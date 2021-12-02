Dubai’de sezon

Bazılarımız “Ay ne kıro!” derdik, bazılarımız da “Ohh ohh” der dans ederdik.
Ama orkestradakiler ve garson arkadaşlar o paraları toplarken de mutlu olurduk.
Şimdilerde canlı müzik eğlencelerinin artmasıyla birlikte bu kültür geri geldi. Para atan kişiler için “çok eğlendiğini gösterme şekli” olan bu uygulama, sanatçılar açısından da rahatsız edici bir durum değil bana kalırsa.
Kimseyi rahatsız etmeyen bir eğlence anlayışı bu.
Kısacası alan memnun, veren memnun.
Ama tabii eskiden atılan dolarlar şimdi yerini Türk lirasına bıraktı, onu da belirtmeden geçmeyeyim...
‘Selam ben influencer Sinem’
Son dönemin yükselen değeri influencer’lık.
Bir sanatçımızın menajerliğini yapan bu arkadaşım, hafta sonu konserlerinden sonra Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken rahat uyuyabilmek için içinde para olan ufak çantasını koltuğun üstündeki dolaba yerleştirmiş.
Ve uçağın havalanmasıyla uyumaya başlamış.
O ara bir kişi arkadaşımızın uykusundan istifade ederek çantasından dolar dolu zarfı güzelce almış.
100 dolarlık banknotları alıp zarfı 1 dolarla doldurmuş.
Üzerine de anlamasın diye iki adet 100 dolarlık banknot bırakmış!
Uçaktan inip havaalanında alışveriş yapan arkadaşım kasaya geldiğinde ne görsün; 100 dolarlık banknotların yerinde 1 dolarlar var!
Hemen havaalanı polisine gidip şikayette bulunmuş.
Bu konu herkesi ikiye ayırır, hem zengin hem yakışıklı/güzel bulan sesini bile çıkarmaz, oylamaya yorum dahi yapmaz tabii ki...
Geçtiğimiz günlerde Los Angeles’taki LACMA davetine dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez de katıldı.
Jeff Bezos’un yakın arkadaşı Leonardo DiCaprio da davetteydi.
Lauren’in DiCaprio’ya bakışı, tüm dünyada dedikodu kazanlarını kaynattı.
“Sevgilin zengin de olsa, bir yakışıklı görünce unutuyorsun” söylemlerini alevlendirdi.
Eee güzele bakmak sevaptır diye boşuna dememişler.
Haklı mı haksız mı diye ankete düşmüş bu söylemi.
Bana göre haklı olduğu tarafı, yurtdışında kutlanması konusu.
Evet, orada doğal ve daha coşkulu oluyor, daha büyük partilerle karnaval havasında geçiyor Cadılar Bayramı.
Haksız olduğu kısım ise “komik duruma düşürüyoruz” eleştirisi. Komik duruma düştüğümüz o kadar çok durum varken bu mu seni rahatsız etti sevgili Gökhan?
80 milyonluk ülkede toplasan 500 ya da 1000 kişinin “Cadılar Bayramı” adı altında parti yapıp eğlenmesi bana hiç de komik duruma düşüyormuşuz gibi gelmedi vallahi.
“Giyin, süslen, değişik makyaj yap, dans et” kafasında herkes.
Kenan Doğulu’nun dediği gibi; “Bir yerlerde şenlik olsa, sebeplensek eğlensek” kafası...
Stres koçu
Yeni adres Galataport
Galataport, uzun hazırlıklar sonucu eksikleri olsa da kapılarını açtı.
Resmi açılışını 29 Ekim’de (yarın) yapacak olan Galataport, birçok markayla İstanbul’a yeni bir soluk getirmeye aday.
Büyük cruise gemilerinin yanaşmaya başladığı mekanların hummalı bir şekilde çalıştığı yerde, mağazalar da hazırlıklarını son sürat sürdürüyor.
