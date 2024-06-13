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Cihan Şensözlü
Cihan Şensözlü
Cihan ŞensözlüYazarın Tüm Yazıları

Cemre düşmemiş henüz

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar

Herkes bayram tatilini bekliyormuş anlaşılan.

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Uçaklarda yerler tükenmiş, yazlık evler açılmış. Otellerde oda yok diyeceğim ama çoğunda yer var, anlaşılmayan bir şekilde.
Hafta sonu işlerimi toparlayıp araba yolculuğuyla kendimi Çeşme’ye attım.
Çeşme nasıldı diyenlere sakindi diyebilirim.
Mekânların çoğu açılmış, insanların gelmesini bekliyor.
Gündüz beach’ler sakin sakin bayrama hazırlanıyor.
Plaj giriş fiyatları günlük 1000-1500 TL arasında.
Bir de içeride harcadıklarınız eklenince, 5 kişi 10 bin-15 bin TL civarında harcayarak çıkabilirsiniz plajlardan.
Gece de taşlı Alaçatı sokakları boştu.
Mekânlarda az insan vardı. Yani anlayacağınız eğlence cemresi henüz Ege ve güney bölgelerine düşmemiş.
9 günlük tatil başladığında sosyal medyadan görürüz kimler nerede eğleniyor, nasıl eğleniyor, mekânlar kalabalık mı...
Şimdiden iyi bayramlar olsun sevgili okuyucularım.

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Kim der 50 diye!

Genç kuşağa bakıyorum, kızlarda kilolar almış başını gitmiş! Bakımlar da tam yapılmıyor. Sonra “Neden hayatımda biri yok?” diyorlar.
Yapmayın yapmayın kızlar. Beslenmenize dikkat etmeyi, spor yapmayı, bakımlarınızı ihmal etmeyin.
Bu arada bakımlısı da çok bakımlı! Son trendlerin hepsine hâkim kızlar da yok değil...
Konu buraya neden geldi...
Dün karşıma Şebnem Dönmez ve Pınar Altuğ’un mayolu fotoğrafları çıktı.
Heyyy maşallah dedim vallahi. Birisi 50, diğeri 49 yaşında ve gayet fit duruyorlar.
Su sporlarından bakımlarına her şeylerini eksiksiz yapıyorlar belli ki.
Diyeceğim o ki, ne varsa eskilerde var diye boşuna demiyormuş büyüklerimiz...

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar
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