 Cannes’da yat fuarı

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Geçen hafta başlayıp pazar gününe kadar devam eden fuar için dünyanın her yerinden insanlar Fransa’nın yazlık şehri Cannes’a akın etmişti.

Ben eksik kalır mıyım? Tabii ki atladığım gibi uçağa kendimi orada buldum.





36 saatliğine gittiğim şehirde hayatımın en keyifli zamanlarını geçirdim desem abartmış olmam.

Sokaklar cıvıl cıvıl, restoranlar dolu, eğlenceli yer bulmak zordan da öte neredeyse imkânsızdı.

Peki ben 36 saate nereleri sığdırdım biliyor musunuz? Hemen anlatayım...

∆ La Môme: Şehrin merkezinde, sokak arasında bulunan eğlence garantili bir restoran. Cannes’a gelen herkesin uğrak yeri. Bahçesinde yer bulmak biraz zor olsa da, rezervasyona bakan Fransız genç delikanlının eline 100 Euro sıkıştırırsanız 15 dakika bekleyip dışarıda güzel bir masa alabilirsiniz. Benden size bir tüyo...

∆ Zuma: Dünyanın her yerinde eğlence konusunda lider bir mekân. Bu sezon tüm şubelerini deneyimledim. Cannes Zuma’nın yat fuarı döneminde çok kalabalık ve eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Her masada bir ünlü vardı neredeyse. Biz de kalabalık bir ekip olarak yemeğimizi yedik, keyifli bir cumartesi akşamı yaşayıp pazar sabahı hop döndük...

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