Sahil kısmında boydan boya yürüyüşünüzü yaparken, mekanlara göz atıp canınız nereyi istiyorsa oturabileceğiniz yerler açılıyor. Bodrum’un meşhur balık restoranı Sait en başta konumlanıyor. Hemen altında Londra ve Dubai’de de yer alan Roka Restoran hizmete girecek. Açılış şubat ayında.
Onun hemen yanında senelerin Karaköy Liman Lokantası var. Mekan, hazırlıklarının çoğunu bitirmiş, kapılarını açmış bile. Değişmeyen menüsü, hatta eklemeleriyle gayet başarılı bir mutfak çıkarmışlar. Yanında da Beymen mağazası açılıyor, şubat ayında.
Gençler için Popülist isimli, 600 kişilik bir mekan yapılmış Galataport’ta. Teras katını da 150 kişi kapasiteli etkinlik alanı yapmışlar.
“Birlikte çalışması en zor sanatçılardan” derlerdi.
Ama görüyorum ki enerjisi 180 derece değişmiş oyuncunun. Giyim tarzı, sosyal medya fotoğrafları, eşi Burak Özçivit’in davetinde magazinci arkadaşlara verdiği röportajdaki sıcaklığı inanılmaz hoşuma gitti. Demek ki anne olduğu için uzun ara verdiği setlere dönmek yaramış Fahriye Evcen’e...
İzmir çıkarmasının ardından
Avrupa seyahatine çıkamadığım haftalarda Türkiye’de bir yerlere gidiyorum ya da gitmeye çalışıyorum.
Geçen hafta sonu da bir İzmir çıkarması yaptık arkadaşlarla.
İki yakın arkadaşımızın açtığı İzmir Marriott Hotel’de gerçekleşen partiye katıldık.
5 günlük Paris turum bana nasıl iyi geldi anlatamam...
Hele hele hava sıcaklığının 25-26 derecelerde olması, güneşin iç ısıtması paha biçilmezdi.
Gelelim Paris’te olup bitenlere...
Burada hayat normale dönmüş dersem, eksik söylemiş olurum. Normalin de üstünde yaşanmaya başlanmış Paris’te.
Bütün restoranlar açılmış ve neredeyse hepsi tamamen dolu. Gece kulüplerinin önündeki uzun kuyruklar, diğer sokaklara taşmaya başlamış. Kulüplerin içinde adım atmak, dans etmek kalabalıktan zor olsa da her şey çok güzel.
Özlediğimden herhalde, sabahlara kadar dans ettim, yeni yeni arkadaşlar edindim.
Sadece garibime giden şu oldu... Dün dönerken havaalanında hiçbir kafe, mağaza ve lounge’un açık olmadığını gördüm.
Ufak tefek aksilikler yüzünden gidemedim.
Zaten sosyal medyada gördüğüm manzara karşısında da “İyi ki buradaymışım” dedim.
Tamam, moda haftası paylaşımlarında gerçekten renkli, eğlenceli kareler vardı.
Sosyal medya fenomeni arkadaşlarımın güzel kombinli fotoğraflarına da like üstüne like attım...
Amma velakin sırf moda haftası var diye biletini alıp koştur koştur Paris’e giden, belki de şehri ilk kez ziyaret eden bazı isimleri de garipsedim.
Eee be yavrucuğum senin ne işin var moda haftası zamanı oralarda?
Bir restoranın aşağısındaki ağacın altında ya da mekanın biraz yukarısına park etmiş arabaların arasında oluyorlar genelde...
Geçtiğimiz gün arkadaşımı evine bırakmış dönerken aynı çifti yine aynı yerde gördüm.
Öpücüklere boğuyorlardı birbirlerini.
Dayanamadım, arabanın camını açtım, “Yahu gençler size bir şey sorabilir miyim” dedim.
Bıçkın delikanlımız dönüp “Buyur abi” dedi.
“Siz beraber misiniz, yoksa buradaki restoranda mı tanıştınız, merak ettim” diye sordum.
