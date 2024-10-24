×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarCihan ŞENSÖZLÜ
Cihan Şensözlü
Cihan Şensözlü
Cihan ŞensözlüYazarın Tüm Yazıları

Cannes’da Türk çıkarması

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar

Dikkat ettiniz mi Cannes’da düzenlenen içerik fuarı MIPCOM’da ne kadar çok Türk yapımı yer alıyor.

Haberin Devamı

Şehrin sokaklarında, billboard’larda, davetlerde her yerde Türk yapımları var.
Türkiye resmen çıkarma yaptı bu sene fuara.
Etkinliğin kırmızı halısında ve Cannes sokaklarında enerjisini en çok beğendiğiniz oyuncular kimlerdi peki?
Ben “İnci Taneleri” dizisinin oyuncuları Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü’nün enerjisini inanılmaz sevdim.
En çok dizi ihraç eden ülkenin Türkiye olduğunu da belirteyim bu arada. Böyle başarı haberleri alınca mutlu olmamak elde değil.
Oyuncularımızın emeğinin, yapımcılarımızın masraflarının karşılıksız kalmaması gurur verici.

Cannes’da Türk çıkarması

Disneyland dünyası

Ben nasıl daha önce gelmemişim buraya!
Takipçilerim bilir, şu an Paris’te tatildeyim.
Burada bulunan çocuklu arkadaşlarımla bir günümü Paris merkezine 1 saat uzaklıktaki Disneyland’e ayırdım.
Çok eğlenceli bir gün geçirdim, çocukluğuma geri döndüm desem abartmış olmam.
Burada her yaş eğlenebiliyor.
15 senedir Paris’te sürekli tatil yapıp Disneyland’e hiç gelmemiş olduğum için kendime kızdım.
Neyse geç olsun güç olmasın.
Çocuğu olup tatile çıkmayı düşünenler, listelerinin ilk sırasına Disneyland’i yazsın derim.

 

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüşme

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Teröristleri kudurttuğuna göre

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Selçuk Yaşar’ı anmadan geçilmez

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Contemporary İstanbul Tersane İstanbul’da

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Tesadüfe bakın ki iki eşi de intihar(!) etti... Dikkat!…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