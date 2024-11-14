Dubai uçuyor

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Uçan taksiler seneye hava trafiğinde yerini almaya hazırlanıyor.

Uçan yemek siparişleri başladı bile Dubai’de.

Dünya teknolojisine yön veren San Francisco’dan sonra, Orta Doğu’nun turizm cenneti Dubai uyguluyor birçok yeniliği farkındaysanız.

Bana “Sen Dubai âşığısın, çok gidiyorsun, çok seviyorsun” diyebilirsiniz.

Evet, en eğlendiğim, en çok öğrendiğim yer burası diyebilirim.

Her gelişimde yeni yeni şeyler öğreniyorum ve her seferinde beni bir kere daha şaşırtabiliyor Dubai.

Dünya güvenliğinin geriye gittiği bu dönemde milyonlarca turiste rağmen güvenlik sağlayabilmek büyük başarı.

Darısı Avrupa’nın başına diyelim.

Bunun yanında yeni yeni mekânlar da açılıyor burada.

Buyrun birkaç öneri:

◊ Gigi Beach Restaurant:

Paris’in en meşhur mekânlarından Gigi, J Dubai bölgesinde açıldı. Yazın St. Tropez’e, kışın Paris’e gidenler bilir mekânı.

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Yemekleri, eğlencesi ve ambiyansı ile farkını ortaya koyar. Burada da bir şube açmışlar, aman Tanrım dedirtiyor gidenlere. Düzeni, lezzetli yemekleri ve müşteri profiliyle bu sezon ilk 3’te kapatır Dubai sezonunu Gigi.

◊ Casa Amor:

Yine bir Fransız markası sizlere. Fransa’nın güneyi St. Tropez’de eğlencenin dibine vuran şovları, DJ’leri, dünya starlarıyla muhteşem yazlara imza atan Casa Amor da Dubai’deki Mandarin Oriental’ın içinde çok güzel bir beach açtı bu sezon.

Hem denizine gir, hem öğle yemeğini ye, hem akşamüstü partisinde dans et. Gece 22.00’ye kadar eğlence garantili. Özellikle hafta sonları gittiğinizde mutlaka taco’larını deneyin derim, muhteşem...

◊ Baoli:

Aman aman aman, yazmakla bitmiyor yeni açılan mekanlar.

Dün itibarıyla Baoli de Dubai’de kapılarını açtı. Dünyanın çoğu yerinde şubesi olan eğlence mekânı, Orta Doğu’ya gümbür gümbür giriş yaptı.

Henüz gidemedim, fakat önümüzdeki günlerde mutlaka deneyimleyeceğim ve sizlerle paylaşacağım.

Yenilikleri önce benden duyun diye yazayım dedim.