Bu hafta fazla sosyalleştim. Eski günlerdeki gibi haftamı davetler, doğum günleri, mekan açılışlarıyla geçirdim.
Birkaç mekanda başıma gelenler ve duyduklarım karşısında oluşan surat ifademe o an yanımda olan arkadaşlarım hâlâ gülüyor.
Mesela...
Six Senses Hotel Sarıyer:
Pazar günü kahvaltı ettiğim başka bir mekandan Six Senses Otel’e geçtim.
Ekip çok tatlı bir şekilde masama kadar eşlik etti.
Hatta “öyle bir şey yok” diye telefonlar da almıştım çiftin yakın çevresinden... Gel zaman, git zaman aşklarını doludizgin yaşayıp mutluluk pozları veren çiftimizden evlilik kararı çıktı!
Evet, uluslararası başarımız Cedi Osman ve güzel oyuncumuz Ebru Şahin’den bahsediyorum! İki gün önce Kapadokya’da evlilik teklifi eden Cedi Osman, Ebru Şahin’den “evet” cevabını aldı. Bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşan çifte bir ömür boyu mutluklar diliyorum ben de...
Televizyondaki magazin yorumcularının sık sık söylediği gibi onlar da bana inat mı evleniyor? Yoksa öyle bir şey yoktu dermişim... Şaka şaka tabii ki! Umarım düğüne beni de çağırırsınız, ne de olsa inanmamıştım ilk başta, şimdi ayakta alkışlamak benim görevim.
Kim ne derse desin
Bir insanın adım atması olay olur mu, olur! Senelerdir popüler kültürün dünyadaki bayrağını elinde en önde tutan, dokunduğu herkesi zirveye taşıyan isim Kim Kardashian, hafta sonu gerçekleşen Met Gala’nın kırmızı halısına damgasını vurdu. Aslında simsiyah, tepeden tırnağa kapalı, hiçbir yeri gözükmeyen Kardashian, Amerikan kültürü konseptindeki galaya Balenciaga markasının kıyafetiyle katıldı.
Sanki onca ülkeyi gezmemişim, onca seyahat etmemişim, ilk defa Avrupa’ya gidiyormuşum gibi heyecanlandım geçen hafta.
Evet, uzun sürenin ardından Fransa’nın Nice şehrinden Avrupa seyahatime başladım.
Türkiye’nin “kırmızı bölge” olarak adlandırılan listede olmasının yarattığı hafif bir endişe vardı tabii ki.
Bir de ikinci doz aşımın üzerinden en az 14 gün geçirmiş olmam gerekiyordu ve ben tam 14’üncü günde gittim.
THY uçağının tekerlerinin Fransa Nice Havaalanı’na değmesiyle beni aldı bir heyecan.
“Kim, kim?” demeyin, Mandarin Oriental Bosphorus’tan bahsediyorum.
Evet, geçtiğimiz haftalarda açılan ve hızlı bir şekilde sezona dahil olan işletme, çok amaçlı kullanım için planlanmış.
Otel, açık alan davet yerleri, iç mekan toplantı salonları, iki dünya markası restoranı (Novikov ve Hakkasan) ve eksi 2’nci katta yer alan after party mekanı ile hizmet verecek.
Birçok düğün sahibi, tarih alabilmek için şimdiden sıraya girmiş bile.
Otelin odalarını gezdim.
Genellikle süit ağırlıklı ve tamamen deniz manzaralı bu işletmede keyifli bir gün geçirmemek mümkün değil.
Spor salonu da birçok otelinkine göre fazlasıyla büyük. Üye olanlar, lobiye hiç uğramadan, direkt olarak salon katına girebiliyor.
Ben de dün itibarıyla Ege ve Güney sahillerimizdeki tatillerimi bitirip şehre dönüş yapmış bulunmaktayım.
Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz yaz ayında aklımızda kalanlar, mevsime damga vuranlar, kavgalar gürültüler, gözümüzü gönlümüzü açanlar oldu.
