca deneyimlemem gerektiğini düşünüp hemen geldim.

Dünyanın en prestijli otel gruplarından Dorchester’in Londra, Los Angeles, Miami gibi birçok yerde oteli var. Yeni otelleri The Lana’yı da Dubai’de açmışlar.

The Lana, Dubai’nin Business Bay bölgesinde hizmet veriyor.

Marinanın hemen yanında yer alan otelin dizaynı ve dekorasyonu özenle yapılmış diyebilirim.

30’uncu katta yer alan sonsuzluk havuzunda güneşlenip kokteylinizi içerken şehri kuş bakışı izleyebilirsiniz.

Bir de fotoğraf bölümü yapmışlar, hemen bir kare çekip sosyal medyamda paylaşıverdim.

Kaldığım Junior Suite odası gayet büyük ve kullanım alanı fazla. Ivır zıvır doldurmadan dizayn edilmiş.

Otelin içinde yer alan restoran da tam bir buluşma yeri olmuş, popüler mekânlar arasına girmiş bile. Jara by Martín Berasategui adı. Deneyimlemek isteyenlere gelsin...

Otelde konaklarsanız dış alanda koşunuzu yapıp, kahvaltı salonunda kahvaltınızı edip, Christian Dior spa’sında şahane bir gün geçirebilirsiniz.

Dubai’ye yolu düşenler, bir göz atsın derim...

Haberin Devamı

Otur izle be evladım!

Bitmedi bu sahneye atlama, sanatçıya bir şey fırlatma, hakaret etme dönemi!

Neden yerimize oturup şarkıları adamakıllı dinleyemiyoruz?

Neden illa bir olay yaratacak biri çıkıyor ve sahnedeki şarkıcıyı zorda bırakıyor, anlam veremiyorum.

En son Hadise’nin Bursa konserinde sahneye fırlamış bir hayranı.

Eee otur uslu uslu izle be evladım.

Çok seviyorsan eşlik et şarkılarına.

Atladın da ne oldu, soruyorum sana ne oldu?