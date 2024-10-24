Cannes’da Türk çıkarması

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Şehrin sokaklarında, billboard’larda, davetlerde her yerde Türk yapımları var.

Türkiye resmen çıkarma yaptı bu sene fuara.

Etkinliğin kırmızı halısında ve Cannes sokaklarında enerjisini en çok beğendiğiniz oyuncular kimlerdi peki?

Ben “İnci Taneleri” dizisinin oyuncuları Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü’nün enerjisini inanılmaz sevdim.

En çok dizi ihraç eden ülkenin Türkiye olduğunu da belirteyim bu arada. Böyle başarı haberleri alınca mutlu olmamak elde değil.

Oyuncularımızın emeğinin, yapımcılarımızın masraflarının karşılıksız kalmaması gurur verici.

Disneyland dünyası

Ben nasıl daha önce gelmemişim buraya!

Takipçilerim bilir, şu an Paris’te tatildeyim.

Burada bulunan çocuklu arkadaşlarımla bir günümü Paris merkezine 1 saat uzaklıktaki Disneyland’e ayırdım.

Çok eğlenceli bir gün geçirdim, çocukluğuma geri döndüm desem abartmış olmam.

Burada her yaş eğlenebiliyor.

15 senedir Paris’te sürekli tatil yapıp Disneyland’e hiç gelmemiş olduğum için kendime kızdım.

Neyse geç olsun güç olmasın.

Çocuğu olup tatile çıkmayı düşünenler, listelerinin ilk sırasına Disneyland’i yazsın derim.