Benim aklımda kalanları sizlerle paylaşıyorum.
Bakalım bana ne kadar katılacaksınız...
◊ Yazın en hit tatil beldesi:
Çeşme (Haziran, temmuz, ağustos aylarında herkesin akın ettiği yazlık beldemiz sezonun kazananı oldu.)
◊ Yazın en iyi çıkış yapan mekanı:
Bodrum’a giden ve tatil fotoğraflarını hafif dozlarla paylaşmaya başlayan genç oyuncunun kıyafet tercihleri, yaşına ve fiziğine uygun şekilde seçilmişti.
En ateşli pozu ise önceki gün geldi.
Dilara Fındıkoğlu tasarımı kırmızı mayokinisiyle çektirdiği fotoğraflar büyük ses getirdi.
Enerjisi de güzeldi oyuncunun.
Fotoğraflardan bile anlaşılıyor, aşk yaramış Erçel’e.
Ama beklentiyi yükselttin sevgili Erçel, artık daha iyi pozlar bekliyoruz senden...
Filmde düzgün fiziği ve erotik sahneleriyle dikkat çeken İtalyan aktörün bu ziyaretinin sebebi estetik ve bakım işleriymiş...
Birkaç güne detayları zaten ortaya çıkar.
Beni asıl şaşırtan Morrone’nin sosyal medyasına İstanbul’a uçuş biletinin fotoğrafını koymasıyla telefonumun susmaması oldu.
“Sen bilirsin, nereye geliyor”, “nerelere gidecek” sorularıyla olaya Çeşme’den vakıf oldum...
Yakışıklı erotik oyuncumuz (bana göre sosyal medya fenomeni demek daha doğru) İstanbul’a gelmesi güzel şehrimizi karıştırdı, herkes onu arar oldu.
Ama nedense bana bu ilgi biraz abartı geldi. Adam yakışıklı ve karizmatik biri ama sakin olalım, bir Brad Pitt de değil...
Beklediğimden iyiydi...
Ünlüsü köylüsü, öğretmeni polisi yangınları söndürmek için mücadele ediyor. Peki klavye delikanlıları ne yapıyor?
Yine art diye peşinde, yargı dağıtıyor...
Bırakın artık, içimizin yandığı, çocuklarımızın geleceğinin tehlikeye düştüğü bu dönemde eleştiri yapmayı, milleti galeyana getirmeyi...
Yanan yerler imara açılırsa o zaman tepki veririz, oralara otel yapılırsa o zaman müdahale ederiz.
Şimdi sosyal medya gücünü kitleleri yardıma teşvik için kullanalım.
Bırakalım ona buna laf atmayı, vicdanı olan herkes üzerine düşeni yapıyor. Olaylara duyarsız kalanları küfür ve hakaret etmek yerine bir tuşla takip etmeyi bırakabilirsiniz...
Orta yaş üstü sosyetik kadın ekiplerimizden birinde yaşanmış bu olay.
Yaz tatillerine ara verip İstanbul’a dönen ve “Bir akşam yemek yiyelim” diye sözleşen hanımlarımız, Arnavutköy civarında bir balıkçıya gitmiş.
Kadınlardan biri, kendisine hayran olan işadamından hediye gelen 10 bin dolarlık yüzüğünü gösterip diğerlerine hava atmış.
Yüzük elden ele dolaşmış, sonra arkadaşlar koyu bir sohbete dalmış.
Gecenin sonuna da herkes evinin yolunu tutmuş.
Ancak yüzüğüyle hava atan sosyetik hanımımız eve döndüğünde büyük bir şok yaşamış.
“Niye, ne var?” demeyin. 2009 yılından beri yaz aylarında hep Bodrum’da çalıştığım için hiç şehirde kalamıyordum.
Aslına bakarsanız Bodrum’daki yoğunluğu ve bu durumun yol açtığı eksikleri görünce, İstanbul’da olduğuma sevinmedim diyemem.
Tabii şehirde boş oturmak olmaz. Hazır trafiksiz yakalamışım İstanbul’u, pır pır döneyim dedim.
Neler mi yaptım...
Nobu:
Ritz-Carlton Otel’in içinde hizmete giren Nobu’nun açılışına katılamamıştım. Arkadaşlarımla rezervasyon yaptırıp gittik. Nobu’yu Türkiye’ye 2014 yılında Bodrum’da işletmelerini yaptığım grupla getirmiştik. İki sezon sonra sessiz sedasız çekilmişti Türkiye’den Nobu markası.
Dubai’de sezon
Yoğunluktan fırsat bulduğumda “Acaba kendimi nereye atsam” diye düşünürken, tercihim 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığıyla Dubai oldu.5 gündür buradayım.
Turizmde zirvenin bayrağını taşımaya devam ediyor gibi gözüküyor Dubai.
Expo 2021’in de açılmasıyla 20 milyon kişinin geldiği şehirde ciddi bir yoğunluk ve event çılgınlığı var. Restoranlarda yer bulmak imkansız olmasa da biraz zorlanabilirsiniz.
Yeni yerlerin de açılmasıyla bu sezonun kazananı yine Dubai olur gibi hissediyorum.
“Orada yaşam nasıl?” diye sorarsanız, ülkeye girerken PCR testi yaptırma zorunluluğu devam ediyor.
Geldiğiniz yerde yaptırmanız yetmiyor, uçaktan indikten sonra havaalanında da test yapıyorlar. Sonra şehre giriş yapabiliyorsunuz.
Expo 2021’den dolayı mekanlarda iş yemeği yiyen takım elbiseli erkekler ve şık kadınlar göze çarpıyor.
“Alışveriş nasıl?” derseniz, mağazalarda ürün bolluğu mevcut ve her şey kapış kapış gidiyor desem abartmış olmam.
Hatta geçtiğimiz gün AVM’deki mağazanın birinde bir hanımefendi
200 bin dirhemlik (735 bin TL) kozmetik alışverişi yaptı ve çıktı!
Azıcık Dubai mekanlarından bahsetmemi de ister misiniz? Bence istersiniz. Hadi buyurun, birkaç tavsiye yazayım...
◊ Sushi Samba:
St. Regis Otel’in teras kısmında bulunan mekanda yediklerim, şimdiye kadar tattığım en güzel yemeklerin başında geliyor.
◊ Amazonico:
Mekan, gece 02.00’ye kadar devam eden eğlencesiyle popüler mekanların ilk sırasında. Türk genci Mertcan Yalçın, işletme ekibinde yer alıyor. Çevresiyle, enerjisiyle konuklarını muhteşem ağırlıyor, giderseniz bir uğrayın.
◊ Coya Restaurant:
Four Seasons Otel’in içinde yer alan mekan, bulunduğu her ülkede ambiyansı, yemek lezzeti ve her gece dolup taşmasıyla farkını ortaya koyuyor. Yemeğe gitmeseniz bile bar kısmına mutlaka bir göz atın.
Ver 1000 dolar paylaşım yapayım
Olay artık nerelere gidiyor sosyal medyada, şaşırmamak elde değil!
Geçen hafta 1200 takipçisiyle kendisini “Ben influencer’ım” diye tanıtan Sinem’den sonra Dubai’de de Yunus’a şaşırdım.
Eski bir TV oyuncusu olan bu beyefendinin sosyal medyada 7 bin civarı takipçisi varmış, videoları da ortalama 1200 kişi tarafından izleniyormuş.
İddiaya göre Ortadoğu’da açılan Türk mekanlarını gezip “Bana para verirseniz mekanınızdan paylaşım yaparım” diyormuş.
Eee be Yunus’um, bu iş böyle mi yapılır?
Ne koparırsam kâr mantığıyla gurbette iş yapan mekancılarımızdan kapı
kapı gezerek para mı talep edilir?
Vallahi bu sosyal medya herkese gerçek hayatını, gerçek işini unutturdu...